لمن لمس الكلب ثم أراد أن يصلي....

إن كان الكلب يابساً واليد يابسة فلا شيء، ليس على من لمسه شيء أما إن كان الكلب رطباً أو اليد رطبة فليغسلها سبع مرات بالماء تحت الكباس، تغسلها سبع مرات، وإذا جعل في ذلك تراب يكون أحسنهنا تجد فتوي لمس الكلب وعلاقتها بالطهارةid-59.htmاو هناalandals.net/NodeSection.php?fid=274