لمن لمس الكلب ثم أراد أن يصلي....

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏5 جويلية 2017.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    لمن لمس الكلب ثم أراد أن يصلي....

    [​IMG] قال الشيخ عبد العزيز ابن باز -رحمه الله- :

    إن كان الكلب يابساً واليد يابسة فلا شيء، ليس على من لمسه شيء أما إن كان الكلب رطباً أو اليد رطبة فليغسلها سبع مرات بالماء تحت الكباس، تغسلها سبع مرات، وإذا جعل في ذلك تراب يكون أحسن -أيضاً- كولوغه، فإن الرسول- صلى الله عليه وسلم-أمر بالتراب في الولوغ في إحدى الغسلات السبع، فإذا لمس الكلب أو لمس لعابه أو بوله تغسله سبع مرات ويكون فيها التراب، فإن لم يتيسر فصابون أو أشنان يقوم مقام ذلك، والتراب أولى؛ لأنه جاء به النص ولا ينبغي أن تربى الكلاب ولا ينبغي أن تقتنى الكلاب إلا في ثلاث: للصيد، والمزرعة للمزارع، وللماشية الغنم.....

    لأن وجوده فيها يحميها بإذن الله من الذئاب وينبه أهلها حتى يلاحظوها، والرسول- صلى الله عليه وسلم-قال:( من اقتنى كلباً إلا كلب صيداً أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان)، كيف يرضى مسلم لنفسه أن ينقص من الأجر كل يوم قيراطان بإقتنائه كلباً لا حاجة إليه، لا لماشية ولا لصيد ولا لزرع، فإذا كنت تقتني الكلاب فاحذري ذلك وأبعديها ولا تقتنيها أبداً إلا في أحد الثلاث في الصيد أو للمزرعة أو للغنم الماشية.
     
    إلياس, zohor kfz, yaso ياسمين و 3 آخرون معجبون بهذا.
    Ma$Ter, ‏5 جويلية 2017
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أهلا أخي أرجوا أن تفصل أكثر بخصوص الطهارة و النجاسة
    فريقه و فضلاته نجاسات أما باقي لمس جسمه ما العمل
    كأن يلمس أحدنا شعر الكلب و هو رايح يصلي هل ذالك اللمس يعتبر كلمس النجاسة و يجب
    غسل اليد قبل الصلاة أنتظر التفاصيل أخي
     
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    الامين محمد, ‏5 جويلية 2017
    #2
  3. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    إن كان الكلب يابساً واليد يابسة فلا شيء، ليس على من لمسه شيء أما إن كان الكلب رطباً أو اليد رطبة فليغسلها سبع مرات بالماء تحت الكباس، تغسلها سبع مرات، وإذا جعل في ذلك تراب يكون أحسن

    هنا تجد فتوي لمس الكلب وعلاقتها بالطهارة
    www.alnajmi.net/voices-action-listvoices-
    id-59.htm
    او هنا
    alandals.net/NodeSection.php?fid=274
     
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    Ma$Ter, ‏5 جويلية 2017
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    اهلا اخي لم اقدر على المرور عبر الرابط
     
    إلياس, yaso ياسمين, ماجدة لربها ساجدة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏5 جويلية 2017
    #4
  5. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    انا متصل من الهاتف
    وفي العمل من بعد ان شاء الله نرجع للدار نبعثلك
     
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    Ma$Ter, ‏5 جويلية 2017
    #5
  6. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك
     
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    يزيد 05, ‏5 جويلية 2017
    #6
  7. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُتميز ::

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    عَّنِّاٍّبّْةْ
    بارك الله فيك و جزاك خيرا
     
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    ميسم منصور, ‏5 جويلية 2017
    #7
  8. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك اخي وجعلها الله في ميزان حسناتك
     
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    ماجدة لربها ساجدة, ‏6 جويلية 2017
    #8
  9. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
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    بارك الله فيك
    وجزآك الله خيرا
     
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    yaso ياسمين, ‏6 جويلية 2017
    #9
  10. zohor kfz

    zohor kfz :: عضو مُتميز ::

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    جاء في الموسوعة الفقهية: يرى الحنفية أن الكلب ليس بنجس العين، ولكن سؤره ورطوباته نجسة. ويرى المالكية أن الكلب طاهر العين لقولهم: الأصل في الأشياء الطهارة. فكل حي ء ولو كلبا وخنزيرا ء طاهر، وكذا عرقه، ودمعه، ومخاطه، ولعابه، ويرى الشافعية والحنابلة أن الكلب نجس العين.
     
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    zohor kfz, ‏6 جويلية 2017
    #10
  11. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    بارك الله فيك
     
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    الامين محمد, ‏6 جويلية 2017
    #11
  12. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار لله
    [​IMG]
     
    إلياس, ‏29 جويلية 2017 على 09:33
    #12

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