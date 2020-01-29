-الشيطان ​











​



بسم الله والحمد لله والصـلاة والسـلام على رســول الله ,



​



1-إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم 00000اثبات السيطرة على اعصاب وخ الحيوانات



. ‌



2-إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى0000 اثبات ان الشيطان يقف فى النصف بين الانسان والنفس فيلقى مايشاء من الضلالات فالانسان يحسبة من القاء النفس فان لم يكن عندة نور الكتاب والسنة لم يدرى " ومن لم يجعل الله لة نور فمالة من نور " . ‌







3-أغلقوا أبوابكم وخمروا آنيتكم وأطفئوا سرجكم وأوكئوا أسقيتكم فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وكاء وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله 00000 ضعف الششيطان 000 " ان كيد الشيطان كان ضعيفا







إن الإبل خلقت من الشياطين وإن وراء كل بعير شيطانا000 فضيحة للشيطان .4- ‌



5- إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه وإنه لما جاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده وجاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فوالذي نفسي بيده أن يده في يدي مع أيديهما 0000 . ‌



إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 000(عليكم بالحجامة عباد الله ) . ‌







6=إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة 000 اهتزازات كهربية 000 انة يراكم هو وقبيلة من حيث لاترونهم . ‌







7-وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى000 (اجعل يومك كلة اذكار تتخلص من المس والحسد والسحر







8- إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام وهو عند العرش وإنه أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان0000 رقية البيوت . ‌



إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوه000 التجسد 9-



إن لله تعالى ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر 10-. ‌



إن هذه ضجعة يبغضها الله تعالى - يعني الاضطجاع على البطن000 مايحبة الشيطان 00 احترس



‌



11-الجن ثلاثة أصناف فصنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء وصنف حيات وكلاب وصنف يحلون ويظعنون 0000 فذو الاجنحة فى الهواء على شكل اهتزازات



الحيات مسخ الجن صورة كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل0000 التجسد



12-سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق000 اماكن يعشقها الشيطان 00 احترس







الذباب كله في النار إلا النحل0000 الزبزبة 00 وغذا ء الطاقة











ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله . ‌



ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله . ‌







قيلوا فإن الشياطين لا تقيل . ‌



كفوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفة . ‌







كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب . ‌



الكلب الأسود البهيم شيطان . ‌







لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم . ‌











لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده . ‌



ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله . ‌



ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء . ‌







ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي . ‌



من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه . ‌



من احتجم لسبع عشرة من الشهر وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان له شفاء من كل داء . ‌



من رأى حية فلم يقتلها مخافة طلبها فليس منا . ‌







من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء . ‌



من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل وكتبت له بها عشر حسنات وحط عنه بها عشر سيئات ورفع له بها عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإذا قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح . ‌







من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان . ‌



من قال حين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي . ‌







من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره لدغة حية في تلك الليلة . ‌



من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت . ‌



من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله . ‌



تداووا بألبان البقر فإني أرجو أن يجعل الله فيها شفاء فإنها تأكل من كل الشجر . ‌







التأني من الله والعجلة من الشيطان . ‌







و الحمد لله رب العالمين اللهم صلى وسلم وبارك على الرسول الامين اللهم اغفر ورحم والداى وزوجتى والمؤمنين