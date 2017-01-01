تكريم خاص بالشهر الفضيل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بألف خير نشكركم على تفاعلكم مع المنتديات الرمضانية هذا العام وندعو الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم هذا التكريم خاص ب خاص بالأعضاء الذين تفاعلوا بالأفكار الحصرية والتفاعل الملفت للانتباه ومن المشرفين من تابع مسابقة ما وغطاها جيدا في شهر رمضان الفضيل وهم : @حروف تائهة @عآشقة الجنـة @مشاغب @missing heart @sقطر الندىs @Skor m@k @سكون الفجر @Ma$Ter @ابو ليث @السحاب العابر @جيهان جوجو @فيتامين سي @أشواق 19 @Oum Loukmane @Djaouida @MAROUA HAIBER @saho souhila @النجمة الذهبية @دعاء الجنات @ياسمين yaso @الأزرق الملكي قرصان الساحل@ @طائر الخير @habchisalaheddin @ماجدة لربها ساجدة @الصحافية الساخرة @hakim story @algentel @Twinkle Stars @بشرى ملاك Mårőųā Řāhïł@ @صمت المشاعر chirine zina@ aymen-mans@ Soumia hadj mohammed@ Abodi84@ @ليليا مرام @الورد الأحمر @آمِيْرَتُه @لؤلؤة قسنطينة *amani* @ "viola"@ يتحصلون على هذا الوسام ربي يتقبل منا ان شاءالله