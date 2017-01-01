تكريم خاص بالشهر الفضيل

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

شكرا جزيلا للإدارة التي وفرت لنا اقسام رمضانية لكي نعيش أجواء الشهر الفضيل معية الإخوة و الأخوات حفظهم الله

كانت أياما رائعة و لحظآت أروع استفدنا منها

شكرا لكل من ساهم في بروز إسم اللمة عاليا

شكرا لك أختي شوشو على الوسام

و ألف مبارك للجميع

بالتوفيق ​