تكريم خاص بالشهر الفضيل

الموضوع في 'منتدى المسابقات الرمضانية' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏8 جويلية 2017.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كل عام وأنتم بألف خير
    نشكركم على تفاعلكم مع المنتديات الرمضانية هذا العام
    وندعو الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم

    هذا التكريم خاص ب

    خاص بالأعضاء الذين تفاعلوا بالأفكار الحصرية والتفاعل الملفت للانتباه ومن المشرفين من تابع مسابقة ما وغطاها جيدا في شهر رمضان الفضيل وهم :

    @حروف تائهة
    @عآشقة الجنـة
    @مشاغب
    @missing heart
    @sقطر الندىs
    @Skor m@k
    @سكون الفجر
    @Ma$Ter
    @ابو ليث
    @السحاب العابر
    @جيهان جوجو
    @فيتامين سي
    @أشواق 19
    @Oum Loukmane
    @Djaouida
    @MAROUA HAIBER
    @saho souhila
    @النجمة الذهبية
    @دعاء الجنات
    @ياسمين yaso
    @الأزرق الملكي
    قرصان الساحل@
    @طائر الخير
    @habchisalaheddin
    @ماجدة لربها ساجدة
    @الصحافية الساخرة
    @hakim story
    @algentel
    @Twinkle Stars
    @بشرى ملاك
    Mårőųā Řāhïł@
    @صمت المشاعر
    chirine zina@
    aymen-mans@
    Soumia hadj mohammed@
    Abodi84@
    @ليليا مرام
    @الورد الأحمر
    @آمِيْرَتُه
    @لؤلؤة قسنطينة
    *amani* @
    "viola"@
    يتحصلون على هذا الوسام

    [​IMG]

    ربي يتقبل منا ان شاءالله​
     
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    أم ياسمينdz, ‏8 جويلية 2017
    #1
  2. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    لم نفعل الا الواجب
    بارك الله فيكم
    والله فرحتوني كتير
    الله يجزيكم الجنة
    ربي يوفقنا لحتى ننهظ بالمنتدى وناخده للقمة ان شاء الله
    بارك الله فيكِ حبوبتي ام ياسمين
     
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    سكون الفجر, ‏8 جويلية 2017
    #2
  3. طائر الخير

    طائر الخير
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    أقسام التصميم والإبداع الفني     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم
    نفس كلام الاخت سكون بالنسبة لنا كطاقم اشراف هذا واجبنا

    و شكر على الوسام رح نقبلو علاخاطر حلفتي برك ا ام ياسمين :p ههههههه
    بارك الله فيكم
    و ان شاء الله دائما نكونو عند حسن ظنكم بنا لتقديم الافضل للمنتدى

    مزيد من التالق و الابداع في المستقبل للمة و اعضاء اللمة ان شاء الله
    في امان الله
    :)
     
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    طائر الخير, ‏8 جويلية 2017
    #3
  4. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم

    مشكورين على هذا التكريم     ولو أن هذا من واجبنا

    بارك الله في جميع الأعضاء الذين نشطوا في شهر الفضيل

    وقدموا مجهود معتبر

    في ملتقى آخر إن شاء الله

    متمنيا المزيد العطاء و الإرتقاء لهذا الصرح

    تسلموا
     
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    الأزرق الملكي, ‏8 جويلية 2017
    #4
  5. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    جيجل
    وعليكم السلام
    جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
    على مجهوداتكم القيمة
    مزيدا من التألق والتميز ان شاءالله
     
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    *amani*, ‏8 جويلية 2017
    #5
  6. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    واد سوف
    السلام عليكم
    ياااسلاااام سلم هههه
    وين راكم حلفائي في الاعمال الشريرة هههه
    @habchisalaheddin
    @sقطر الندىs
    @عآشقة الجنـة
    هام كرمونا اسي بصحتنا
    بارك الله فيك اختي ام ياسمين و كل ادارة اللمة
    لعقوبة للعام الجاي ان شاء الله
    بالتوفيق
     
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    حروف تائهة, ‏8 جويلية 2017
    #6
  7. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

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    الأرض
    بارك الله فيكم وفي مجهوداتكم
    مبروك للجميع
    وعقبال للأعضاء الآخرين
     
    دعاء الجنات و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    السحاب العابر, ‏8 جويلية 2017
    #7
  8. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُتميز ::

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    شكرا لكم بالرغم انني ما قدمتش كيما درتو انتم الحق انتم المشرفين تسحقو الف وسام شكرا ليكم
     
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    بشرى ملاك, ‏8 جويلية 2017
    #8
  9. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    بارك الله فيكم هذا واجبنا والمنتدى بيتنا
     
    بشرى ملاك و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    hakim story, ‏8 جويلية 2017
    #9
  10. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليكم
    كنا مقصرين نوعا ما
    نشكركم على التكريم والوسام
    بارك الله فيكم
    نلتقي العام المقبل إذا كتب الله لنا
     
    بشرى ملاك, ماجدة لربها ساجدة و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏8 جويلية 2017
    #10
  11. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى القصص والروايات
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    السلام عليكم..
    وسام رائع.. بارك الله فيكم وراني فرحت كيما لقيت اسمي ضمن المكرمين..
    بارك الله فيك اختي ام ياسمين وجزاك الله عنا كل خير
     
    ماجدة لربها ساجدة و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏8 جويلية 2017
    #11
  12. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    الجلفة
    السلام عليكم
    ياسيدي بالبركة علينا
    ههه
    و العقوبة العاك الجاي ان شاء الله
    ربي يبلغنا رمضان الجاي ان شاء الله بالصحة و العافية
    و نهولوها كي العادة
    ههه
    @حروف تائهة ..ايا هاهم تفكرونا
    ههه
    شكرا
     
    حروف تائهة, ماجدة لربها ساجدة, دعاء الجنات و 2 آخرون معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏8 جويلية 2017
    #12
  13. MAROUA HAIBER

    MAROUA HAIBER :: عضو مُتميز ::

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    مبروووك علينا كاملين
    ربي يخليكم لينا ديما مدخلين الفرحة في قلوبنا ومن المفروض حنا اللي لازم نديرولكم شي هدية مثالية لأنو نتوما اللي عطيتونا الفرصة باش نبرزوا اراءنا و نعبروا عليها فإذا حنا تألقنا راه الفضل كلو ليكم
    نشكركم بزاف لأنو هذي أول مرة يجيني تكريم بحال هذا ماكنتش متوقعاه الله يعطيكم الصحة و يقويكم
     
    habchisalaheddin, ماجدة لربها ساجدة و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    MAROUA HAIBER, ‏8 جويلية 2017
    #13
  14. مشاغب

    مشاغب :: عضو فعّال ::

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    إذربيجان-افغنستان-شكوبستا
    الف مبرووووك للفائزين
     
    ماجدة لربها ساجدة معجب بهذا.
    مشاغب, ‏10 جويلية 2017 على 09:29
    #14
  15. Djaouida

    Djaouida :: عضو فعّال ::

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    mascara
    سلام عليكم
    جزاكم الله كل خير
    وهادا وجبنا اللمة بيتنا تاني
    وكيما قالت اخت اميرته كنا مقصرين نوعا ماا
    المهم مشكورين وكل واحد بتسمه
     
    ماجدة لربها ساجدة و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    Djaouida, ‏10 جويلية 2017 على 11:30
    #15
  16. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
    شكرا جزيلا للإدارة التي وفرت لنا اقسام رمضانية لكي نعيش أجواء الشهر الفضيل معية الإخوة و الأخوات حفظهم الله
    كانت أياما رائعة و لحظآت أروع استفدنا منها
    شكرا لكل من ساهم في بروز إسم اللمة عاليا
    شكرا لك أختي شوشو على الوسام
    و ألف مبارك للجميع
    بالتوفيق
     
    habchisalaheddin و ماجدة لربها ساجدة معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏10 جويلية 2017 على 13:49
    #16
  17. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو بارز ::

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    ايام و نرحل
    السلام عليكم
    مبروك للجميع و شكراا على التكريم
    واجبنا و لو
    مليح تفكرتونا هههه
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    sقطر الندىs, ‏12 جويلية 2017 على 13:06
    #17
  18. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    دارنا
    :Love::Love::Love:
    شكرا على التكريم عقبال للعام الجاي ان شاء الله نكونو احسن :Love:
     
    فيتامين سي, ‏16 جويلية 2017 على 16:48
    #18

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