اختتام فعاليات رمضانيات اللمة

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
43,721
الإعجابات
60,359
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل عام وأنتم بألف خير
نشكركم على تفاعلكم مع المنتديات الرمضانية هذا العام
وندعو الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم

هذا التكريم خاص ب

خاص بالأعضاء الذين تفاعلوا بالأفكار الحصرية وكان في رصيدهم عدة مواضيع والتفاعل الملفت للانتباه ومن المشرفين من تابع مسابقة ما وغطاها جيدا في شهر رمضان الفضيل وهم :


@الامين محمد
@لؤلؤة قسنطينة
@HAMZA USMA
@ناصر dz
@فريد أبوفيصل
@Queen Fati
@أشــواق 19
@Oum Loukmane
@Soumia hadj mohammed
@الحلم الوردي
@حلم كبير
@السحاب العابر
@عقــ اللمه ــيد
@وحي القلم
@[U]theking[/U]
@[U]Nacer Eddine 2012[/U]
@[U]Ma$Ter[/U]
[U]faith8[/U]@
[U]heba biba[/U]@
@رؤوف المستقبل ب
@فاعل الخير
@عآشقة الجنـة
@دعاء الجنات
[U]abou khaled[/U]@
@زاد الرحيل
@yaso ياسمين
@Salah eddin
@[U]Skor m@k[/U]
@أشرقت نفسي
@سكون الفجر
@hakim story
@classic girl
@قيس 23
@[U]حہسہــــأمہ[/U]
@[U]choayb1987[/U]
@جليلوس
@missing heart
ولاننسى الاخوين ومتابعتهما اليومية في شهر رمضان المبارك

@4algeria.com
@Fethi.dz



الادارة تهديكم هذا الوسام




عقبال العام المقبل ان شاءالله
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,528
الإعجابات
43,373
النقاط
12,621
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

مشاء الله تبارك الله المتفاعلين كانوا بقوة يعطيهم الصحة كامل و بارك الله في الإدارة و مجهوداتها و جزيل الشكر لك اختي ام ياسمين على التغطية المستمرة و المراقبة اليومية
مبارك للجميع و شكرا
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
533
الإعجابات
1,644
النقاط
51
الجنس
ذكر
#3
بارك الله فيكم أختنا الكريمة @أم ياسمينdz على كل الجهود الجبارة
الأخت بدأت في التحظير لكل شيء من تاريخ 25/04/2018 الى غاية 21/06/2018

كل يوم تخطط و تراقب و توجه و تساعد الجميع من اجل انجاح هذه الفعاليات
و الدليل هذا الاختتام و المواضيع التجميعية لكل الفعاليات.
فالتكريم و الشكر الأول يعود لها
لأنها كانت أول عضو مميز من كل النواحي

التكريم و الشكر يعود للأخ @Fethi.dz على وقوفه على انجاح كل الفعاليات من اول التخطيط لغاية هذه اللحظة

الشكر و التكريم يعود لجميع مشرفي اللمة و أعضائها الذين استفدنا بكل فعالياتهم تعليمية و الثقافية و الدينية و الترفيهية

نعدكم بمزيد من الفعاليات في قادم الأيام و كل أمانينا ان يكون مجتمع اللمة متحد

و شرف لنا أن ننتمى لمجتمع اللمة الجزائرية

تحياتي للجميع
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

::منشط كأس العالم 2018::
#4
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,455
الإعجابات
1,771
النقاط
841
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#4
تحية لكل المشرفين الذين ساهمو في نجاح هذه الفاعليات
من هما احسن 2 منشطين
انا ارشح salah eddin
الامين محمد
ام ياسمين dz
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#5
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,822
الإعجابات
14,026
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#5
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

حقا هذا العام كان رائعا من ناحية التنظيم الشكر كل الشكر للادارة والمشرفين والاعضاء الذين نظمو المسابقات
كنت اراقب واقرأ المواضيع
وللصراحة تفاعلي كان لا شيء مقارنة بكم أخجل أنكم ذكرتم اسمي ضمن القائمة،لا استحق ذلك :oops:
فأنتم إدارة وأعضاء قدمتم أروع البرامج والسلاسل وكنتم واقفين الى آخر لحظة ما شاء الله

من بينها
المسابقة اليومية والاسبوعية
سلسلة قصص الانبياء
سلسلة في ضيافة صحابي
سلسلة وقفة مع حديث
سلسلة وقفة مع آية
ورابح ورابحة الحلقة المميزة
والحصة الترفيهية احزر الرقم مع الاخت ياسمين مع إذاعة رمضانية التي امتعتمونا بها مع اني لم اشارك بها كثيرا
كما لا انسى اصغر منشط وانشط منشط ربي يخليه لوالديه ويحفظو
وو
و....
لم استطع إحصاء كل شيء لكثرتها ما شاء الله

اقول لكم يعطيكم الصحة وربي يبارك فيكم شباب الامة شان وهمة ما شاء الله عليكم



بارك الله فيكم مجددا وجزاكم الله خيرا
دام هذا الصرح نبراسا للعلم منير وينشر العلم لينتشر الوعي في الاوساط
آمين
إحترامي وتقديري
 
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