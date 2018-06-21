اختتام فعاليات رمضانيات اللمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل عام وأنتم بألف خير

نشكركم على تفاعلكم مع المنتديات الرمضانية هذا العام

وندعو الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم

هذا التكريم خاص ب

خاص بالأعضاء الذين تفاعلوا بالأفكار الحصرية وكان في رصيدهم عدة مواضيع والتفاعل الملفت للانتباه ومن المشرفين من تابع مسابقة ما وغطاها جيدا في شهر رمضان الفضيل وهم :

الادارة تهديكم هذا الوسام

عقبال العام المقبل ان شاءالله