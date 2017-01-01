هل يثاب على قراءة القرآن من غير فهم لمعناه ؟

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏8 جويلية 2017.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    [​IMG]◾️[​IMG]▫️[​IMG]▫️[​IMG]▫️هل يثاب على قراءة القرآن من غير فهم لمعناه ؟ [​IMG]◾️[​IMG]▫️[​IMG]▫️[​IMG]▫️

    [​IMG]⬅️السؤال:

    [​IMG]أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عثمان علي العميرين من الثانوية التجارية بالرياض يقول: هل يثاب الإنسان الذي يقرأ القرآن ولو لم يفهم معانيه؟

    [​IMG]⬅️الجواب:

    [​IMG]الشيخ: القرآن الكريم مبارك كما قال الله تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ فالإنسان مأجور على قراءته سواء فهم معناه أو لم يفهم، ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يقرأ قرآناً مكلفاً بالعمل به بدون أن يفهم معناه، فالإنسان لو أراد أن يتعلم الطب مثلاً ودرس كتب الطب فإنه لا يمكن أن يستفيد منها حتى يعرف معناها وتُشرح له، بل هو يحرص كل الحرص على أن يفهم معناها من أجل أن يطبقها، فما بالك بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو شفاء لما في الصدور وموعظة للناس أن يقرأه الإنسان بدون تدبر وبدون فهم لمعناه؟! ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعاً. فالإنسان مثاب ومأجور على قراءة القرآن سواء فهم معناه أم لم يفهم، ولكن ينبغي له أن يحرص كل الحرص على فهم معناه، وأن يتلقى هذا المعنى من العلماء الموثوقين في علمهم وأماناتهم، فإن لم يتيسر له عالم يُفهمه المعنى فليرجع إلى كتب التفسير الموثوقة مثل تفسير ابن جليل وتفسير ابن كثير وغيرهما من التفاسير التي تعتني بالتفسير الأثري المروي عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.

    [​IMG]⬅️المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [85][​IMG]
     
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    Ma$Ter, ‏8 جويلية 2017
    #1
  2. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    عالمي الخاص^^
    بارك الله فيك
     
    إلياس معجب بهذا.
    جيهان جوجو, ‏8 جويلية 2017
    #2
  3. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك اخي
     
    إلياس معجب بهذا.
    صمت المشاعر, ‏8 جويلية 2017
    #3
  4. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    جزاك الله كل خير
     
    إلياس معجب بهذا.
    يزيد 05, ‏8 جويلية 2017
    #4
  5. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    جيجل
    السلام عليكم
    جعلها الله في ميزان حسناتك
     
    إلياس معجب بهذا.
    *amani*, ‏8 جويلية 2017
    #5
  6. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    شكرا ...
     
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    habchisalaheddin, ‏8 جويلية 2017
    #6
  7. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار لله
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    إلياس, ‏29 جويلية 2017 على 09:38
    #7

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