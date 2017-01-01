

السلام عليكم يا أهل الخير وأهل هذه اللمة الطيبة

اسعد الله أوقاتكم وملأها سعادة وبركة واطمئنان

مرّ وقت طويل لم اشارك فيه بموضوع من قلمي أُفيد به وأستفيد ربما لبعض الظروف التي منعتني وابعدتني عنكم

واليوم أردت أن اشارك إخوتي وأخواتي بموضوع جديد وهو بعنوان السلام عليكم يا أهل الخير وأهل هذه اللمة الطيبةاسعد الله أوقاتكم وملأها سعادة وبركة واطمئنانمرّ وقت طويل لم اشارك فيه بموضوع من قلمي أُفيد به وأستفيد ربما لبعض الظروف التي منعتني وابعدتني عنكمواليوم أردت أن اشارك إخوتي وأخواتي بموضوع جديد وهو بعنوان



"تعال معي لنجدد إيماننا"



قد تشتد بنا الأزمات والظروف فيضعف إيماننا وقد يحدث العكس ويكون هذا كحافز للتقرب من الله أكثر

فقد خُلق الإنسان ضعيفا تلتهمه الحياة بشهواتها ولكن على الإنسان أن لا يستسلم لها وأن يجدد إيمانه كلما ضعف

وكغيري من البشر شعرت ببعدي عن خالقي خلال هذه الفترة وقررت البحث عن خطوات أجدد بها إيماني

فعثرت على 12 خطوة أو 12 مهمة تساعد على تجديد الإيمان في قلب العبد أتمنى أن تفيدني وتفيدكم ^^



المهمة الأولى: أداء اثني عشرة ركعةً نافلة فإيمان المرء كموج البحر يرتفع وينخفض، أمواج البحر ترفعها الرياح وأمواج إيماننا ترتفع بظروف الحياة ومشاقهاقد تشتد بنا الأزمات والظروف فيضعف إيماننا وقد يحدث العكس ويكون هذا كحافز للتقرب من الله أكثرفقد خُلق الإنسان ضعيفا تلتهمه الحياة بشهواتها ولكن على الإنسان أن لا يستسلم لها وأن يجدد إيمانه كلما ضعفوكغيري من البشر شعرت ببعدي عن خالقي خلال هذه الفترة وقررت البحث عن خطوات أجدد بها إيمانيفعثرت على 12 خطوة أو 12 مهمة تساعد على تجديد الإيمان في قلب العبد أتمنى أن تفيدني وتفيدكم ^^

وهي اثنتان قبل الفجر + أربعٌ قبل الظهر واثنتان بعده + اثنتان بعد المغرب + اثنتان بعد العشاء.

الفائدة منها: يبني الله للمداوم بيتاً في الجنَّة.

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلَّى في يومٍ اثنتي عشرة سجدة، تطوُّعا، بني له بيتٌ في الجنَّة" (رواه مسلم).

المهمة الثانية: صلاة ركعتين في الليل

الفائدة منها: يستجاب الدعاء + يُغفَر الذنب + تُقضَى الحاجة.

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: "يتنزَّل ربُّنا تبارك وتعالى كلَّ ليلةٍ إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له" (رواه البخاري).

المهمة الثالثة: أداء صلاة الضحى

وهي ركعتين، أو أربعا، أو ثماني ركعات.

الفائدة منها: تؤدِّي صدقةً عن كلِّ مفصلٍ من مفاصل العظام.

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: " يصبح على كلِّ سلامي من أحدكم صدقة، فكلُّ تسبيحه صدقة، وكلُّ تحميده صدقة، وكلُّ تهليله صدقة، وكلُّ تكبيرةٍ صدقة، وأمرٌ بالمعروف صدقة، ونهيٌ عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك، ركعتان يركعهما من الضحى" (رواه مسلم، وروى البخاريُّ جزءاً منه) .

المهمة الرابعة: قراءة سورة الملك.

الفائدة منها: تنجي من عذاب القبر.

الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ سورةً من القرآن ثلاثون آية، شفعت لرجلٍ حتى غُفِر له، وهي "تبارك الذي بيده الملك"" رواه الترمذيُّ وأحمد، وقال الترمذيّ: هذا حديثٌ حسن.

