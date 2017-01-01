تعال معي لنجدد إيماننا ^^

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة لؤلؤة قسنطينة, ‏10 جويلية 2017.

  1. لؤلؤة قسنطينة

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    السلام عليكم يا أهل الخير وأهل هذه اللمة الطيبة
    اسعد الله أوقاتكم وملأها سعادة وبركة واطمئنان
    مرّ وقت طويل لم اشارك فيه بموضوع من قلمي أُفيد به وأستفيد ربما لبعض الظروف التي منعتني وابعدتني عنكم
    واليوم أردت أن اشارك إخوتي وأخواتي بموضوع جديد وهو بعنوان
    "تعال معي لنجدد إيماننا"
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    فإيمان المرء كموج البحر يرتفع وينخفض، أمواج البحر ترفعها الرياح وأمواج إيماننا ترتفع بظروف الحياة ومشاقها
    قد تشتد بنا الأزمات والظروف فيضعف إيماننا وقد يحدث العكس ويكون هذا كحافز للتقرب من الله أكثر
    فقد خُلق الإنسان ضعيفا تلتهمه الحياة بشهواتها ولكن على الإنسان أن لا يستسلم لها وأن يجدد إيمانه كلما ضعف
    وكغيري من البشر شعرت ببعدي عن خالقي خلال هذه الفترة وقررت البحث عن خطوات أجدد بها إيماني
    فعثرت على 12 خطوة أو 12 مهمة تساعد على تجديد الإيمان في قلب العبد أتمنى أن تفيدني وتفيدكم ^^
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    المهمة الأولى: أداء اثني عشرة ركعةً نافلة
    وهي اثنتان قبل الفجر + أربعٌ قبل الظهر واثنتان بعده + اثنتان بعد المغرب + اثنتان بعد العشاء.
    الفائدة منها: يبني الله للمداوم بيتاً في الجنَّة.
    الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلَّى في يومٍ اثنتي عشرة سجدة، تطوُّعا، بني له بيتٌ في الجنَّة" (رواه مسلم).

    المهمة الثانية: صلاة ركعتين في الليل
    الفائدة منها: يستجاب الدعاء + يُغفَر الذنب + تُقضَى الحاجة.
    الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: "يتنزَّل ربُّنا تبارك وتعالى كلَّ ليلةٍ إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له" (رواه البخاري).

    المهمة الثالثة: أداء صلاة الضحى
    وهي ركعتين، أو أربعا، أو ثماني ركعات.
    الفائدة منها: تؤدِّي صدقةً عن كلِّ مفصلٍ من مفاصل العظام.
    الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: " يصبح على كلِّ سلامي من أحدكم صدقة، فكلُّ تسبيحه صدقة، وكلُّ تحميده صدقة، وكلُّ تهليله صدقة، وكلُّ تكبيرةٍ صدقة، وأمرٌ بالمعروف صدقة، ونهيٌ عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك، ركعتان يركعهما من الضحى" (رواه مسلم، وروى البخاريُّ جزءاً منه) .

    المهمة الرابعة: قراءة سورة الملك.
    الفائدة منها: تنجي من عذاب القبر.
    الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ سورةً من القرآن ثلاثون آية، شفعت لرجلٍ حتى غُفِر له، وهي "تبارك الذي بيده الملك"" رواه الترمذيُّ وأحمد، وقال الترمذيّ: هذا حديثٌ حسن.

    المهمَّة الخامسة: قول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قدير".
    الفائدة منها: تعدل فكَّ عشر رقاب، وتُكتَب مائة حسنة، وتمحو مائة سيِّئة، وتكون حرزاً من الشيطان.
    الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، في يومٍ مائة مرَّة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيِّئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحدٌ بأفضل ممَّا جاء به، إلا أحدٌ عمل أكثر من ذلك" (رواه مسلم).

    المهمَّة السادسة: الصلاة على النبيِّ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مائة مرَّة.
    الفائدة منها: براءةٌ من البخل، وصلاةٌ من الله.
    الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنَّه من صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عشرا" (رواه مسلم). وقوله : "البخيلُ الذي منْ ذُكِرت عنده فلم يصلِّ عليّ" (رواه الترمذيّ، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح ).

    المهمَّة السابعة: قول: "سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم" مائة مرَّة.
    الفائدة منها: تُغرَس له في الجنَّة مائة نخلة.
    الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: "من قال سبحان الله العظيم وبحمده غُرِست له نخلةٌ في الجنَّة" رواه الترمذيّ، وقال: حديثٌ حسنٌ غريب.

    المهمَّة الثامنة: قول: "أستغفر الله" مائة مرَّة.
    الفائدة منها: يفرِّج الله كربه، ويوسِّع رزقه.
    الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: "من لزم الاستغفار جعل الله له من كلِّ ضيقٍ مخرجا، ومن كلِّ همٍّ فرجا، ورَزَقه من حيث لا يحتسب"رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم بسندٍ صحيح.

    المهمة التاسعة: قراءة ورد محدد من القرآن ، جزء أو حزب يوميا .
    الفائدة منها: جني الحسنات ومضاعفتها ، وطمأنينة النفس .
    الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف" (رواه الترمذي ). وقال تعالى : " الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" (الرعد: 28 ) .

    المهمة العاشرة: جلسة دعاء وتبتل إلى الله يوميا مهما كانت قصيرة .
    الفائدة منها: زيادة القوة المعينة في النفس ، وتوطيد الصلة بمن يملك القوة والحول والطول ، ويكشف الكربات ، ويثبت على طريق الرشاد
    الدليل : " أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء " (النمل: 62 ). وقوله سبحانه : "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ " (البقرة : 186) .

    المهمة الحادية عشر: المحافظة يوميا على أذكار الصباح والمساء
    الفائدة منها: زيادة تعميق المعاني المتضمنة في هذه الأذكار ، وترسيخها في النفس ، مرتين بشكل يومي ، حتى يتنعم بها القلب وبمعانيها الإيمانية .
    الدليل : " فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإبْكَارِ" (غافر:55) .

    المهمة الثانية عشر: الممارسة اليومية للأخلاق مع الناس جميعا ، والتحبب للخلق ، وترك القعود .
    الفائدة منها: تطبيق المعاني الإيمانية المكتسبة من الزاد الإيماني ، والشعور بالإيجابية في الإيمان والعيش به مع المؤمنين ، وليس مجرد ترديد أوراد وأذكار .
    الدليل : " وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "(التوبة :71). و قال صلى الله عليه وسلم : " لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق" . رواه مسلم ، وقال صلى الله عليه وسلم قال: " اتق الله حيثما كنت ، وأَتْبِعِ السَّيئةَ الحسنةَ تَمْحُها ، وخالقِ الناسَ بخُلُقٍ حسنٍ " (رواه الترمذي).
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    أخي .. أختي فليحمل كل واحد منا ورقة وقلم وليرسم جدولا ويكتب عليه هذه المهام وليعتبرها مهاما يومية
    هي خطوات بسيطة لا تتطلب منا الكثير ولكنها تجدد إيماننا وتريح قلوبنا
    أتمنى أن يكون الموضوع فيه فائدة للجميع
    وتعال معي لنجدد إيماننا ^^
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏10 جويلية 2017
    #1
  2. لاريمان

    لاريمان
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    بارك الله فيك اختي على الدرر

    ربي يعينا على ذكره وشكره وحسن عبادته
    في ميزان حسناتك
     
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    لاريمان, ‏10 جويلية 2017
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

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    مساء الورد حبيبتي لاريمان
    وبارك فيك الرحمن غاليتي
    اللهم آمين حبيبتي
    ربي يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله
    تحياتي :giggle:
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏10 جويلية 2017
    #3
  4. حہسہــــأمہ

    حہسہــــأمہ :: عضو منتسِب ::

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    مِآأجَ ـمِلَ تُلَك آلَمِشّـآعَ ـر آلَتُيّ
    خٌ ـطٌهِآ لَنٌآ قَلَمِكِ آلَجَ ـمِيّلَ هِنٌآ
    لَقَدُ كتُبّـتُِ وِآبّـدُعَ ـتُِ
    كمِ كآنٌتُ كلَمِآتُكِ رآئعَ ـهِ فُيّ مِعَ ـآنٌيّهِآ
    فُكمِ آسًسًـتُمِتُعَ ـتُ بّـمِوِضوِعَ ـك آلَجَ ـمِيّلَ
    بّـيّنٌ سًسًـحً ـر حً ـروِفُكِ آلَتُيّ
    لَيّسًسًـ لَهِآ مِثًـيّلَ

    دُمِتُ بّـألَفُ خٌ ـيّر
     
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    حہسہــــأمہ, ‏10 جويلية 2017
    #4
  5. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    شكرا لك مريومتي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
    أنا بحاجتها و هي تكمل برنامجي اليومي المعتمد
    جعلها الله في ميزان حسناتك يارب
     
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    عآشقة الجنـة, ‏10 جويلية 2017
    #5
  6. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    عالمي الخاص^^
    السلام عليكم
    موضوع مفيد جدا
    بارك الله فيك وجزاك كل خير غاليتي
    الله يرزقك الفردوس الاعلى ويسعدك
    وفقك الله الى ما يحبه ويرضاه،،
     
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    جيهان جوجو, ‏10 جويلية 2017
    #6
  7. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    بارك الله فيك ...
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    aljentel, ‏12 جويلية 2017
    #7
  8. صفاء47

    صفاء47 :: عضو منتسِب ::

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    بارك الله فيك اختي
     
    صفاء47, ‏12 جويلية 2017
    #8
  9. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    بارك الله فيك مريومة
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    يونس قاسم, ‏23 جويلية 2017 على 01:20
    #9

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