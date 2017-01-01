سلسلة فوائد مختصرة6 (فهم القران وطهارة القلوب)

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏11 جويلية 2017 على 12:18.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    فهم القران وطهارة القلوب

    قال ابن تيمية رحمه الله: "فإذا كان ورقه لا يمسه إلا المطهرون فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة، وإذا كان الملك لا يدخل بيتًا فيه كلب، فالمعاني التي تحبها الملائكة لا تدخل قلبًا فيه أخلاق الكلاب المذمومة" مجموع الفتاوى (5/552).
    وقال ابن القيم رحمه الله: " وأنت إذا تأملت قوله تعالى: (إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون) وجدت الآية من أظهر الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا القرآن جاء من عند الله وأن الذي جاء به روح مطهر فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل ووجدت الآية أخت قوله: (وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون) ووجدتها دالة بأحسن الدلالة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر ووجدتها دالة أيضا بألطف الدلالة على أنه لا يجد حلاوته وطعمه إلا من آمن به وعمل به كما فهمه البخاري من الآية فقال في صحيحه في باب (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها)؛ ... (لا يمسه) لا يجد طعمه ولا نفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا المؤمن لقوله تعالى: (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) وتجد تحته أيضا أنه لا ينال معانيه ويفهمه كما ينبغي إلا القلوب الطاهرة وأن القلوب النجسة ممنوعة من فهمه مصروفة عنه" إعلام الموقعين (1/226).
     
    إلياس معجب بهذا.
    ابو ليث, ‏11 جويلية 2017 على 12:18
    #1
  2. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
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    إلياس معجب بهذا.
    ابو ليث, ‏11 جويلية 2017 على 12:34
    #2
  3. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    إلياس, ‏13 جويلية 2017 على 09:37
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    و لذالك الفرق الضالة لا تحفظ القرآن
    و يتعسر عليهم الحفظ
    هل تعلم ان اغلب علماء الفرق الضالة لا يحفظون القرآن بل و لا يحسنون قراءته
    و كأنه فاضح للضلال الذي هم عليه فسبحان الله
     
    الامين محمد, ‏16 جويلية 2017 على 22:32
    #4

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