النملة والصرصور

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة حلم كبير, ‏11 جويلية 2017.

  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    إخوتي أخواتي الاكارم بنات واولاد الاكارم

    نهاركم سعيد وطيب
    ملىء بهبات من نسيم بارد يلفح وجوهكم الطيبة
    ( الجو حار اليس كذلك ربي يبعث ايام باردة آمين)

    اتيت اليوم وفي جعبتي موضوع اتمنى ان ينال اعجابكم ..

    عندما يأتي فصل الصيف اتذكر قصة النملة والصرصور

    الصيف هو الموسم الامثل للأشغال والاعمال العالقة التي تنتظر أن تنتهي

    ،يعرفها الجميع اليس كذلك ؟

    النملة نشيطة جدا وعندما يأتي فصل الصيف تجد في العمل وتجتهد لتحصل قوت الايام الباردة ،وتعيل نفسها واهل مملكتها ...
    أما الصرصور فيضل ويبيت يغني ويلعب هنا وهناك حتى يأتي عليه فصل الصيف فيموت جوعا وبردا ...

    هناك في المجتمع أناس مثل النمل العامل في الصيف تجد وتكد وتعمل، وإذا كان عندهم أمور ناقصة في بيوتهم أكملوها ،وعدلو في مساكنهم على حسب الحاجة للشتاء ،ونظفو افنيتهم وما يحيط ببيوتهم ...
    تحسبا للشتاء وللمناسبات وللطوارىء ...


    وتوجد أناس تشبه الصرصور ،الاوساخ تحيط بهم من كل جانب ويعيشون وسط القاذورات ،وبيوتهم تكاد تهدم على رؤوسهم وهم من النوم الى الاكل والتسكع
    ،لا يصلح كهرباء بيته ،ولا أبوابا مكسرة ولا حائط كان يدخل منه البرد في فصل الشتاء ،كل هذا ينساه ويقول لك
    ( أحييني اليوم واڨتلني غدوا ) ,للأسف الشديد هناك أناس ميتة وهم أحياء ،ويعيشون على كلمة: سوف افعل ..

    لكن ما إن يحل فصل الشتاء أو يطرأ حادث ،حتى يجد نفسه لم يفعل شيئا ولم يهيء شيئا ...

    هذه هي فئة النملة والصرصور في مجتمعاتنا ...
    وانتم إخوتي أخواتي في الاسلام

    هل صادفتكم نملة تجد وتعمل لتجد ما عملت غدا ؟
    هل صادفكم صرصورا يغني طوال فترة الصيف ؟

    انتظر تفاعلكم ومشاركاتكم التي تثري المواضيع دائما ...
    تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)

     
    Malika Tlm, ميلينا, العَنْقَاءُ و 2 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏11 جويلية 2017
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أهلا أخي حلم كبير
    حجز مكان فقط
    ز لي عودة بحول الله تعالى
     
    حلم كبير و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏11 جويلية 2017
    #2
  3. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو متألق ::

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    النمل مثل أولي الألباب هذا يبدأ من البداية في السبب والعلة والنتيجة تجد هذه الفئة من الناس تسترجع الذاكرة وتعرف تتصرف
    والصرصور مثل أولي النّهي هؤلاء يبدؤون في النهايات تظهر النتائج ثم التأثير ثم العاقبة تجد هذه الفئة من الناس بين النتيجة والعاقبة
    أحييك على هذهِ الإلتفاته الطيبة والذكية ، ردي للموضوع بختصار بآية من القرآن الكريم قال تعالي :
    {وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون}
    إن كان الصرصور فيه من الوساخة تجد في بني آدم من هو وسخ ومن يحسد تجد في الحيوان من يحسد وهناك طائر يدعي الوقواق لئيم ولص وسراق وخبيث يسرق طعام غيره ويتربي في عائلة غيره هناك من البشر خبيث يسرق المال ويعتمد على غيره كذلك ، كل فضيلة ورذيلة تجدها في كل مخلوق
    كلُّ ما ذكرته في موضوعك نعم يوجد وصادفنا الكثير من هذهِ الفئة
    الصرصور يريد أن يشاهد آذار في شعبان ! والجراد يمشي فلا تتعجب:)
    وأقول :يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ..فقد فضحتم من لا يفضح.
    شكرًا لك أخوى مفكر كبير يعطيك الصحة وغيابك خير
     
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    العَنْقَاءُ, ‏12 جويلية 2017 على 00:13
    #3
  4. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    الله لايجعلنا من الكسالى الذين لايحركوا ساكنا ...
     
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    aljentel, ‏12 جويلية 2017 على 00:23
    #4
  5. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك وجزاك خيرا كثيرا
    اهلا وسهلا
    احترامي وتقديري
     
    التعديل الأخير: ‏13 جويلية 2017 على 04:33
    حلم كبير, ‏13 جويلية 2017 على 04:27
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اهلا اخي الكريم والله غيبة الله لا يغيبك مرة اخرى عنا فمشاركاتك تثري المواضيع حقا
    أي نعم هي حياة الكسل وحياة الخمول التي يغرق فيها الكثيرون
    وحياة الجد والعمل التي ينكب عنها الكثيرون ،ولا يملون ولا يتعبون حتى وان كانت درجات الحرارة مرتفعة ...
    مداخلة قيمة بارك الله فيك وجزيت خيرا كثيرا
    احترامي وتقديري
    حلم كبير    (y)
     
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    حلم كبير, ‏13 جويلية 2017 على 04:31
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اهلا اخي الكريم

    اشكرك جزيل الشكر على الدعاء الرائع
    الكسل صفة شنيعة حقا
    احترامي وتقديري
    حلم كبير    (y)
     
    حلم كبير, ‏13 جويلية 2017 على 04:33
    #7
  8. لاريمان

    لاريمان
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    مجتمع اللمة العام     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم
    اهلا باخي الحلم بمواضيعه القيمة
    الصراحة هناك الكثير من الصراصير يعيشون بيننا
    لايفرقون لابين الشتاء ولا الصيف
    اللهم ابعد عنا الكسل
    ربي يحفظك اخي على هدا الموضوع الهادف
     
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    لاريمان, ‏13 جويلية 2017 على 16:39
    #8
  9. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أهلا أخي
    فعلا هكذا نماذج متواجدة و بكثرة
    فتجد من يعمل و يتعب منذ الساعات الأأولى للصباح يكسب القوت بعرق جبينه كحال النملة
    و يوجد من هو كالفأرة تنتظر العيلة أين هي و تروح تسرق
    و يوجد المتطفلين اللذين ينتظرون الفتات من المسؤولين كمثل الصرصور
    فإذا توقف الفتات ماتوا من الجوع

    شكرا أخي حلم كبير إلتفاتة لها معان كبيرة
     
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    الامين محمد, ‏13 جويلية 2017 على 18:09
    #9
  10. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    الصراصير ما اكثرهم و ما انكرهم لذالك يتحججون بكل الحجج لاجل ابعاد حقيقة كسلهم ،و هناك من يحب ان يعيش عالة على الناس بكل الطرق قوة او احتيال او سرقة مقننة ، هناك من يعيس كما قلت انت بالتسويف حتى الموت فبئسا لهم
    شكرا.لعودة مواضيعك المميزة
     
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    ميلينا, ‏13 جويلية 2017 على 21:51
    #10
  11. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اهلا بالاخت الفاضلة وردها القيم كما عودتنا ...

    اجل لم اعد أفهم حقا كيف يستطيع أن ينام رب عائلة ،والجدار به ثقب مثلا يدخل منه البرد في الشتاء لأولاده
    كيف ينام ابن وهو يعرف أن والديه كبيرين في السن والامطار تدخل الى البيت مثلا في فصل الشتاء...
    كيف وكيف حار العقل والفكر في عقول لا تعمل
    بارك الله فيك اختي الفاضلة
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير
     
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    حلم كبير, ‏18 جويلية 2017 على 21:46
    #11
  12. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اهلا بالاخ الكريم امين وردوده الصائبة
    نعم أخي فأنا أحب حقا العمل والعمل بإتقان ،فبالقليل نعمل العجائب
    ،الرجل مسؤول عن عائلته وعن بيته
    ،والامور العالقة من واجبه انهاؤها صيفا لكي يطمئن شتاءا ،هذه من المفترض بديهية من البديهيات المتفق عليها عند جميع الشعوب وقد خرقتها الصراصير البشرية للأسف ...
    ربي يجيب الخير
    اهلا بك مرة اخرى بين خواطر أفكاري اخي الكريم
    ربي يشفيك ويعافيك ويرزقك من حيث لا تحتسب
    احترامي مع فائق تقديري
    حلم كبير (y)
     
    حلم كبير, ‏18 جويلية 2017 على 21:56
    #12
  13. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اهلا وسهلا بك اختي الفاضلة ، شكرا ...مواضيعي لها حس وصيت بردودكم وإلا فهي ليست سوى كلمات كتبت والسلام
    الحمد لله انها تنال الإعجاب
    أي نعم الصراصير البشرية التي تنتظر من يعمل بدل عنها ،وإلا فهي غارقة في أوساخها وهمومها المتراكمة بسبب التأجيل ،فكل مرة يؤجل يزداد الامر سوءا ،ويزداد العمل صعوبة ويزداد الكسول كسلا
    للأسف هناك أناس أراها بأم عيني وأتأسف وأتحصر على حال رجال أقوياء بيوتهم تملؤها الاوساخ وليست مرتبة لا من الداخل ولا من الخارج
    شكرا وبارك الله فيك على المرور الرائع
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير    (y)
     
    حلم كبير, ‏18 جويلية 2017 على 22:02
    #13

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