السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته



إخوتي أخواتي الاكارم بنات واولاد الاكارم



نهاركم سعيد وطيب

ملىء بهبات من نسيم بارد يلفح وجوهكم الطيبة

( الجو حار اليس كذلك ربي يبعث ايام باردة آمين)



اتيت اليوم وفي جعبتي موضوع اتمنى ان ينال اعجابكم ..



عندما يأتي فصل الصيف اتذكر قصة النملة والصرصور



الصيف هو الموسم الامثل للأشغال والاعمال العالقة التي تنتظر أن تنتهي



،يعرفها الجميع اليس كذلك ؟



النملة نشيطة جدا وعندما يأتي فصل الصيف تجد في العمل وتجتهد لتحصل قوت الايام الباردة ،وتعيل نفسها واهل مملكتها ...

أما الصرصور فيضل ويبيت يغني ويلعب هنا وهناك حتى يأتي عليه فصل الصيف فيموت جوعا وبردا ...



هناك في المجتمع أناس مثل النمل العامل في الصيف تجد وتكد وتعمل، وإذا كان عندهم أمور ناقصة في بيوتهم أكملوها ،وعدلو في مساكنهم على حسب الحاجة للشتاء ،ونظفو افنيتهم وما يحيط ببيوتهم ...

تحسبا للشتاء وللمناسبات وللطوارىء ...





وتوجد أناس تشبه الصرصور ،الاوساخ تحيط بهم من كل جانب ويعيشون وسط القاذورات ،وبيوتهم تكاد تهدم على رؤوسهم وهم من النوم الى الاكل والتسكع

،لا يصلح كهرباء بيته ،ولا أبوابا مكسرة ولا حائط كان يدخل منه البرد في فصل الشتاء ،كل هذا ينساه ويقول لك

( أحييني اليوم واڨتلني غدوا ) ,للأسف الشديد هناك أناس ميتة وهم أحياء ،ويعيشون على كلمة: سوف افعل ..



لكن ما إن يحل فصل الشتاء أو يطرأ حادث ،حتى يجد نفسه لم يفعل شيئا ولم يهيء شيئا ...



هذه هي فئة النملة والصرصور في مجتمعاتنا ...

وانتم إخوتي أخواتي في الاسلام



هل صادفتكم نملة تجد وتعمل لتجد ما عملت غدا ؟

هل صادفكم صرصورا يغني طوال فترة الصيف ؟