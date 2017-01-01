روما يتعاقد مع التركي سينجيز

أعلن نادي روما الإيطالي اليوم الأحد رسميا عن تعاقده مع المهاجم التركي الصاعد سينجيز أوندير من صفوف باشاك شهير مقابل 13.4 مليون يورو بجانب حوافز إضافية. وسافر سينجيز إلى روما مساء الجمعة الماضي وخضع للكشف الطبي في عيد ميلاده العشرين، وبعد تجاوز الكشف الطبي وقع عقدا صباح اليوم مع نادي العاصمة يمتد لخمسة أعوام. وقال سينجيز: "سعيد بوجودي هنا، ومتأثر للغاية باستقبال الجماهير، هدفي أن أحجز مقعدا أساسيا بالفريق في أسرع وقت ممكن". وأوضح روما أن الصفقة تكلفت 13.4 مليون يورو ولكن بناء على عوامل محددة قد يدفع النادي 1.5 مليون يورو حوافز إضافية. وأشار بيان روما "اللاعب التركي الدولي وقع عقدا مع روما لخمسة أعوام حتى 30 حزيران/يونيو 2022". وسجل سينجيز هدفين خلال أربع مباريات دولية مع المنتخب التركي. وسيرتدي سينجيز القميص رقم 17 في فريق روما.