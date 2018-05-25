ميركاتو … جولة جديدة فى عالم الميركاتو !صيف 2018

# مع بدء الإنتقالات الصيفية تسعى كل أندية أوروبا لتعزيز صفوفها بنجوم كبار من أجل المنافسة ​

بقوة الموسم المقبل وسوف نستعرض يوميا فى هذا التقرير أحدث أخبار السوق كما عودناكم في كل سوق إنتقالات . ​

اليوفنتوس دفع للبايرن 46 مليون يورو قيمة انتقال دوجلاس كوستا من البايرن لليوفي. ​

- اتلتيكو مدريد يتعاقد مع الاسباني- رودي لاعب فياريال مقابل 20 مليون يورو ​

- توتنهام يجدد عقد ماوريسيو بوتشيتينو حتى صيف 2023. ​

- دونادوني لن يكون مدربا لبولونيا رسميا في الموسم المقبل. ​

- فيسل كوبي الياباني يعلن عن تعاقده مع أندريس اِنييستا رسميا ​

- قررت إدارة ليون بقيادة أولاس استمرارية جينيسيو كمدرب للفريق. ​

- تشافي يجدد عقده مع نادي السد حتى عام 2020. ​

- سيرجيو كاناليس سيغادر نادي ريال سوسيداد. ​

- فالنسيا الاسباني يحول إعارة كوندوجبيا لاعب انتر ميلان لشراء نهائي مقابل 25 مليون يورو ​

بشرط جزائي 80 مليون يورو ​

- برايتون الانجليزي يتعاقد مع المدافع ليون بالجن لاعب نادي ماينز الالماني في صفقه مجانية. ​

- هوفنهايم الالماني يتعاقد مع جوشا برينيت لاعب ايندهوفن الهولندي . ​

- بيليجريني طلب بيع 7 لاعبين لاعبين من ويست هام . ​

- الارسنال يرغب في التعاقد مع لاعب روما لورينزو بيلجريني. ​

- مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع توبي الديرفيلد وفريد. ​

- مانشستر يونايتد يبتعد عن التعاقد مع ميلينكوفيتش سافيتش نجم وسط لاتسيو. ​

- بايرن ميونخ قريب من كيفن فوجت مدافع هوفينهايم مقابل 25 مليون يورو. ​

- ريال مدريد يسعى للتعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم لاتسيو. ​

- توتنهام يرغب في التعاقد مع المدافع المصري احمد حجازي ​

- ديفيد لويز أحد أهداف نابولي أنشيلوتي هذا الصيف ​

- يوفنتوس الايطالي عرض لاعبه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش على مانشستر يونايتد. ​

- تشلسي طلب إيكاردي من إنتر ميلان و النادي الإيطالي يريد موراتا ​

- بيشكتاش التركي يريد ضم ظهير البايرن خوان بيرنات ​

- فرصة أرسنال أقرب في التعاقد مع الحارس بيرند لينو ​

- أتلتيكو تواصل بشكل رسمي مع وكلاء مهاجم باريس سان جيرمان كافاني ​

وابدي اللاعب استعداده لتخفيض راتبه للانتقال ​

- خواكين كاباروس سيكون المدير الرياضي لإشبيلية . ​

- روما يريد التعاقد مع تريزيجيه نجم منتخب مصر وكلويفيرت أو زياش نجمي أياكس . ​

- ميلان قريب جداً من التعاقد مع لاعب الإرتكاز الكرواتي باديلي لاعب فيورنتينا بصفقة مجانية ، ​

- هنالك احتمالية لصفقة تبادل بين مانزودكيتش و بونافيتوا بين ميلان و اليوفنتوس. ​

- توتنهام تواصل مع وكيل ايموبيلي هداف لاتسيو في الساعات القليلة الماضية ​

- ريال مدريد رفض عرضين من اجل اسينسيو ب 150 مليون يورو. ​