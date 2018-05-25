ميركاتو … جولة جديدة فى عالم الميركاتو !صيف 2018

HAMZA USMA
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# مع بدء الإنتقالات الصيفية تسعى كل أندية أوروبا لتعزيز صفوفها بنجوم كبار من أجل المنافسة
بقوة الموسم المقبل وسوف نستعرض يوميا فى هذا التقرير أحدث أخبار السوق كما عودناكم في كل سوق إنتقالات .
اليوفنتوس دفع للبايرن 46 مليون يورو قيمة انتقال دوجلاس كوستا من البايرن لليوفي.
- اتلتيكو مدريد يتعاقد مع الاسباني- رودي لاعب فياريال مقابل 20 مليون يورو
- توتنهام يجدد عقد ماوريسيو بوتشيتينو حتى صيف 2023.
- دونادوني لن يكون مدربا لبولونيا رسميا في الموسم المقبل.
- فيسل كوبي الياباني يعلن عن تعاقده مع أندريس اِنييستا رسميا
- قررت إدارة ليون بقيادة أولاس استمرارية جينيسيو كمدرب للفريق.
- تشافي يجدد عقده مع نادي السد حتى عام 2020.
- سيرجيو كاناليس سيغادر نادي ريال سوسيداد.
- فالنسيا الاسباني يحول إعارة كوندوجبيا لاعب انتر ميلان لشراء نهائي مقابل 25 مليون يورو
بشرط جزائي 80 مليون يورو
- برايتون الانجليزي يتعاقد مع المدافع ليون بالجن لاعب نادي ماينز الالماني في صفقه مجانية.
- هوفنهايم الالماني يتعاقد مع جوشا برينيت لاعب ايندهوفن الهولندي .
- بيليجريني طلب بيع 7 لاعبين لاعبين من ويست هام .
- الارسنال يرغب في التعاقد مع لاعب روما لورينزو بيلجريني.
- مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع توبي الديرفيلد وفريد.
- مانشستر يونايتد يبتعد عن التعاقد مع ميلينكوفيتش سافيتش نجم وسط لاتسيو.
- بايرن ميونخ قريب من كيفن فوجت مدافع هوفينهايم مقابل 25 مليون يورو.
- ريال مدريد يسعى للتعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم لاتسيو.
- توتنهام يرغب في التعاقد مع المدافع المصري احمد حجازي
- ديفيد لويز أحد أهداف نابولي أنشيلوتي هذا الصيف
- يوفنتوس الايطالي عرض لاعبه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش على مانشستر يونايتد.
- تشلسي طلب إيكاردي من إنتر ميلان و النادي الإيطالي يريد موراتا
- بيشكتاش التركي يريد ضم ظهير البايرن خوان بيرنات
- فرصة أرسنال أقرب في التعاقد مع الحارس بيرند لينو
- أتلتيكو تواصل بشكل رسمي مع وكلاء مهاجم باريس سان جيرمان كافاني
وابدي اللاعب استعداده لتخفيض راتبه للانتقال
- خواكين كاباروس سيكون المدير الرياضي لإشبيلية .
- روما يريد التعاقد مع تريزيجيه نجم منتخب مصر وكلويفيرت أو زياش نجمي أياكس .
- ميلان قريب جداً من التعاقد مع لاعب الإرتكاز الكرواتي باديلي لاعب فيورنتينا بصفقة مجانية ،
- هنالك احتمالية لصفقة تبادل بين مانزودكيتش و بونافيتوا بين ميلان و اليوفنتوس.
- توتنهام تواصل مع وكيل ايموبيلي هداف لاتسيو في الساعات القليلة الماضية
- ريال مدريد رفض عرضين من اجل اسينسيو ب 150 مليون يورو.
- يوفنتوس في محادثات متقدمة من اجل ضم رابيوت لاعب باريس سان جيرمان ..