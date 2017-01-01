الهجرة المعكوسة والخطوات المنكوسة.



الهمسة السابعة:

هجران اللباس الإسلامي العربي الأصيل، واستبداله بِزِيِّ الفِرَنجةِ الدّخيل



اعلم - كساك الله بلباس التُّقى - أن الله امتن على عباده بنعمة اللباس، فقال:{يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} [ الأعراف: 26]، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ »، [ابن ماجه: 3736، صحيح الترغيب: 2145]، فأدِّ شُكر هذه النعمة بصرفها فيما يرضي باريها، ويوجب الزُّلفى عند مُولِيها، بستر العورة التي أمر الله بتغطيتها، واجتناب لباس الكفار، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:" رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين(9)، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها "، [رواه مسلم: 2077]، والحذرِ من التشبه بالنساء، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ". [رواه البخاري: 5546]، وأن يكون اللباس فوق الكعبين في حق الرجال؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ". [رواه البخاري: 5450].

وإياك أيها الشاب المسلم وألبسةَ الفِرنْجة التي غزت أسواقنا بما تحمله من شعارات وثنية، أو نعرات طائفية، فضلا عن

العبارات الساقطة، والمعاني الهابطة، أو تلك الألبسة التي لا يرتديها إلا أراذل الكفار - وكلهم أراذل - من سراويلَ

ضيقة، أو بناطيلَ بالِيةٍ في جِدَّتها ومُمزقة، تزري بصاحبها، وتُبِينُ عن حُمْقِ من تزيا بها.



الهمسة الثامنة:

هجران الأسوة الحسنة المبتغاة، واستــــــبدالها بالأسوة الســــيئة الـمُزدرات



اعلم أنّ الصاحب ساحب، وأنّ:« الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ »، [الترمذي: 2552]، وأن:« مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة»، [البخاري: 5214].

فينبغي أن يكون من تُؤثَرُ صحبتُة عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق، ولا مبتدع، ولا حريص على الدنيا، فكن للصالحين مصاحبا، ولأهل التقى مرافقا، مقتديا بخيار الأمة من الصحابة الكرام، والأئمة الأعلام، ولا تكن مقلدا للسِّفْلة اللئام من الفجار، أو منخدِعا بسراب الطَّغَامِ من الكفار، اقتد بأبي بكر وعمر، لا بالأعاجم من رعاة البقر، تأسَّ بابن عباس وأنس، لا بالأنذال من النَّجَس.



الهمسة التاسعة:

هجران صلة الأقارب والأرحام، واستبدالها بوصل رحمِ الأوهام



اعلم - وصلك الله بإحسانه - أن صلة الأرحام من أجل الطاعات، وأزكى القربات، قرنها الله بتقواه، وجعل رضاها من رضاه، فقال سبحانه:{ وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ }، [النساء: 1]، وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصِلَ مَن وصَلكِ، وأقْطعَ مَن قطعَكِ؟ قالت :بلى يا رب، قال: فهو لك "، وقطيعة الرحم جمع الله بينها وبين بالإفساد في الأرض فقال:{ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ}، فصل رحمك أصولا، وفروعا، وحواشٍ، وابدأ بالأقرب فالأقرب، الأمَ والأبَ، ثم الأخَ والأختَ، ثم العمَّ والعمةَّ، ثم الخالَ والخالةَ، وهكذا دواليك.

واحذر أن تكون ممن استبدل زيارة أقاربه، وصلة أرحامه، بوصل أقرباءِ خيالاته وأوهامه، فيما يسمونه بشبكات التواصل الاجتماعي؛ فإنها رحم أوهام تصلك غالبا بشر الفئام، وتهبك الأدواء القلبية والأسقام، فكم من مغرور تنصر أو ألحد، وكم من جاهل خاض غمارها فتاه وأبعد، ومات قلبُه ولـمَّا يُلْحَدْ.



الهمسة العاشرة:

هجران العمل لدار البقاء، واستبداله باللهث وراء دار الفناء



احرص - ملأ الله قلبك بحب الآخرة - على التزود من الفانية للباقية، والإكثار من الصالحات لنيل أسمى الدرجات وأعلى المقامات، وذلك بالاجتهاد في العبادات فرضا ونفلا، من صلاة وصيام، وذكر قيام، وتلاوة للقرآن، ومُناجاةٍ للرحمن، وطلب للعلم النافع، وذل وخضوع، وبكاء وخشوع، وتوبة واستغفار في الدُّجَى والأسحار.

واحذر أُخَيَّ أن تكون عبدا للدينار والدرهم، فتجلب لنفسك الغم والهم، أو تكونَ حِلْسَ الدنيا وشهواتها، فتعلِق بين لهواتها(10)، واعلم أن: « مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهَ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ ». [صحيح الجامع: 6510].

وفقني الله وإياك للبر والتقوى، والعملِ بما يُحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه،

وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.



الهامش:



(1) أي: سَريعُ الجَرْيِ في القِرْطاسِ، انظر: تاج العروس 26/ 397، مادة: مَشَقَ.

(2) أي: شدُّ ما تمزّق، وأعني إصلاح أحوالهم.

(3) قال صلى الله عليه وسلم :" إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الساهر بالليل الظامئ بالهواجر"، السلسلة الصحيحة، رقم: 794

(4) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 207

(5) انظر: الرسالة للشافعي، ص: 48

(6) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 32/ 255

(7) انظر: تغريب الألقاب العلمية لبكر أبو زيد، ص: 30

(8) العينةُ صورة من صور الربا، وهو: ِأَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِهِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، وَيُسَلِّمَهُ إِلَى الْمُشْتَرِي، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ منهُ قَبْل قَبْضِ الثَّمَنِ نَقْدا بأَقَل مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ.

(9) المعصفر: المصبوغ بالعصفر، وهو نبات أصفر اللون.

(10) اللَّهاةُ اللحمة المتدلية في أَقْصى الفم