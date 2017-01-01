التحذير من منتدى كل الخلفيين " الشيخ السحيمي حفظه الله"

بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ، وبعد : ​







هذا هو رأي الشيخ العلامة السلفي السحيمي حفظه الله تعالى في موقع "كل السلفيين" ، حيث وصف الذين يتأولون كلامه في هذا الموقع بأنهم كذبة أشرار ! ، وذكر أن موقع " كل السلفيين " من المواقع المشبوهة التي تؤول كلامه وتستغله في مآربها ، وذكر الشيخ حفظه الله أنه لا يغتر بالمسميات التي لا تسمن ولا تغن من جوع مثل " كل السلفيين " أو موقع " الأثري " ، وكان ذلك في كلمة صوتية سجلها الشيخ حفظه الله في صباح يوم الثلاثاء 19 ربيع الأول لعام 1432 هجرية الموافق 22/2/2011 م







وذكر أيضا الشيخ السحيمي حفظه الله تعالى أنه لا يقصد الشيخ ربيعا حفظه الله ، وذكر أن الشيخ ربيعا حفظه الله هو من كبار مشايخه الذين يعتز بهم ويقدرهم ويدافع عنهم.







فها نحن نعيد نشرها من جديد ، وفي التكرار فائدة لبعض الخلق !.







قال الشيخ العلامة السحيمي حفظه الله :







"



و قل لهؤلاء الذين يدعون أنني أقصد فلانا و فلانا , قل لهم يتقون الله , عليهم أن يتقوا الله , و أن لايُقَوِّلُوا إخوانهم ما لم يقولوا , و أن يتجنبوا هذه الإلزامات أو أنني أقصد أحدا من إخواني , فمن زعم ذلك فأشهد الله على أنّه كذاب , أعتقد أنّه كذاب أشر , مهما كان , و لكن هناك من يصطاد في الماء العكر كما قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عندما فسّروا خطابه بغير مراده قال : و الذين يصطادون في الماء العكر هم الّذين يقولون إنني أقصد فلانا و فلانا , أو أقصد أهل المدينة أو نحو ذلك.







فمن زعم أنني أقصد أحد مشايخي , سواء شيخنا الشيخ ربيع أو شيخنا الشيخ علي بن ناصر أو شيخنا الشيخ صالح الفوزان أو شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد , أو شيخنا الشيخ صالح اللحيدان أو شيخنا الشيخ سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أو غيرهم من المشايخ , أو من هم على منهجهم من إخواني طلبة العلم –يعني - الذين هم زملائي و إخواني من طلبة العلم الآخرين , من زعم أنني أقصدهم فهو كذاب أشر , و سأحاكمه يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم , و لم يكتفوا بهذا التزوير بل إنهم زعموا أنني سجلت في 23 رمضان مقولة أنا لم أسجلها في 23 رمضان , سجلتها في شعبان , نصيحة لإخوتي السلفيين و ليس المقصود بها فلان و لا فلان , نصيحة لإخوتي السلفيين و لكل من يلزم , أو لكل من يتجاوز حدّه في الإلزامات , و نصيحة عامة تشمل كل إخواني السلفيين و يشمل كل من تجاوز حده , أما أنها تحمل على أنني أعني شخصا بعينه من إخواني فهذا غير صحيح , لكنني أقول أن هناك من الشباب من يسيء إلى الإخوة , إلى المشايخ السلفيين , و من ينقل إليهم خطأً و يلزم إخوانه بما لا يلزمهم , هؤلاء يجب أن نكون على حذر منهم , و أنا قلت لمشايخي و قلت لطلاب العلم , قلت كونوا على حذر من المشوشين الذين يصطادون في الماء العكر و قد يكونون حزبيين مندسين بيننا , فلنكن على حذر منهم , فهذا أمر و للأسف سيء و هذا النقل و من زعم أنني أقصد أحدا من مشايخنا أكرر أقول : إنه كذاب أشر .











و الله عز وجل يقول : (( و لا تقف ما ليس لك به علم , إن السمع و البصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً )) ويقول تبارك و تعالى : (( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )) فلنتق الله في هذا المسلك و لنجتهد في تحري الصدق و الصواب , و الله عز وجل يقول : (( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) فأي موقع ينقل عني غير هذا الكلام و ينشر من أجل أن يستغل كلامي أو كلام أحد المشايخ فتلك مواقع مشبوهة ! سواء سموا أنفسهم موقع سنة أو موقع كذا أو غيرها من المواقع , نحن لا ننخدع بالأسماء , أو سموا أنفسهم "كل السلفيين" , أو سموا أنفسهم الموقع "الأثري" , أو غير ذلك من المسميات هذه المسميات لا تسمن و لا تغني من جوع .







مما يزهدني في أرض أندلس *** أسماء معتضد فيها و معتمد



أسماء مملكة في غير موضعها *** كالهرّ يحكي انتفاخا صولة الأسد







أسأل الله تبارك و تعالى أن يجمع كلمة أهل السنة على الحق و أن يجنبنا شر المندسين , و المستغلين و المشوشين و المتسرعين إنّه و لي ذلك و القادر عليه , وصلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين .







و اعلم يا طالب العلم أنّك مسؤول عن كل كلمة تقولها (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع , عن شبابه فيما أبلاه و عن عمره فيما أفناه و عن ماله من أين اكتسبه و أين أنفقه و عن علمه ماذا عمل به) و هذه الكلمة بالذات أرجو نشرها في كل مكان , و العمل بها و لتنقل عني , و أنا أتقرب بها إلى الله عزوجل , لنبرأ من دسّ الداسين و من استغلال المستغلين ومن تحريف الغالين , و تأويل الجاهلين , وفق الله الجميع لما يحب و يرضى و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجميعن .







السائل : جزاكم الله خيرا.







الشيخ : هذا الكلام انشره فيما كل مكان .







السائل : بارك الله فيكم , الله يحفظكم شيخنا .







الشيخ مقاطعاً : اليوم اليوم قبل غدٍ .انتهى "











انتهى كلام الشيخ حفظه الله تعالى وجعله شوكة في حلوق أهل البدع والأهواء







والتفريغ منقول من مشاركة لأخينا الحبيب الشاعر الأديب أبي عبد الرحمن العكرمي على هذا الرابط ، جزاه الله خيرا.





