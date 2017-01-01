نداء استغاثة وصرخة ألم …..



يا أتباع دين التوحيد في كل مكان …

أيها المسلمون على وجه الأرض …



أنا المسجد الأقصى المبارك الذي باركني الله من فوق سبع سماوات .

أنا المسجد الأقصى المبارك مسرى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم .

أنا المسجد الأقصى المبارك الذي اجتمع فيّ صفوة الله في أرضه من الأنبياء والمرسلين بإمامة خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وما كان ذلك لمكان على الأرض غيري .

أنا المسجد الأقصى المبارك مهبط الوحي ومبعث الرسل والأنبياء .

أنا المسجد الأقصى المبارك باب الأرض إلى السماء .

أنا المسجد الأقصى المبارك أرض المحشر والمنشر .

أنا المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث المسجدين .

أنا المسجد الأقصى المبارك مصدر طائفة الحق المنصورة .

أنا المسجد الأقصى المبارك الذي فتح مدينتي الفاروق وحررني من الصليب صلاح الدين الأيوبي .









أيها المسلمون.. يا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم …

* سنوات طويلة وأنا أئن وأصرخ ولا مجيب ..!!

* سنوات طويلة آلمتني فيه قيود وأغلال الاحتلال ..!!

* سنوات طويلة آذاني فيها خبث ونجاسة الصهاينة المحتلين ..!!

* سنوات طويلة وأنا ارزح تحت ذل وظلم الظالمين والمغضوب عليهم من العالمين ..!!

* سنوات طويلة ذقت فيها جميع أنواع القهر والإذلال والتهويد ..!!

* سنوات طويلة روتني خلالها دماء زكية عطرة لم ينتقم لها أحد من جيوش المسلمين ..!!

أيها المسلمون : هاهم الصهاينة يزدادون يوما عن يوم في غيهم , وعدوانهم , وظلمهم , وتهويدهم ,

فهبوا للدفاع عن عقيدتكم …. !! عن تاريخكم ….!! عن قبلتكم الأولى …. !! عن مسرى نبيكم …. !! عن سر عنوان عزكم وفخركم …. !! وإلا لماذا تعيشون ؟؟ وما مرادكم من حياتكم ؟؟

وهاهي الصرخة الأخيرة أطلقها على مسامعكم ….. حسبي الله ونعم الوكيل … حسبي الله ونعم الوكيل .

فهل من سامع ..؟؟؟؟؟

هل من مجيب ..؟؟؟؟؟





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