إلياذةٌ على عوان ~

~ "قل إنّ صلاتي ونسكي ومحيايَ ومماتي لله رب العالمين" ~ بِــاسْـــمِـــكَ الـلَّـــهُـــمَّ رَبِّــــي ×× والـصَّــــلَاةُ عَـلَـى الأَحَـــبِّ سـَــيـِّـدِي الـمُـخْــتَـــارِ طَــــهَ ×× وَارْضَ عَـــنْ آلٍ وَصَـحْـبِ والأُلَــــى تَـــبِــعُــوه حُــــبًّـــــــــا ×× دربُـهم فـــي القَــفْــوِ دَرْبِــي فَـــــارْضَ عَـــنِّـــي يَـــــا إِلَـهِي ×× وَاغْفِرَنْ لِي وَامْـحُ ذَنْـــبِـــي ~ الإلياذة معروفة، أما العوان في الحيوان فهو سنّ بين سنّين { لا فارض، ولا بكرٌ، عوانٌ بين ذلك } لكنّه في الحرب التّكرار، فالحرب العوان هي الّتي خيضت من قبل. ومنه عنوان هذه {المدونة ؟}. أحاول فيها أن أنشر ما يخطر ببالي من أبياتي المنظومة أو المرتجلة. 2017/07/21