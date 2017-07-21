إلياذةٌ على عوان ~

الموضوع في 'ركـن المواضيع التجميعية [ متصفحات ]' نشر بواسطة DMomo, ‏21 جويلية 2017 على 18:29.

  1. DMomo

    DMomo :: عضو منتسِب ::

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    "قل إنّ صلاتي ونسكي ومحيايَ ومماتي لله رب العالمين"

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    بِــاسْـــمِـــكَ الـلَّـــهُـــمَّ رَبِّــــي ×× والـصَّــــلَاةُ عَـلَـى الأَحَـــبِّ
    سـَــيـِّـدِي الـمُـخْــتَـــارِ طَــــهَ ×× وَارْضَ عَـــنْ آلٍ وَصَـحْـبِ
    والأُلَــــى تَـــبِــعُــوه حُــــبًّـــــــــا ×× دربُـهم فـــي القَــفْــوِ دَرْبِــي
    فَـــــارْضَ عَـــنِّـــي يَـــــا إِلَـهِي ×× وَاغْفِرَنْ لِي وَامْـحُ ذَنْـــبِـــي

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    الإلياذة معروفة، أما العوان في الحيوان فهو سنّ بين سنّين

    { لا فارض، ولا بكرٌ، عوانٌ بين ذلك }

    لكنّه في الحرب التّكرار، فالحرب العوان هي الّتي خيضت من قبل.

    ومنه عنوان هذه {المدونة ؟}. أحاول فيها أن أنشر ما يخطر ببالي من أبياتي المنظومة أو المرتجلة.​


    2017/07/21
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجب بهذا.
    DMomo, ‏21 جويلية 2017 على 18:29
    #1

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