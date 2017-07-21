إلياذةٌ على عوان ~

~

"قل إنّ صلاتي ونسكي ومحيايَ ومماتي لله رب العالمين"



~ ​

بِــاسْـــمِـــكَ الـلَّـــهُـــمَّ رَبِّــــي ×× والـصَّــــلَاةُ عَـلَـى الأَحَـــبِّ

سـَــيـِّـدِي الـمُـخْــتَـــارِ طَــــهَ ×× وَارْضَ عَـــنْ آلٍ وَصَـحْـبِ

والأُلَــــى تَـــبِــعُــو ه حُــــبًّـــــــــا ×× دربُـهم فـــي القَــفْــوِ دَرْبِــي

فَـــــارْضَ عَـــنِّـــي يَـــــا إِلَـهِي ×× وَاغْفِرَنْ لِي وَامْـحُ ذَنْـــبِـــي ​

~



الإلياذة معروفة، أما العوان في الحيوان فهو سنّ بين سنّين



{ لا فارض، ولا بكرٌ، عوانٌ بين ذلك }



لكنّه في الحرب التّكرار، فالحرب العوان هي الّتي خيضت من قبل.



ومنه عنوان هذه {المدونة ؟}. أحاول فيها أن أنشر ما يخطر ببالي من أبياتي المنظومة أو المرتجلة.​