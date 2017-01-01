الحياة الزوجية تحتاج الى الكثير من التجاهل

يحكى أن( أفعى) دخلت ورشة نجار بعد أن غادرها في المساء بحثاً عن الطعام، كان من عادة النجار أن يترك بعض أدواته فوق الطاولة ومن ضمنها المنشار. وبينما كانت الافعى تتجول هنا وهناك؛ مر جسمها من فوق المنشار مما أدى إلى جرحه جرحاً بسيطاً، ارتبكت الافعى و كـ ردة فعل قامت بلدغ المنشار مما أدى إلى سيلان الدم حول فمها. لم تكن تدرك الافعى ما يحصل، واعتقدت لغبائها وحماقتها أن المنشار يهاجمها، وحين رأت نفسها ميتا لا محالة؛ قررت أن تقوم بردة فعل اخيرة قوية ورادعة، التفت بكامل جسمها حول المنشار محاولاً عصره وخنقه. استيقظ النجار في الصباح ورأى المنشار وبجانبه افعى ميته لا لسبب إلا لطيشها وحماقتها وغضبها. العبرة: أحياناً نحاول في لحظة غضب أن نجرح غيرنا، فندرك بعد فوات الأوان أننا لا نجرح إلا أنفسنا. الحياة أحيانا تحتاج إلى تجاهل.. تجاهل احداث ، تجاهل اشخاص ، تجاهل افعال ، تجاهل اقوال ، عود نفسك على التجاهل الذكي فليس كل امر يستحق وقوفك ! تجاهل لكن بذكاء...