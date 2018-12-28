نجرح أنفسنا

يحكى أن ثعبان دخل ورشة نجار بعد أن غادرها في المساء

بحثا عن الطعام ، كان من عادة النجار أن يترك بعض أدواته فوق الطاولة و من ضمنها المنشار ، و بينما كان الثعبان يتجول هنا وهناك مرر جسمه من فوق المنشار مما أدى إلى جرحه جرحا بسيطا ، إرتبك و كردة فعل قام بعضّ المنشار محاولة لدغه مما أدى إلى سيلان الدم حول فمه، لم يكن يدرك الثعبان ما يحصل ! اعتقد أن المنشار يهاجمه ، وحين رأى نفسه ميت لا محالة قرر أن يقوم بردة فعل أخيرة قوية و رادعة ، إلتفّ بكامل جسمها حول المنشار محاولة عصره وخنقه ، إستيقظ النجار في الصباح ورأى المنشار و بجانبه ثعبان ميت لا لسبب إلا لطيشه و غضبه .

** العبرة **

أحيانا نحاول في لحظة غضب أن نجرح غيرنا ، فندرك بعد فوات الأوان أننا لا نجرح إلا أنفسنا ، الحياة أحيانا تحتاج إلى تجاهل .. تجاهل أحداث ، تجاهل أشخاص ، تجاهل أفعال ، تجاهل أقوال ، عوّد نفسك على التجاهل الذكي فليس كل امر يستحق وقوفك " خلق الله الناس من ماء و طين ، بعضهم غلب ماؤه طينه فصار نهرا ، و بعضهم غلب طينه ماؤه فصار حجرا "