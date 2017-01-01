برنامج النبأ العظيم

الموضوع في 'منتدى نفحات رمضانية (من هدي القرآن والسنة)' نشر بواسطة bakli92, ‏22 جويلية 2017 على 11:50.

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  1. bakli92

    bakli92 :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2008
    المشاركات:
    141
    الإعجابات المتلقاة:
    4
    نقاط الجوائز:
    7
    الجنس:
    ذكر
    - برنامج النبأ العظيم (طيلة شهر رمضان) --- كل الحلقات: الـ 30
    - الضيف: المهندس محمد شحرور
    - مقدم البرنامج: يحي الأمير
    - القناة: روتنا خليجية
    - ملاحظات: قراءة معاصرة للقرآن الكريم و مصحح الكثير من المفاهيم المغلوطة منذ قرون و مكتشف للكثير منها

    هذه حلقات البرنامج:

    الـ : 01
    الـ : 02
    الـ : 03
    الـ : 04
    الـ : 05
    الـ : 06 YouTube
    الـ : 07 YouTube
    الـ : 08 YouTube
    الـ : 09 YouTube
    الـ : 10 YouTube
    الـ : 11 https://www.youtube.com/watch?v=3uH0uTBjLvI
    الـ : 12 https://www.youtube.com/watch?v=XQHQT4wNJus
    الـ : 13 YouTube
    الـ : 14 https://www.youtube.com/watch?v=ZUJ1DLDfGnM
    الـ : 15 https://www.youtube.com/watch?v=89k-cTVlE5Y
    الـ : 16 https://www.youtube.com/watch?v=rwAsAszAxxM
    الـ : 17 https://www.youtube.com/watch?v=O5gYwXKMGJ0
    الـ : 18 https://www.youtube.com/watch?v=Af_LYQOZvv8
    الـ : 19 YouTube
    الـ : 20 YouTube
    الـ : 21 YouTube
    الـ : 22 YouTube
    الـ : 23 YouTube
    الـ : 24 YouTube
    الـ : 25 YouTube
    الـ : 26 YouTube
    الـ : 27 YouTube
    الـ : 28 YouTube
    الـ : 29 YouTube
    الـ : 30 YouTube
     
    bakli92, ‏22 جويلية 2017 على 11:50
    #1

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