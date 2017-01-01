- برنامج النبأ العظيم (طيلة شهر رمضان) --- كل الحلقات: الـ 30 - الضيف: المهندس محمد شحرور - مقدم البرنامج: يحي الأمير - القناة: روتنا خليجية - ملاحظات: قراءة معاصرة للقرآن الكريم و مصحح الكثير من المفاهيم المغلوطة منذ قرون و مكتشف للكثير منها هذه حلقات البرنامج: الـ : 01 الـ : 02 الـ : 03 الـ : 04 الـ : 05 الـ : 06 YouTube الـ : 07 YouTube الـ : 08 YouTube الـ : 09 YouTube الـ : 10 YouTube الـ : 11 https://www.youtube.com/watch?v=3uH0uTBjLvI الـ : 12 https://www.youtube.com/watch?v=XQHQT4wNJus الـ : 13 YouTube الـ : 14 https://www.youtube.com/watch?v=ZUJ1DLDfGnM الـ : 15 https://www.youtube.com/watch?v=89k-cTVlE5Y الـ : 16 https://www.youtube.com/watch?v=rwAsAszAxxM الـ : 17 https://www.youtube.com/watch?v=O5gYwXKMGJ0 الـ : 18 https://www.youtube.com/watch?v=Af_LYQOZvv8 الـ : 19 YouTube الـ : 20 YouTube الـ : 21 YouTube الـ : 22 YouTube الـ : 23 YouTube الـ : 24 YouTube الـ : 25 YouTube الـ : 26 YouTube الـ : 27 YouTube الـ : 28 YouTube الـ : 29 YouTube الـ : 30 YouTube