برنامج صحوة2 للمهندس عدنان إبراهيم

الموضوع في 'منتدى نفحات رمضانية (من هدي القرآن والسنة)' نشر بواسطة bakli92, ‏22 جويلية 2017 على 12:06.

  1. bakli92

    bakli92 :: عضو مُشارك ::

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    الإعجابات المتلقاة:
    4
    نقاط الجوائز:
    7
    الجنس:
    ذكر
    - برنامج صحوة2 (طيلة شهر رمضان) --- كل الحلقات: الـ 30
    - الضيف: المهندس عدنان إبراهيم
    - مقدم البرنامج: أحمد العرفج
    - القناة: روتنا خليجية
    - ملاحظات: تدبر القرآن الكريم

    هذه حلقات البرنامج:
    الـ01 :
    الـ02 :
    الـ03 :
    الـ04 :
    الـ05 : https://www.youtube.com/watch?v=BrJgKWYpcwE
    الـ06 :
    الـ07 : https://www.youtube.com/watch?v=Yk3rRG7zySg
    الـ08 : https://www.youtube.com/watch?v=vZCUbZAJbLw
    الـ09 : YouTube
    الـ10 : https://www.youtube.com/watch?v=TU7KzgK_jUA
    الـ11 : https://www.youtube.com/watch?v=cv_x28vsNWk
    الـ12 : https://www.youtube.com/watch?v=nOn9UrUFyh8
    الـ13 : YouTube
    الـ14 : YouTube
    الـ15 : YouTube
    الـ16 : YouTube
    الـ17 : YouTube
    الـ18 : https://www.youtube.com/watch?v=lpcI_nOSB18
    الـ19 : https://www.youtube.com/watch?v=xMbvIkVxUQY
    الـ20 : https://www.youtube.com/watch?v=SKdrpIwQ2mQ&t=129s
    الـ21 : https://www.youtube.com/watch?v=jCMOzLYmFLA
    الـ22 : YouTube
    الـ23 : YouTube
    الـ24 : YouTube
    الـ25 : YouTube
    الـ26 : YouTube
    الـ27 : YouTube
    الـ28 : YouTube
    الـ29 : YouTube
    الـ30 : YouTube
     
    bakli92, ‏22 جويلية 2017 على 12:06
    #1

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