برنامج صحوة2 للمهندس عدنان إبراهيم

- برنامج صحوة2 (طيلة شهر رمضان) --- كل الحلقات: الـ 30 - الضيف: المهندس عدنان إبراهيم - مقدم البرنامج: أحمد العرفج - القناة: روتنا خليجية - ملاحظات: تدبر القرآن الكريم هذه حلقات البرنامج: الـ01 : الـ02 : الـ03 : الـ04 : الـ05 : https://www.youtube.com/watch?v=BrJgKWYpcwE الـ06 : الـ07 : https://www.youtube.com/watch?v=Yk3rRG7zySg الـ08 : https://www.youtube.com/watch?v=vZCUbZAJbLw الـ09 : YouTube الـ10 : https://www.youtube.com/watch?v=TU7KzgK_jUA الـ11 : https://www.youtube.com/watch?v=cv_x28vsNWk الـ12 : https://www.youtube.com/watch?v=nOn9UrUFyh8 الـ13 : YouTube الـ14 : YouTube الـ15 : YouTube الـ16 : YouTube الـ17 : YouTube الـ18 : https://www.youtube.com/watch?v=lpcI_nOSB18 الـ19 : https://www.youtube.com/watch?v=xMbvIkVxUQY الـ20 : https://www.youtube.com/watch?v=SKdrpIwQ2mQ&t=129s الـ21 : https://www.youtube.com/watch?v=jCMOzLYmFLA الـ22 : YouTube الـ23 : YouTube الـ24 : YouTube الـ25 : YouTube الـ26 : YouTube الـ27 : YouTube الـ28 : YouTube الـ29 : YouTube الـ30 : YouTube