سلسلة فوائد مختصرة35 ( من فوائد النكاح )

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏22 جويلية 2017 على 21:16.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    من فوائد النكاح

    في النكاح امتثالٌ لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وفيه اتباعٌ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من المرسلين ، وفيه قضاء الوطر وسرور القلب وفرح النفس ، وفيه تحصين الفرج وحماية العرض ، وفيه غض البصر والبعد عن الفتنة ، وفيه بقاء النوع الإنساني وعمارة الأرض ، وفيه تكثير الأمة الإسلامية وقوتها واكتفاؤها بنفسها , وفيه تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته الأمم يوم القيامة , وفيه تكوين الأسر وتقريب بعضهم من بعض وتقوية الروابط والصلة بينهم , وفيه قيامٌ بحقوق الزوجية يؤجَر به كل من الزوجين إذا قاما به لله عز وجل ، وفيه حصول الأولاد والأجر بتربيتهم والقيام عليهم ، وفيه صلاحٌ للأمة كلها للفرد والجماعة للرجال والنساء في الدّين والدنيا وفي الحاضر والمستقبل .
     
    ابو ليث, ‏22 جويلية 2017 على 21:16
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