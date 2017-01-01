سلسلة فوائد مختصرة35 ( من فوائد النكاح )

من فوائد النكاح



في النكاح امتثالٌ لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وفيه اتباعٌ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من المرسلين ، وفيه قضاء الوطر وسرور القلب وفرح النفس ، وفيه تحصين الفرج وحماية العرض ، وفيه غض البصر والبعد عن الفتنة ، وفيه بقاء النوع الإنساني وعمارة الأرض ، وفيه تكثير الأمة الإسلامية وقوتها واكتفاؤها بنفسها , وفيه تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته الأمم يوم القيامة , وفيه تكوين الأسر وتقريب بعضهم من بعض وتقوية الروابط والصلة بينهم , وفيه قيامٌ بحقوق الزوجية يؤجَر به كل من الزوجين إذا قاما به لله عز وجل ، وفيه حصول الأولاد والأجر بتربيتهم والقيام عليهم ، وفيه صلاحٌ للأمة كلها للفرد والجماعة للرجال والنساء في الدّين والدنيا وفي الحاضر والمستقبل .