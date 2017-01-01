░مسابقة اللمة اليومية ○جاوب واربح الان ○ ░ _آليَۆم الثامن

اهلا وسهلا بالجميع في مسابقة اللمة اليومية ○جاوب واربح الان ○ ░ _آليَۆم آلثامن طريقة سير المسابقة : نطرح سؤال واحد ويرد الاعضاء عليه والاسرع في الرد باجابة صحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية ثم نطرح سؤال اخر وهكذا ... اي المسابقة قائمة على السرعة في الاجابة وفي النهاية نجمع نقاط كل عضو ويتم توزيعها في نفس اليوم المدة الزمنية للمسابقة : من 17 جويلية آلُى 14آۆت وتوقيتها سيكون من آلُسآعٍة 18:00 آلُى آلُسآعٍة 20:00 المشرفون والمنشطون للمسابقة: ماجدة لربها ساجدة جيهان جوجو ملاحظة: **نرجوا عدم المبالغة في الدردشة لكي لا تخرج المسابقة عن هدفها** فهرس المواضيع السابقة: ░ مسآبقة آلُلُمة آلُيَۆميَة ○جٍآۆب ۆآرٍبحٍ آلُآن○ ░ _آلُيَۆم آلُآۆلُ_ ░مسابقة اللمة اليومية ○جاوب واربح الان ○ ░ _آليَۆم آلثاني ░ مسآبقة آلُلُمة آلُيَۆميَة ○جٍآۆب ۆآرٍبحٍ آلُآن○ ░ _آلُيَۆم آلُثآلُث_ ░مسابقة اللمة اليومية ○جاوب واربح الان ○ ░ _آليَۆم الرابع ░ مسآبقة آلُلُمة آلُيَۆميَة ○جٍآۆب ۆآرٍبحٍ آلُآن○ ░ _آلُيَۆم آلُخـآمس_ ░ مسآبقة آلُلُمة آلُيَۆميَة ○جٍآۆب ۆآرٍبحٍ آلُآن○ ░ _آلُيَۆم آلُسآدِس_ ░مسابقة اللمة اليومية ○جاوب واربح الان ○ ░ _آليَۆم السابع