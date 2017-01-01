░مسابقة اللمة اليومية ○جاوب واربح الان ○ ░ _آليَۆم الثامن

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة جيهان جوجو, ‏24 جويلية 2017 على 19:14.

  1. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    [​IMG]
    اهلا وسهلا بالجميع في مسابقة اللمة اليومية ○جاوب واربح الان ○ ░ _آليَۆم آلثامن


    طريقة سير المسابقة :

    نطرح سؤال واحد ويرد الاعضاء عليه والاسرع في الرد باجابة صحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية
    [​IMG]
    ثم نطرح سؤال اخر وهكذا ...
    اي المسابقة قائمة على السرعة في الاجابة
    وفي النهاية نجمع نقاط كل عضو ويتم توزيعها في نفس اليوم


    المدة الزمنية للمسابقة :

    من 17 جويلية آلُى 14آۆت
    وتوقيتها سيكون
    من آلُسآعٍة 18:00 آلُى آلُسآعٍة 20:00

    المشرفون والمنشطون للمسابقة:

    ماجدة لربها ساجدة
    جيهان جوجو
    ملاحظة:

    **نرجوا عدم المبالغة في الدردشة لكي لا تخرج المسابقة عن هدفها**
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    جيهان جوجو, ‏24 جويلية 2017 على 19:14
    #1
  2. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

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    اعتذر على التاخر في وضع الموضوع
     
    DMomo معجب بهذا.
    جيهان جوجو, ‏24 جويلية 2017 على 19:15
    #2
  3. DMomo

    DMomo :: عضو مُشارك ::

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    ~

    رُبّ ضارة نافعة D:

    هذا وين دخلت الدار

    ~​
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    DMomo, ‏24 جويلية 2017 على 19:17
    #3
  4. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

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    اين البقية؟
     
    جيهان جوجو, ‏24 جويلية 2017 على 19:27
    #4
  5. DMomo

    DMomo :: عضو مُشارك ::

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    جيهان جوجو معجب بهذا.
    DMomo, ‏24 جويلية 2017 على 19:36
    #5
  6. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
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    جيهان جوجو, ‏24 جويلية 2017 على 19:38
    #6
  7. DMomo

    DMomo :: عضو مُشارك ::

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    وفيكِ بارك ! بلا مزية. غير يجوا قبل المغرب برك D:
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    DMomo, ‏24 جويلية 2017 على 19:41
    #7
  8. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

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    ان شاءالله
    شكرا جزيلا
     
    جيهان جوجو, ‏24 جويلية 2017 على 19:45
    #8

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