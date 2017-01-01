░مسابقة اللمة اليومية ○جاوب واربح الان ○ ░ _آليَۆم الثامن



اهلا وسهلا بالجميع في مسابقة اللمة اليومية ○جاوب واربح الان ○ ░ _آليَۆم آلثامن





طريقة سير المسابقة :



نطرح سؤال واحد ويرد الاعضاء عليه والاسرع في الرد باجابة صحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية