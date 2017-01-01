░ مسآبقة آلُلُمة آلُيَۆميَة ○جٍآۆب ۆآرٍبحٍ آلُآن○ ░ _آلُيَۆم آلُسآدِس_

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ماجدة لربها ساجدة, ‏22 جويلية 2017 على 18:09.

  1. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

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    ۆآهلُآ ۆسهلُآ بآلُجٍميَعٍ فَيَ

    ░ مسآبقة آلُلُمة آلُيَۆميَة ○جٍآۆب ۆآرٍبحٍ آلُآن○ ░ _آلُيَۆم آلُسآدِس_

    طُرٍيَقة سيَرٍ آلُمسآبقة
    نطرح سؤال وحيد ويرد الاعضاء عليه والاسرع في الرد بايجابة صحيحة يتحصل على 5 نقآطُ شُرٍفَيَة

    [​IMG]

    ثم نطرح سؤال اخر وهكذا ...
    اي المسابقة قائمة على السرعة في الايجابة

    وفي النهاية نجمع نقاط كل عضو ويتم توزيعها في نفس اليوم

    آلُمدِة آلُزمنيَة لُلُمسآبقة
    مدِة آلُمسآبقة من 17 جٍۆيَلُيَة آلُى 14آۆت
    وتوقيتها سيكون
    من آلُسآعٍة 17:00 آلُى آلُسآعٍة 19:00

    آلُمشُرٍفَۆن ۆآلُمنشُطُۆن لُلُمسآبقة

    ماجدة لربها ساجدة

    جيهان جوجو

    ملُآحٍظًة:
    آرٍجٍو عٍدِم آلُمبآلُغة فَيَ آلُدِرٍدِشُة لُگيَ لُآ تخـرٍجٍ آلُمسآبقة عٍن هدِفَہآ

    بالتوفيق للجميع


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    ماجدة لربها ساجدة, ‏22 جويلية 2017 على 18:09
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