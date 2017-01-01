░ مسآبقة آلُلُمة آلُيَۆميَة ○جٍآۆب ۆآرٍبحٍ آلُآن○ ░ _آلُيَۆم آلُسآدِس_

ملُآحٍظًة:

آرٍجٍو عٍدِم آلُمبآلُغة فَيَ آلُدِرٍدِشُة لُگيَ لُآ تخـرٍجٍ آلُمسآبقة عٍن هدِفَہآ



بالتوفيق للجميع



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