سلسلة فوائد مختصرة36 ( صلاة الفجر مع الجماعة )

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏24 جويلية 2017 على 20:35.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    صلاة الفجر مع الجماعة


    إنَّ المحافظةَ على صلاة الفَجر مع الجماعة من علاماتِ صدق الإيمان، ومؤشِّرٌ على قوَّة الإسلام، وإذا كانَ الرَّجلُ لا يشهدها مع الجماعة فهذا برهانٌ على وَهاء إيمانه وضعفِ دينه، ودليلٌ على استِسلامه لنفسه وهواه، وانهِزامه أمام شهواتِه، وكيف يَهنَأ المتخلِّف عنها بالنَّوم؟ وكيف يتلذَّذ بالفِراش والمسلمون في المساجد في بيوت الله مع قرآن الفَجر يعيشون؟! وإلى لذيذ خِطاب الله يستمعون؟! وفي ربيع جنَّاته يتقلَّبون؟! وكيف يُؤثِر لذَّة النَّوم والفِراش على لذَّة المُناجاة والعبادة، وأداء هذه الطَّاعة العظيمة؟! لا يفعل ذلك إلَّا خاسِرٌ محرُومٌ. نعوذ بالله من الخُسران، وسبيل أهل الحِرمان.
     
    يزيد 05 معجب بهذا.
    ابو ليث, ‏24 جويلية 2017 على 20:35
    #1
  2. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك اخي
    لا تنسانا من صالح دعواتك بالهدايه والصلاح والتوفيق
     
    يزيد 05, ‏24 جويلية 2017 على 21:43
    #2

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