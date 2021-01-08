صلاة الفجر مع الجماعة

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

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صلاة الفجر مع الجماعة

إنَّ المحافظةَ على صلاة الفَجر مع الجماعة من علاماتِ صدق الإيمان، ومؤشِّرٌ على قوَّة الإسلام، وإذا كانَ الرَّجلُ لا يشهدها مع الجماعة فهذا برهانٌ على وَهاء إيمانه وضعفِ دينه، ودليلٌ على استِسلامه لنفسه وهواه، وانهِزامه أمام شهواتِه، وكيف يَهنَأ المتخلِّف عنها بالنَّوم؟ وكيف يتلذَّذ بالفِراش والمسلمون في المساجد في بيوت الله مع قرآن الفَجر يعيشون؟! وإلى لذيذ خِطاب الله يستمعون؟! وفي ربيع جنَّاته يتقلَّبون؟! وكيف يُؤثِر لذَّة النَّوم والفِراش على لذَّة المُناجاة والعبادة، وأداء هذه الطَّاعة العظيمة؟! لا يفعل ذلك إلَّا خاسِرٌ محرُومٌ. نعوذ بالله من الخُسران، وسبيل أهل الحِرمان.

المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله
 
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