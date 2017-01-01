جدي واللغز بعد وفاته (جزء 1)

جدي واللغز بعد وفاته ​

شيماء__ ياسمين آه لقد تعبت آه ياظهري لعبة الشطرنج متعبة للغاية ، وتحدث لي تشنجات في ظهري .

شيماء:جدي جدي لماذا هذا دائما لاتكمل اللعب معنا ؟.

ياسمين: نعم، فأنت دائما تتوقف في منتصف اللعبة .

الجد : آه يا عزيزتاي لقد كبرت وهرمت ولا استطيع اللعب لمدة طويلة.

وماهي إلا لحضات ....حتى سمعوا نداء الام .

الام:يا أبي أحضر البنتان وتعالوا لتشرب القهوة .

الجد:ياسمين امسكي بيدي لاني لااستطيع نزول الدرج الان

ياسمين : حسنا يا جدي.

شيماء وياسمين توأمان في 14 من عمرهما ولديهما

اخ صغير يدعى محمد في 6 سنوات وخلود في 19 من عمرها ولديهم عم واحد يدعى صلاح وهو الاخ الاصغر لمصطفى ولدى صلاح والدان صفية في 14 من عمرها وكرم في 16 يعيشان في منزل صغير في قرية وينتميان الى عائلة ميسورة الحال يعيشان الاخوان وعائلاتهما في المنزل نفسه .

في يوم من الايام كان مصطفى وابوه علي يتابعان النشرة حتى ان قاطعهما صلاح