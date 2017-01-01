تشاراك مسكر tcharak msakar يذوب فالفم

المقادير: كيلة سمن ذايب وبارد او مارغرين كيلة زيت كيلة حليب سائل فرينة طريقة التحضير : -نخلط السمن مع الزيت والحليب ونضيف الفرينة تدريجيا حتى -نتحصل على عجينة متماسكة مالا زمش تكون طرية يعني تكون حاكمة روحها لانها مبسسة مليح -نشكل كورات نغطيها ونخليها ترتاح من جهة نحضر الحشو ,هناك نوعين من الحشو -الاول: الحشو العادي -3 كيلات لوز مرحي،كيلة ناقصة شوية سكر،قرفة،2 م ك زبدة ذايبة ونلم بماء الزهر مالازمش نكثر لازم يبقى الحشو متناثر -الحشو الثاني: كيلة ونصف كاوكاو محمص ومرحي،كيلة جلجلان محمص،كيلةحلوة الترك،معجون نلم به الخليط ناخذ كورة من العجينة نبسطها ونقطع دوائر ونحط كمية من الحشو نلف الحلوى وفي نفس الوقت نحاول نخرج الهواء منها ونعطيها شكل التشاراك ندخل الحلوى تطيب ونخليها تبرد تماما في هذا الوقت نحضر الشربات: كيلة سكر+3 كيلات ماء نحطهم على النار ونحسب 15 د بعدها نضيفلهم شوية عصير ليمون ونطفي بعدما تبرد الشاربات نغطس فيها الحلوى ونحطها تقطر في كسكاس ناخذ كيس فيه سكر رطب نحط فيه حبات تشاراك ونغلق ونحرك نحط الحلوى فوق مشبك حتى تيبس ونعاود نحطها في السكر الرطب كيما المرة