ضيف في حوار

إقتباس لمشاركة Princesse Diyor: هذه اول الاسئلة من عندي كتقديم فقط



البطاقة الشخصية:

اسمك :

سنك:

عنوانك:

سبب اختيار اسمك المستعار: إضغط للتوسيع...

اول ان شااء الله نكون عند حسن الضيافة ناكل بيدي ما تخميش خخخ ما نستعملش الشوكة هههه

والله نضن ماشاء الله اعضائنا يعرفوني ولله الحمد لكن معليه كاين جدد يزيدو يعرفوني

الاجابة على الاسئلة :

البطاقة الشخصية:

اسمك :حكيم

سنك:

23

عنوانك:

خخخ مدينة عين وسارة

سبب اختيار اسمك المستعار :

الاسم المستعار يعني شيئا لا علاقة بالاسم الحقيقي لكن اخترت جزء من اسمي الحقيقي واظفت اليه قصة كي اقول لنفسي ان الانسان مجرد قصة ستروى بعد موته

احد تكون خاتمته سعيدة والآخر حزينة والاخر مفتوحة وكذا كانت في قلبي قصة قصيرة اردت ان ارويها للجميع هنا قصة لاتزال ترن في قلبي وستبقى الى ان اموت ​