ضيف في حوار

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة Princesse Diyor, ‏27 جويلية 2017.

  1. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

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    بسكرة
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته على اهل اللمة الكرام

    احببت ان اتقدم لكم بهذه الفكرة وهي بعنوان

    (( ضيــف في حــوار ))

    والهدف منها استضافة الاعضاء والعضوات

    في حوار شيق مليئ بالفائدة والمتعة

    وارجو ان تنال الفكرة استحسانكم

    طبعاً سأطرح الاسئلة وانتظر الاجابة عليها من قبل الضيف

    وبعدها يتم النقاش معه في اجابته ويحق للضيف اختيار ضيف

    بعده او سأقوم انا بالمهمة بعد اذنكم
    ملاحظة : يحق للمتابعين سواء ضيوف سابقين او ضيوف سيتم استضافتهم لاحقا بأذن الله طرح الاسئلة للضيف المستضاف بشرط ان تردني الاسئلة
    على شكل رسالة خاصة لي وبعدها اطرحها بنفسي للضيف

    قد تكون اسئلة عن الحياة الاجتماعية او العملية او...
    وللعلم يحق للضيف

    رفض الدعوة ولكن لايحق له

    و باذن الله سأراعي حكاية الامور

    الشخصية ولن اتطرق لها اطلاقاً


    ارجوا منكم التفاعل:):):)
    في امان الله



     
    Soumia hadj mohammed و hakim story معجبون بهذا.
    Princesse Diyor, ‏27 جويلية 2017
    #1
  2. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

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    سلام بعد تاخر
    المهم
    ضيفنا الاول راح يكون الاخ حكيم ستوري
     
    Soumia hadj mohammed و hakim story معجبون بهذا.
    Princesse Diyor, ‏4 أوت 2017 على 20:05
    #2
  3. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

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    بسكرة
    هذه اول الاسئلة من عندي كتقديم فقط

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    اسمك :
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    عنوانك:
    سبب اختيار اسمك المستعار:
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    Princesse Diyor, ‏4 أوت 2017 على 20:08
    #3
  4. hakim story

    hakim story
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    اول ان شااء الله نكون عند حسن الضيافة ناكل بيدي ما تخميش خخخ ما نستعملش الشوكة هههه
    والله نضن ماشاء الله اعضائنا يعرفوني ولله الحمد لكن معليه كاين جدد يزيدو يعرفوني
    الاجابة على الاسئلة :
    البطاقة الشخصية:
    اسمك :حكيم
    سنك:
    23
    عنوانك:
    خخخ مدينة عين وسارة
    سبب اختيار اسمك المستعار :
    الاسم المستعار يعني شيئا لا علاقة بالاسم الحقيقي لكن اخترت جزء من اسمي الحقيقي واظفت اليه قصة كي اقول لنفسي ان الانسان مجرد قصة ستروى بعد موته
    احد تكون خاتمته سعيدة والآخر حزينة والاخر مفتوحة وكذا كانت في قلبي قصة قصيرة اردت ان ارويها للجميع هنا قصة لاتزال ترن في قلبي وستبقى الى ان اموت
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    hakim story, ‏4 أوت 2017 على 20:22
    #4
  5. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اسعد الله اوقاتكم
    لخير ضيف اخترتموه ، اخي المؤدب الرزين ، حكيم ستوري
    اهلا وسهلا بك
    وتحية للطاقم المشرف على الضيافة
    محسبتش عندك ٢٣ رب يبارك في عمرك وعمر والديك
    حكيم كيفاش يجوز نهارو فالعطلة وفوقت الدراسة ؟
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    Soumia hadj mohammed, ‏4 أوت 2017 على 20:59
    #5

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