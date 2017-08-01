ضيف في حوار

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته على اهل اللمة الكرام احببت ان اتقدم لكم بهذه الفكرة وهي بعنوان (( ضيــف في حــوار )) والهدف منها استضافة الاعضاء والعضوات في حوار شيق مليئ بالفائدة والمتعة وارجو ان تنال الفكرة استحسانكم طبعاً سأطرح الاسئلة وانتظر الاجابة عليها من قبل الضيف وبعدها يتم النقاش معه في اجابته ويحق للضيف اختيار ضيف بعده او سأقوم انا بالمهمة بعد اذنكم ملاحظة : يحق للمتابعين سواء ضيوف سابقين او ضيوف سيتم استضافتهم لاحقا بأذن الله طرح الاسئلة للضيف المستضاف بشرط ان تردني الاسئلة على شكل رسالة خاصة لي وبعدها اطرحها بنفسي للضيف قد تكون اسئلة عن الحياة الاجتماعية او العملية او... وللعلم يحق للضيف رفض الدعوة ولكن لايحق له و باذن الله سأراعي حكاية الامور الشخصية ولن اتطرق لها اطلاقاً ارجوا منكم التفاعل في امان الله