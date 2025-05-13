ضيف وقضية مع فنجان قهوة مسائية

فاتن سيلين
:: عضو مُشارك ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
التفاعل 1.8K
الجوائز 93
- تاريخ التسجيل
- 30 أفريل 2024
- المشاركات
- 404
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 1 سبتمبر 2008
- الوظيفة
- طالبة بالثانوية
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله مساؤكم رواد اللمة أعضاءا وزوار.
جهزوا قهوتكم المسائية وكونوا بالقرب
لتستمتعوا معنا بنقاش ظواهر متنوعة واقعية من قلب المجتمع
مع ضيوف خاصين ووجهة نظرهم حول تلك الظاهرة.
وبإمكانكم فيما بعد نقاش الضيف هل تخالفوه أو توافقه أو لكم رأي محايد
وهو يرد عليكم ليحلو النقاش ونرى أراء كثيرة
حتى وان كانت مختلفة فاختلاف الرأي لا يفسد الود بيننا .
فكرة الموضوع:
بصراحة هي فكرتي جسدتها في الواقع عند اشرافي على مجلة الثانوية
كنت كل عدد اختار استاذ او استاذة لاطرح عليه ظاهرة وأسئلة
وأركز على ما يخص الدراسة والتلاميذ ونصائح..الخ.مع فنجان قهوة حقيقي .
فقلت لما لا أجسد الفكرة هنا
وبعد استشارة أستاذي الفاضل أبو فيصل شجعني على ذلك فبارك الله فيه.
اختيار الضيوف:
سيكون عشوائي أنا لا أعرف أحد هنا لذلك سأرسل للضيف على الخاص
ونتفق مع بعض على التفاصيل وعلى اختيار الموضوع.
بعدها أعد الأسئلة وهو يجيب على أسئلتي في الخاص حول الموضوع المتفق عليه.
وأنا انزل الموضوع لكم بالفترة المسائية ليكون أغلبكم متفرغ وموجود
لتقرءوا رأيه وتبدءوا نقاشه .
الهدف:
- تنشيط المنتدى بروح النقاش والتفاعل.
- نشر الوعي من خلال مواضيع تمسّ واقعنا.
- تحفيز العقول على التفكير والتعبير عن الرأي.
- التعرّف على بعضنا البعض من خلال طريقة التفكير. والنقاش.
والدور سيلحق بالجميع باذن الله فكلكم ضيوف
فكل أسبوع إن شاء الله سيكون معي ضيفين أو ضيف واحد على الأقل.
أتمنى أن تعجبكم الفكرة وتتحمسوا مثلي .
تحياتي لكم
فاتن سيلين
فكل أسبوع إن شاء الله سيكون معي ضيفين أو ضيف واحد على الأقل.
أتمنى أن تعجبكم الفكرة وتتحمسوا مثلي .
تحياتي لكم
فاتن سيلين