ضيف وقضية مع فنجان قهوة مسائية

فاتن سيلين

فاتن سيلين

:: عضو مُشارك ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أسعد الله مساؤكم رواد اللمة أعضاءا وزوار.

جهزوا قهوتكم المسائية وكونوا بالقرب

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لتستمتعوا معنا بنقاش ظواهر متنوعة واقعية من قلب المجتمع
مع ضيوف خاصين ووجهة نظرهم حول تلك الظاهرة.
وبإمكانكم فيما بعد نقاش الضيف هل تخالفوه أو توافقه أو لكم رأي محايد
وهو يرد عليكم ليحلو النقاش ونرى أراء كثيرة
حتى وان كانت مختلفة فاختلاف الرأي لا يفسد الود بيننا .


فكرة الموضوع:

بصراحة هي فكرتي جسدتها في الواقع عند اشرافي على مجلة الثانوية
كنت كل عدد اختار استاذ او استاذة لاطرح عليه ظاهرة وأسئلة
وأركز على ما يخص الدراسة والتلاميذ ونصائح..الخ.مع فنجان قهوة حقيقي .
فقلت لما لا أجسد الفكرة هنا
وبعد استشارة أستاذي الفاضل أبو فيصل شجعني على ذلك فبارك الله فيه.



اختيار الضيوف:

سيكون عشوائي أنا لا أعرف أحد هنا لذلك سأرسل للضيف على الخاص
ونتفق مع بعض على التفاصيل وعلى اختيار الموضوع.
بعدها أعد الأسئلة وهو يجيب على أسئلتي في الخاص حول الموضوع المتفق عليه.
وأنا انزل الموضوع لكم بالفترة المسائية ليكون أغلبكم متفرغ وموجود
لتقرءوا رأيه وتبدءوا نقاشه .




الهدف:

- تنشيط المنتدى بروح النقاش والتفاعل.
- نشر الوعي من خلال مواضيع تمسّ واقعنا.
- تحفيز العقول على التفكير والتعبير عن الرأي.
- التعرّف على بعضنا البعض من خلال طريقة التفكير. والنقاش.​



والدور سيلحق بالجميع باذن الله فكلكم ضيوف

فكل أسبوع إن شاء الله سيكون معي ضيفين أو ضيف واحد على الأقل.



أتمنى أن تعجبكم الفكرة وتتحمسوا مثلي .

تحياتي لكم

فاتن سيلين
 
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توقيع فاتن سيلين
انا معاك بنيتي
مشجع و مشارك و داعم
 
توقيع الامين محمد
توقيع فاتن سيلين
قال إلياس:
موافق على الفكرة إن شاء الله تجسد قريبا
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أن شاء الله
شكرا على التشجيع استاذي 🌹
ربي يسعدك في الدارين 🤲
 
توقيع فاتن سيلين
وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته
اعجبتني فكرة لموضوع و سيكون مفيد بلا شك
في انتظار اول ضيف و موضوع النقاش

شكرا ..
تحياتي.
 
قال dahman kz:
وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته
اعجبتني فكرة لموضوع و سيكون مفيد بلا شك
في انتظار اول ضيف و موضوع النقاش

شكرا ..
تحياتي.
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مرحبا بك أستاذي 🌹
وشكرا على التشجيع 🌹
ربي يسعدك في الدارين 🤲
 
توقيع فاتن سيلين
مبادرة طيبة لربط التواصل الفكري بين اعضاء اللمة وزوارها وجس نبض الشارع اللماوي حول قضايا ومسائل تهم الجميع.
سعداء ان يكون هذا الموضوع في منتدى اللمة املين فك قيود المشاركة والتفاعل والاندماج في النقاشات المطروحة. طيلة عمر هذه السلسلة.

شكرا فاتن سيلين

 
فكره رائعه وتجسد تعاطي الأعضاء مع اللمه ومتابعة ما يطرح والتفاعل معه …
نحن معك ونساندك فسيري على بركة الله ..

شكرا .
 
توقيع aljentel
قال أبو عاتكة:
مبادرة طيبة لربط التواصل الفكري بين اعضاء اللمة وزوارها وجس نبض الشارع اللماوي حول قضايا ومسائل تهم الجميع.
سعداء ان يكون هذا الموضوع في منتدى اللمة املين فك قيود المشاركة والتفاعل والاندماج في النقاشات المطروحة. طيلة عمر هذه السلسلة.

شكرا فاتن سيلين

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العفو استاذي🌹شكرا على تشجيعك
ربي يسعدك في الدارين 🤲
 
توقيع فاتن سيلين
قال aljentel:
فكره رائعه وتجسد تعاطي الأعضاء مع اللمه ومتابعة ما يطرح والتفاعل معه …
نحن معك ونساندك فسيري على بركة الله ..

شكرا .
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الله يبارك فيك استاذي🌹وشكرا على التشجيع 🌹 وربي يسعدك في الدارين 🤲
 
توقيع فاتن سيلين
فكرة رائعة جدا نحن في انتظار أول عدد منها🌹🌹
 
توقيع سحائب الشوق
توقيع فاتن سيلين
فكرة مميزة و رائعة
موفقة بإذن اللّه
 
توقيع ام أمينة
فكرة جميلة
بانتظار العدد الأول

شكرا فاتن
 
توقيع لمعانُ الأحداق
فكرة رائعة اختي
بانتظار الضيف الأول

تحيتي لك
 
توقيع Oktavio_hinda
اعجبتني الفكرة موفقة ان شاءالله 🌸🌸
 
توقيع جيهان جوجو

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