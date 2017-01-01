هل تتزوج المرأة في الجنة إذا توفيت قبل الزواج ؟

لفضيلـة الشيـخ العـلامـة/ مُـحـمـد بـن صـالـح العُـثيميـن - رحـمـهُ الـلـه وغـفـر لـه -

❪✵❫ السُّــــ☟ـــؤَالُ:

الجَـــ☟ـــوَابُ:

الجواب عن هذا أنْ نقول :

[سلسلة لقاءات الباب المفتوح ، لقاء الباب المفتوح [3]]

══════ ❁✿❁ ═════[ المؤمنة إذا توفيت، ولم تتزوج بعد، فما هو مصيرها في الجنة؟ لأن المؤمنة إذا توفيت ولها زوج فهي تكون مع زوجها في الجنة، وإن كان لها زوجان خُيِّرت بينهما، طيب! المؤمنة التي توفيت ولم تتزوج بعد، فماذا يكون مصيرها في الجنة؟ ]❪✵❫《 إذا لم تتزوج فسيجعل الله لها زوجاً: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً﴾ ، ﴿فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً﴾ ، ﴿عُرُباً أَتْرَاباً﴾ سيجعل الله لها زوجاً من أهل الجنةلكن ربما تقول لي :أليس نقول في دعاء الجنازة :"اللهم أبدلها زوجاً خيراً من زوجها"◀وهذا الدعاء مُشْكِل▫لأنها إن كانت متزوجة فكيف نقول : (اللهم أبدلها زوجاً خيراً من زوجها)▫وإن كانت غير متزوجة، فأين زوجها؟إنَّ قولنا : (أبْدِلْها زوجاً خيراً من زوجها)▪فيما إذا كانت غير متزوجة، فالمراد: خيراً من زوجها المقدر لها لو بقيت▪وأما إذا كانت متزوجة فالمراد بكونه خيراً من زوجها أي: خيراً منه في الصفات في الدنيالأن التبديل يكون :1⃣- بتبديل الأعيان كما لو بعت شاة ببعير مثلا2⃣- ويكون بتبديل الأوصاف كما لو قلت: بدل الله كفر هذا الرجل بإيمانوكما في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ﴾والأرض هي الأرض؛ لكنها مدت، والسماء هي السماء؛ لكنها انشقت 》 .المصدر :رابط المقطع الصوتي :