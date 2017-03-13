هل يقتصر دور المرأة في الزوجة والام؟

اذا اصبح أصحاب الرسالة من المكتئبين فهنيئا لي أن أكون أولهم, نعم أنا غير طبيعية فهل يسعك أن تكون طبيعيا في وضع غير طبيعي...ففي عالم المجانين يصبح العاقل مجنونا...وفي عالم السكارى بوهم الحب يصبح العفيف مجرما معقدا وضعيفا...



حين تصغرآمال الشعوب......تصبح أقصى مطامحها الفوز بقلب الحبيب.السيطرة على العقول بوهم الحب المزعوم..



بضع دقائق من جرعة حب"اقصد الحب المزعوم" دمرتّ الأسر ، اغرقت العالم كلهّ في جنون دائم ، شيعتّ جنائز القلوب بين الشباب ، و قضت على مستقبل العديد ، التهمتْ أحلاما ، فتحتْ أبواب الإدمان و القتل و المكر ، دفنتْ في مقبرتها آلاف البنات و العشيرات ، امتصت دماء المراهقات و بهذا تقضي على المجتمعات بأسرها .



صَعَدَ العالمُ إلى القمرِ ومازلنا نُقزِّمُ فِكرنا بِالتفاهاتِ العاطِفيِّة ..



ومازالَ أقصى ما يَصِلُ إِليّهِ فكرُنا .. كيفَ نواجِهُ تِلكَ الصبيِّة ..



وماذا نَقولُ .. وكيفَ نَقولُ .. وأيَّ قِناعٍ نلبسُ وأيَّ شخصيِّة ..



تنّحى حضرةَ المُحّتَرم .. فلا ترضى إِمرأةٌ كريمةٌ أن تُرى هكذا



ولا أَظنُّ أنَّ رجُلاً كريماً يَرتضي لها نظرةً دُونيِّة ..



المعركة بيننا وبين عدونا هي معركة نفسية ان لم يقتل فيها الهزل واللهو قتل فيها الواجب



وإن اللهو قد خف بشباب اليوم حتى ثقلت عليهم حياة الجد فأهملوا الممكنات فغدت كالمستحيلات



رجال جاوزت أعمارهم الأربعين أوالخمسين ..ولاهَمّ لهم سوى تقيُؤ تفاهات المراهقين فترى الرجل منهم رجولة جسمه تحتج على طفولة أعماله



لقد عبث العابثون بعقول شبابنا حين سوقوا للحب قبل الزواج والسيطرة على عقول الشعوب عن طريق الحب الموهوم ؟



كنا ولازلنا نشاهد حلم كل شاب أو شابة أن يحصل على حبيب , هذا الحلم لم يأت عن عبث ولكن من الذي صنع الحلم في مخيلة الشباب ؟؟



عندما تسللت المسلسلات و الأفلام و القصص العاطفية صورت واقعا وهميا من خلال حصول الشاب على حبيبته بعد حب طويل و كذالك الأمر بالنسبة للشابة . سموم الغرب مازالت تغزو مجتمعاتنا لأن أشبالنا اليوم بعد استهلاك كميات كبيرة من هذه السموم مستعدون أن يضحوا بعوائلهم من أجل هذه العلاقات العاطفية, و كذالك الأمر نرى بعض العاشقين مستعدين أن يتخلوا عن دينهم من أجل حبيبهم . منذ متى أصبح الحب مقدسا لهذه الدرجة التي تجعلنا منعزلين عن الواقع و نغض الطرف عن مخططات الغرب على منطقتنا, اليهود عملوا على مشروعين متوازيين لإفساد البشر هما إفراغ القلب من روحانيته ثم شحنه بالشهوات، وكذا إفراغ العقل من المبادئ وملؤه بالمغالطات, فإن شعر الإنسان بالقرف من عوالم الجنس الحيوانية، دفعوه إلى عوالم الحب المخدرة. الذي قلب مبادئ الشاب من الصراع بين الخير و الشر إلى قصص الحب الهائمة .... يا ترى ما مصير هكذا جيل يبقى طوال سنوات حياته راكدا وراء من يحبه. إذن هي حرب كبيرة يجب على المجتمع كله إدراكها وفهمها الفهم الصحيح لدرء مفاسدها ومخاطرها .



الرجل الذي يرهن حياته كلها في حب امرأة ثم تحترق ورقته فلاشيء في الكون سيعيده رجلا ولا حتى ذكرا ايفان تورجينيف.



فكــن ياولــدي رجــلا تجــري وراء الأمــة وتجــري النســاء مــن خلفـــك لا أن تكون ذكرا تستظــهر أمتـــك وتلهــثُ خلــف امــرأة “ وكن كما قال الشاعر:



أنا لست من عشاق ليلى أو بثينة أو سمر



أنا لست مجنونا ولا أهوى الخرافة والهذر



أنا لا أحب معازفا أنا لا أحن الى الوتر



إنى أحن إلى صلاح قائد الجند البرر



وإلى إمام فاتح إنى أحن إلى عمر



اقول قولي هذا لكي لا تجهل الدنيا معاني الترقيع اذا أتت على هذه الدنيا معاني التمزيق



أنَا فتاة تَرى مَا يُحيطُ بِها و بالأَحرى تَشعُر بِما يَجري فِي مُجتَمعها ، كُل مَا أراه أن ذَاكَ الذي يُسمى الحُب أنّهكَ شباباً ما مَضى من عُمره إلا القلِيل لكِن الغَريب في الموضُوع كُلهم يَشكُون مِن ألم الغَدر و الخِيانة و تَعبتُ و أنا أبحثُ عن الفَاعل أي "الخَائِن الغَادر" ،، أرى رِجالاً و "فَخَامَة الإِسم تَكْفي" خدَّ الدَمعُ في عينِه على عِشق إمرأة خَادعَة كَاذبَة خَــائِنة ،، أليسَ عَيباً يَبكِي الرِجالُ مِن أجلِ نِساءٌ جَاريَاتٌ نَعم و لاَ تُذرِفُ دَمعَة رجُلٍ إلا الجَارية فالعَاقلةُ العفِيفة الصَالِحة تَكونُ لرَجُلٍ و إما لا تكُون . و عَن العِشق فِي قَاموس بَعْض النِساء يَبدُو لي و كَأنما مَعركَة تُشعِلُها نَار الغِيرة و الفِتنة بينَهُن . و مِنهن مَن تَعَذبنَ و تَدمَرنَ و ضَاعت بهن الثِقة ،، و مَا أقسَاهُ مِن شُعور حِين تُحسُ الفتَاة بالظُلم و الغَدر و الخِيَانة و أشياءٍ مُماثلة لهُم ، تُعطي المَرأة قلّبها و مَشاعرهَا لحَبيبهَا و قَد يَصِلُ بِها الحَال للوُقُوعِ فِي جَريمَة الشَرفْ بِصِفَتِهَا مَخلُوقٌ ضَعِيف لَكِن مَن يَرْجَع السَبَب فِي ذَلك ؟ أنَ كَيفَ لحَبِيب فِعْل جَريمَة كَهذه فِي حَقِ مَا يُسميها "زَوجَتي" بحُكم الإغراء و أخذ مَا يُريد لِشهَواتِه ! و مَا ذَنبُ الضَحيَة فِي تَصديق مُجرمٌ قاتلٌ لشَرف و قَلبْ و حُب و ثِقة و أمـــان ، و مَا كانَت الأنثى تحْيا في عَدمْ وُجُودهم ، كيفَ تفعَلون فِي حَق بَعضكم هَكذا حَتى تُولَد الكَراهية و تَموت الثِقة و ينْمو الحُقد و تَحيا المَذلَة في سبِيل شَباب لازَال في رَبيع عُمره ! ،، طبعاً عن أشْبَاه الرِجَال أتحدَث لأنَّ الصَالِحين و الصَالِحَات لاَ يَلِيقُ بمَقامِهم كَـلام كَهَذا سِوى القِرَاءَة



ملاحظة:لا تمتحن صبري ياهذا

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