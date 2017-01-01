سلسلة فوائد مختصرة50 ( صيانة اللسان )

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏28 جويلية 2017 على 10:50.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    صيانة اللسان

    كم هو جميل بالإنسان أن يتفكر في كلامه قبل أن يتكلم به ، ومن تفكر في كلامه فلن يخرج عن ثلاثة أحوال :
    إما أن يتبين له أنَّه خير بيِّن واضح ؛ فليتكلم به ولا حرج.
    وإما أن يتبين له أنَّه شرٌّ بيِّن من غيبة أو كذب أو سخرية أو نميمة أو غير ذلك من الشر فليمسك عن الكلام.
    أو يكون مشتبهاً عليه ، لا يدري هل هو خير أو شر ، فليمسك أيضا عن الكلام فيه حتى يتبين ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ((فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ)) ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ((دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَالا يَرِيبُكَ)).
     
    ابو ليث, ‏28 جويلية 2017 على 10:50
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    فعلا فكم من بيت هدم بسبب كذبة او وشاية او كلمة
    و كم من امرأة عنست بسبب كذبة او وشاية او كلمة
    و كم من شاب حطم مستقبله كذبة او وشاية او كلمة
    و كم من مكب على وجهه يوم القيامة إلا بسبب حصاد لسانه
    بارك الله فيكم اخي اباليث
     
    الامين محمد, ‏28 جويلية 2017 على 11:11
    #2

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