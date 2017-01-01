حكم جهر المرأة بالقراءة في الصلاة الجهرية

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏29 جويلية 2017 على 09:54.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    حكم جهر المرأة بالقراءة في الصلاة الجهرية

    ابن عثيمين رحمه الله تعالى

    السؤال:

    فضيلة الشيخ, بالنسبة للمرأة في الصلاة الجهرية، هل تجهر مثل الرجال إذا لم يكن حولها رجال أجانب، ولا يسمع صوتها أحد أم أنها تسر في الجهرية والسرية؟ حفظكم الله.

    الجواب:

    نعم. المرأة لا تجهر في الصلاة، لا في الصلاة الجهرية ولا في السرية،

    حتى وإن لم يكن عندها أحد;

    لأنها مأمورة بخفض الصوت، وربما يقال:

    ❕إذا لم يكن عندها أحد وكان جهرها بالقراءة أنشط لها،

    كما لو كان ذلك في التهجد في الليل، ربما

    يقال: إنه لا بأس به؛ لأنه ليس فيه محظور.


    المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [128]


    فتاوى المرأة
    الصلاة > صفة الصلاة > الفاتحة والقراءة في الصلاة


    رابط المقطع الصوتي
    http://zadgroup.net/bnothemen/upload/ftawamp3/od_128_19.mp3
     
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    Ma$Ter, ‏29 جويلية 2017 على 09:54
    #1
  2. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    إلياس, ‏29 جويلية 2017 على 09:59
    #2
  3. يزيد 05

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    بارك الله فيك
     
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    يزيد 05, ‏29 جويلية 2017 على 10:25
    #3

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