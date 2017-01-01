حكم جهر المرأة بالقراءة في الصلاة الجهرية



ابن عثيمين رحمه الله تعالى



السؤال :



فضيلة الشيخ, بالنسبة للمرأة في الصلاة الجهرية، هل تجهر مثل الرجال إذا لم يكن حولها رجال أجانب، ولا يسمع صوتها أحد أم أنها تسر في الجهرية والسرية؟ حفظكم الله.



الجواب :



نعم. المرأة لا تجهر في الصلاة، لا في الصلاة الجهرية ولا في السرية،



حتى وإن لم يكن عندها أحد;



لأنها مأمورة بخفض الصوت، وربما يقال:



❕إذا لم يكن عندها أحد وكان جهرها بالقراءة أنشط لها،



كما لو كان ذلك في التهجد في الليل، ربما



يقال: إنه لا بأس به؛ لأنه ليس فيه محظور.





المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [128]





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