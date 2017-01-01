حكم جهر المرأة بالقراءة في الصلاة الجهرية ابن عثيمين رحمه الله تعالى السؤال: فضيلة الشيخ, بالنسبة للمرأة في الصلاة الجهرية، هل تجهر مثل الرجال إذا لم يكن حولها رجال أجانب، ولا يسمع صوتها أحد أم أنها تسر في الجهرية والسرية؟ حفظكم الله. الجواب: نعم. المرأة لا تجهر في الصلاة، لا في الصلاة الجهرية ولا في السرية، حتى وإن لم يكن عندها أحد; لأنها مأمورة بخفض الصوت، وربما يقال: ❕إذا لم يكن عندها أحد وكان جهرها بالقراءة أنشط لها، كما لو كان ذلك في التهجد في الليل، ربما يقال: إنه لا بأس به؛ لأنه ليس فيه محظور. المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [128] فتاوى المرأة الصلاة > صفة الصلاة > الفاتحة والقراءة في الصلاة رابط المقطع الصوتي http://zadgroup.net/bnothemen/upload/ftawamp3/od_128_19.mp3