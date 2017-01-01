تطبيقي للمحاجب ..التالي ميلحقش خخخ

السلام عليكم و رحمة الله هاني جيت و جبتلكم لمحاجب زعما .. هاذي الخطرة طبقت تاع طاطا أم وليد دارت فيه 500غ فرينة +2مغ كبار زيت + ن/مغ خميرة الخبز ملح و لمّت بالما و قعدت تدلك خليتها ترتاح وحد الساعة مبعد وليت درتها قرصات صغار وزدت خليتهم يرتاحو نص ساعة هاك و الحشو درت بصل و طوماطيش و عكري و فلفل اسود و ملح وشوي فلفل حار و تخليهم يتجمرو كيما قالت هي خخخ انا مدرتش فرينة وحدها زدت شوي سميد غبنّي فالدليك و انا معنديش القوة اللازمة خخخخ الوغ لعجينة جات شوي تتكسل شوي مش بزاف -.- بصح عموما خرجوا ملاح يعني قالي خويا هايلين خخخخ حوحو و هاذي الامانة تاع خيي hakim story@ هههه نلتقي في طبق آخر ان شاء الله خخخخ