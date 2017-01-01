تطبيقي للمحاجب ..التالي ميلحقش خخخ

الموضوع في 'ركن التطبيقات الشخصية لرائدات منتدى المطبخ' نشر بواسطة "viola", ‏29 جويلية 2017 على 23:34.

  1. "viola"

    "viola" :: عضو متألق ::

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    اوساكا..
    السلام عليكم و رحمة الله
    هاني جيت و جبتلكم لمحاجب زعما :p ..
    هاذي الخطرة طبقت تاع طاطا أم وليد
    دارت فيه 500غ فرينة +2مغ كبار زيت + ن/مغ خميرة الخبز ملح و لمّت بالما و قعدت تدلك
    خليتها ترتاح وحد الساعة مبعد وليت درتها قرصات صغار وزدت خليتهم يرتاحو نص ساعة هاك
    و الحشو درت بصل و طوماطيش و عكري و فلفل اسود و ملح وشوي فلفل حار و تخليهم يتجمرو كيما قالت هي خخخ

    [​IMG]

    انا مدرتش فرينة وحدها زدت شوي سميد غبنّي فالدليك و انا معنديش القوة اللازمة خخخخ الوغ لعجينة جات شوي تتكسل :geek: شوي مش بزاف -.-

    بصح عموما خرجوا ملاح يعني قالي خويا هايلين خخخخ حوحو :p

    [​IMG] [​IMG]

    و هاذي الامانة تاع خيي hakim story@ هههه

    [​IMG]

    نلتقي في طبق آخر ان شاء الله خخخخ
     
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    "viola", ‏29 جويلية 2017 على 23:34
    #1
  2. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    ههه بعدو بعدو انا لولا ههههه
    اه ياليسطومتي اه خخخخ
    يعطيك الصحة شهتيني في نص الليل
    ممممم يااااه هههه
    برافو ايمانو هههه
     
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    sقطر الندىs, ‏29 جويلية 2017 على 23:38
    #2
  3. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

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    عالمي الخاص^^
    السلام عليييييكم
    هاني جيت هيهيهي
    شفتي احنا شحال مخلصين خخخخ نستناو فيك في نصل الليل من نيتنا
    ايواه مليح غي مراحش تعبنا باطل ههه
    شهيتيني ااه ااه جعت o_O
    جاوك هايلين يعطيك الصحة حبيبتي
    انا وايمان دينا كل شيء
    مبقالكم والوا يا اعضاء اللمة هههه
    بارك الله فيك حبيبتي ^^
    بصحتكم
     
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    جيهان جوجو, ‏30 جويلية 2017 على 00:00
    #3
  4. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    وهران
    محاجب حارين سخونين :LOL::LOL::LOL::LOL:
    و لقد فعلتها فيوليتا عههه
    الله يبارك راهم يشهيو
    هو المحاجب فيهم السميد مي تاع طاطا ام وليد لي بلا سميد :cautious:
    ههههههه كاش عام نسييه :unsure: بلاك :devilish:
    و انا بغريراتي مزالهم يستناو :cry: وقتاش يطيبو الله اعلم
    بلاك غدوا :censored:تاع الصباح ولا لي بعده :sneaky:ولا لي بعد بعده :cautious: ههههههههههه
     
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    فيتامين سي, ‏30 جويلية 2017 على 00:08
    #4
  5. Princesse Diyor

    Princesse Diyor :: عضو فعّال ::

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    بسكرة
    الله يبارك
    يشهوا
    يعطيك الصحة
     
    Princesse Diyor, ‏30 جويلية 2017 على 00:44
    #5

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