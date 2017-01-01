سييت البغرير خخخ ^^

الموضوع في 'ركن التطبيقات الشخصية لرائدات منتدى المطبخ' نشر بواسطة "viola", ‏25 جويلية 2017 على 23:25.

  1. "viola"

    "viola" :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم و رحمة الله
    نزولا عند طلب الكثير من المعجبين خخخخ
    و نظرا لحالتي الميؤوس منها نفحتلي اليوم ندورعلى احوالي و عملا بنصائح هدى و حكيم ههه
    درت شوية بغرير :p
    ps/ نفحتلي نديرو برك مناكلوش انا خخخ علابيها قعدت مطرق خخخخ
    مهم بدون اطالة و بدون ضحك ههه
    هاو ليكم طبقتوا من وحد القروب فالفيس حاطينوا
    فيه 3كيسان دقيق (سميد رطب) مع كاس فرينة + مغرف كبيرة خميرة و مغ ك سكر +شوية ملح و 4 كيسان ماء

    [​IMG]

    درت 3 كيسان ما مع لخميرة و السكر و الملح و نصف الكمية تاع الدقيق و الفرينة في قرعة و بديت نمخض خخخ (نرجّ)
    مبعد كملت الباقي و سكرت القرعة و رجعت نرج نرج نرج ههه وحد ال5 دقايق ..و خليتها تخمر 15 دقيقة


    [​IMG]

    و مبعد طيبتو خخخ المشكل فالقرعة الاحسن بعد ما يخمر فيها العجين ديروه في كشما ماعون واسع كسرونة ولا كشما حاجة
    خاطر كي فتحتها طرطقت عليا خخخخ و روبلت الكوزينة هههه مفاضتش بزاف و الله شوية برك ايا حولتها في كسرونة كبيرة :geek:

    مهم قالولي جا زين و الله العظيم ههه متحكموش عالصورة خخخ

    [​IMG]

    زيدوا شجعوني نديرلكم المحاجب هههه

    هايا تهلاو و بلعقل عليا :X3:




     
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    "viola", ‏25 جويلية 2017 على 23:25
    #1
  2. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    اها انا اول وحدة مالقري مانكلوش بصح نشوفوا ههه
    علابالك من شعبان ماشفتوش توحشتو ههه
    يعطيك الصحة ايمانو
    شطوووورة ^^
     
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    sقطر الندىs, ‏25 جويلية 2017 على 23:29
    #2
  3. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم
    مممممممممم يمممممي مشااء الله
    يعطيك الصحة حبيبتي امون الله يبارك خرجلك بالطبع
    نقدر نقول رآكي درتيه كي النسا الشاطرين
    برافو بالتوفيق حنونة
     
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    عآشقة الجنـة, ‏25 جويلية 2017 على 23:30
    #3

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