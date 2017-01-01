سييت البغرير خخخ ^^

السلام عليكم و رحمة الله نزولا عند طلب الكثير من المعجبين خخخخ و نظرا لحالتي الميؤوس منها نفحتلي اليوم ندورعلى احوالي و عملا بنصائح هدى و حكيم ههه درت شوية بغرير ps/ نفحتلي نديرو برك مناكلوش انا خخخ علابيها قعدت مطرق خخخخ مهم بدون اطالة و بدون ضحك ههه هاو ليكم طبقتوا من وحد القروب فالفيس حاطينوا فيه 3كيسان دقيق (سميد رطب) مع كاس فرينة + مغرف كبيرة خميرة و مغ ك سكر +شوية ملح و 4 كيسان ماء درت 3 كيسان ما مع لخميرة و السكر و الملح و نصف الكمية تاع الدقيق و الفرينة في قرعة و بديت نمخض خخخ (نرجّ) مبعد كملت الباقي و سكرت القرعة و رجعت نرج نرج نرج ههه وحد ال5 دقايق ..و خليتها تخمر 15 دقيقة و مبعد طيبتو خخخ المشكل فالقرعة الاحسن بعد ما يخمر فيها العجين ديروه في كشما ماعون واسع كسرونة ولا كشما حاجة خاطر كي فتحتها طرطقت عليا خخخخ و روبلت الكوزينة هههه مفاضتش بزاف و الله شوية برك ايا حولتها في كسرونة كبيرة مهم قالولي جا زين و الله العظيم ههه متحكموش عالصورة خخخ زيدوا شجعوني نديرلكم المحاجب هههه هايا تهلاو و بلعقل عليا