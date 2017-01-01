حصريا: كيك ناجح من مطبخي

الموضوع في 'وصفات الكيك والحلويات الحصرية والمجربة' نشر بواسطة سكون الفجر, ‏30 جويلية 2017 على 15:49.

  1. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    أهلاً بكم أخوتي أخواتي
    أتمنى أن تكونوا بخير

    سأقدم لكم اليوم كيك بسيط وسهل إن شاء الله
    ونبدأ بالمقادير ثم طريقة التحضير

    المقادير
    ......
    4 بيض
    رشة ملح
    1 كوب سكر
    ثلاث أرباع الكوب زيت
    1 ملعقة كبيرة بكينغ باودر
    1 ملعقة صغيرة فانيليا
    2 كوب دقيق
    ربع كوب حليب

    طريقة التحضير
    ...
    نمزج البيض مع الملح الى أن يصبح غليظ القوام
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    ثم نضيف السكر ونستمر بالخفق الى أن يصبح كالكريما
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    ثم نضيف البكينغ باودر والفانيليا ونبدأ بإضافة الدقيق على مراحل إلى أن تنتهي الكمية ثم أضفت الحليب
    ونقوم بتحريك الخليط بالملعقة يدوياً

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    ثم أخذت مقدار 4 ملاعق كبيرة وأضفت اليها ملعقة كاكاوو كبيرة
    وأضفتها فوق خليط الكيك قبل إدخالها الفرن لجعل منظرها أكثر جمالاً
    " هذه الخطوة إختيارية "
    ووضعت الخليط في الوعاء المعد لدخول الفرن

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    أدخلتها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 50-60 دقيقة
    وهذا شكلها بعد الطهو

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    ثم تركتها تبرد تماماً وقمت بتزينها بكريما الشوكولا والنعناع

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    أرجوا أن تكون وصفة اليوم قد نالت رضاكم
    الى الملتقى بإذن الله




     
    سكون الفجر, ‏30 جويلية 2017 على 15:49
    #1

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