حصريا: كيك ناجح من مطبخي

أهلاً بكم أخوتي أخواتي أتمنى أن تكونوا بخير سأقدم لكم اليوم كيك بسيط وسهل إن شاء الله ونبدأ بالمقادير ثم طريقة التحضير المقادير ...... 4 بيض رشة ملح 1 كوب سكر ثلاث أرباع الكوب زيت 1 ملعقة كبيرة بكينغ باودر 1 ملعقة صغيرة فانيليا 2 كوب دقيق ربع كوب حليب طريقة التحضير ... نمزج البيض مع الملح الى أن يصبح غليظ القوام ثم نضيف السكر ونستمر بالخفق الى أن يصبح كالكريما ثم نضيف البكينغ باودر والفانيليا ونبدأ بإضافة الدقيق على مراحل إلى أن تنتهي الكمية ثم أضفت الحليب ونقوم بتحريك الخليط بالملعقة يدوياً ثم أخذت مقدار 4 ملاعق كبيرة وأضفت اليها ملعقة كاكاوو كبيرة وأضفتها فوق خليط الكيك قبل إدخالها الفرن لجعل منظرها أكثر جمالاً " هذه الخطوة إختيارية " ووضعت الخليط في الوعاء المعد لدخول الفرن أدخلتها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 50-60 دقيقة وهذا شكلها بعد الطهو ثم تركتها تبرد تماماً وقمت بتزينها بكريما الشوكولا والنعناع أرجوا أن تكون وصفة اليوم قد نالت رضاكم الى الملتقى بإذن الله