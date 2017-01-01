فوائد الفراولة



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الفراولة فاكهة رقيقة الملمس جميلة المنظر كما انها تعد غذاء جيدا للحفاظ على الرشاقة حيث يحتوي المائة جرام منها على ثلاثين سعرا حراريا فقط وتتميز الفراولة ايضا بوجود نسبة عالية من فيتامين سي والذي يعتبر من مضادات الاكسدة التي تحافظ على صحة الخلايا

والانسجة وسلامة القلب وتساعد على التئام الجروح كما ان الصبغة الحمراء فيها تحمي القلب مثلها في ذلك مثل الطماطم التي تكتسب لونها الاحمر من صبغة اللايكوبين ويساعد حامض الفوليك الموجود في الفراولة على انقسام الخلايا ويحافظ على النمو الطبيعي للجنين في حالة الحمل



كما ان الحديد في الفراولة هو احد مكونات الهيموجلوبين في الدم الذي ينقل الاوكسجين للمساعدة في اطلاق الطاقة وتحتوي الفراولة على معادن مهمة مثل الزنك الضروري لصحة الجلد والشعر والمناعة والخصوبة والماغنسيوم الضروري لنقل الاشارات العصبية



يجدر الذكر بأن كل 100 جرام من الفراولة يحتوي على 91% ماء حوالي 0.61 جرام من البروتين و 0.37 جرام دهون



فوائد الفراولة :



- الفراولة تقاوم السرطان.

- الفراولة تعمل على تبريد الكبد والدم والطحال والمعدة الصفراوية.

- تعالج أوراق الفراولة التهابات اللثة.

- تفيد الفراولة في علاج النقرس .

- تفيد المصابين بالتدرن في علاجه لما تحويه من فيتامينات .

- تحفظ الفراولة حرارة الجسم وتخلصه من تراكم الحصى في المرارة و الكلية.

- عصير الفراولة ينشط الجسم، ويخلص البشرة من البثور.

- عصير الفراولة يفيد في علاج التهاب الحلق.

- تستعمل الفراولة في حالات فقر الدم

-عصير الفراولة يفيد التهاب المعدة وقرحة المعدة

-يستعمل مهروس الفراولة لازالة تجاعيد الوجه

-الفراولة تفيد في عدم تدهور القوى العقلية وخاصة للمسنين

- تساعدالفراولةعلى امتصاص السموم من الجسم

-الفراولة سهلة الهضم

-تساعد الفراولة على تقليل القلق والتوتر لاحتوائها على فيتامين س

- تساعد الفراولةعلى خفض مستوى الدهون الضارة في الجسم مثل الكولسترول الضار

- الفراولة تقوي الرغبة الجنسية لما تحتويه بذورها من معدلات عالية من الزنك، علما أن الزنك هو أكثر العناصر المدعمة للجنس و الزنك يدخل في تركيبة الحيوانات المنوية

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