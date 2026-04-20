معلومات مفيدة

معلومات مفيدة️الموز لا تأكله على معدة فارغة : لأنه يسبب حــرقة المعدة️الأرز ليس وجبة عشاء : لأنه يسبب الخمول وزيادة الوزن️المكسرات في الصباح أو بعد الظهر : يمد الجسم بالطاقة️الجبن لا تتناوله قبل النوم : فهو صعب الهضم وقد يزعج نومك️الشوكولاتة خلال النهار : تزيد التركيز️الحليب في الليل : يساعد على الإسترخاء️الحمضيات لا تتناولها على معدة فارغة : الحمض يهيـ ـج الغشاء المخاطيكل يوم ️10000 خطوة → ولن تمرض️تفاحتين → ولن تحتاج إلى طبيب️حزمة واحدة من الريحان → ولن يكون هناك سـ ـرطان️300غ من الجبن القريش → العظام والعضلات ستكون قوية️2 لتر من الماء → سوف يطيل الشباب والجمال️ابتسم → وسوف تكون سعيداً️الليمون → ينظف الكبد️الكرفس → ينظف العظام️السبانخ → ينقي الددم️الخيار → ينظف الكلى️الثوم → ينظف الشرايين️اليقطين → ينظف البنكرياس️الجزر → ينظف العينين️البروكلي → ينظف الرئتين️الجوز → ينظف الدماغ️التوت الأزرق → ينظف الجهاز العصبي️الشمندر → ينظف الجهاز اللمفاوي️ دقيق الشوفان → ينظف الأوعية الدمويةتيبس المفاصل : نقص المغنيسيومألم الكتف : المرارةألم في الصدر : ارتجاع المريءألم المعدة : عدوى جرثومة المعدةألم منتصف الظهر : البنكرياسألم جدار الصدر : نقص فيتامين دحرقان القدمين : مرض سكريألم الوركين : نقص الكالسيومألم الرأس (الجبهة) : التهـ ـاب الجيوب الأنفية️ لا طعم ولا رائحة : نقص الزنك️ تنميل الأصابع : نقص فيتامين B1 وفيتامين B6️ طنين الأذن : انخفاض فيتامين B12 والمغنيسيوم️ الصداع المزمن : انخفاض المغنيسيوم وفيتامين د️ حساسية الأسنان : نقص الكالسيوم وفيتامين د️ تستغرق الجروح وقتاً طويلا للشفــــاء : نقص الزنك وفيتامين C️ الدوخة عند الإستيقاظ : نقص الحديد