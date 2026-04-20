معلومات مفيدة

إلياس

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
معلومات مفيدة
🔸️الموز لا تأكله على معدة فارغة : لأنه يسبب حــرقة المعدة
🔸️الأرز ليس وجبة عشاء : لأنه يسبب الخمول وزيادة الوزن
🔸️المكسرات في الصباح أو بعد الظهر : يمد الجسم بالطاقة
🔸️الجبن لا تتناوله قبل النوم : فهو صعب الهضم وقد يزعج نومك
🔸️الشوكولاتة خلال النهار : تزيد التركيز
🔸️الحليب في الليل : يساعد على الإسترخاء
🔸️الحمضيات لا تتناولها على معدة فارغة : الحمض يهيـ ـج الغشاء المخاطي
🔹كل يوم ️10000 خطوة → ولن تمرض
🔹️تفاحتين → ولن تحتاج إلى طبيب
🔹️حزمة واحدة من الريحان → ولن يكون هناك سـ ـرطان
🔹️300غ من الجبن القريش → العظام والعضلات ستكون قوية
🔹️2 لتر من الماء → سوف يطيل الشباب والجمال
🔹️ابتسم → وسوف تكون سعيداً
🔸️الليمون → ينظف الكبد
🔸️الكرفس → ينظف العظام
🔸️السبانخ → ينقي الددم
🔸️الخيار → ينظف الكلى
🔸️الثوم → ينظف الشرايين
🔸️اليقطين → ينظف البنكرياس
🔸️الجزر → ينظف العينين
🔸️البروكلي → ينظف الرئتين
🔸️الجوز → ينظف الدماغ
🔸️التوت الأزرق → ينظف الجهاز العصبي
🔸️الشمندر → ينظف الجهاز اللمفاوي
🔸️ دقيق الشوفان → ينظف الأوعية الدموية
▪️تيبس المفاصل : نقص المغنيسيوم
▪️ألم الكتف : المرارة
▪️ألم في الصدر : ارتجاع المريء
▪️ألم المعدة : عدوى جرثومة المعدة
▪️ألم منتصف الظهر : البنكرياس
▪️ألم جدار الصدر : نقص فيتامين د
▪️حرقان القدمين : مرض سكري
▪️ألم الوركين : نقص الكالسيوم
▪️ألم الرأس (الجبهة) : التهـ ـاب الجيوب الأنفية
✅️ لا طعم ولا رائحة : نقص الزنك
✅️ تنميل الأصابع : نقص فيتامين B1 وفيتامين B6
✅️ طنين الأذن : انخفاض فيتامين B12 والمغنيسيوم
✅️ الصداع المزمن : انخفاض المغنيسيوم وفيتامين د
✅️ حساسية الأسنان : نقص الكالسيوم وفيتامين د
✅️ تستغرق الجروح وقتاً طويلا للشفــــاء : نقص الزنك وفيتامين C
✅️ الدوخة عند الإستيقاظ : نقص الحديد
 

