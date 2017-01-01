تفكرون بتبييض أسنانكم







ينصح عادةً باستخدام زيت الزيتون من أجل الحصول على أسنان قوية وبيضاء اللون. يحتوي هذا الزيت على الفيتامين E الذي يعمل على قتل البكتيريا الموجودة في الفم والتي تسبب صدور رائحة كريهة من الفم و



أما من أجل الحصول على النتيجة التي تريدونها، فعليكم دهن زيت الزيتون على أسنانك بعد أن تكون قد انتهيت من تنظيفها بفرشاة الأسنان.



لكن تأكد من عدم استخدام هذه الطريقة يوميًا إذ يمكن أن تؤثر سلبًا على الأسنان. هذا ولا يجب أن تضعي زيت الزيتون على الأسنان لأكثر من ثلاث مرات في الأسبوع.



في هذا السياق، تتعدد الطرق الأخرى التي يمكنك استخدامها من أجل تبييض أسنانك. فهل تعلمين ما هي؟

هل تفكر بتبييض أسنانك إلا أنك لا تريدين القيام بذلك من خلال الذهاب إلى طبيب الأسنان؟ تتعدد كثيرًا الطرق الطبيعية التي يمكنك استخدامها لهذه الغاية ومن بينها زيت الزيتون! فهل تعلمين كيفية استخدام زيت الزيتون لتبييض الاسنان؟ينصح عادةً باستخدام زيت الزيتون من أجل الحصول على أسنان قوية وبيضاء اللون. يحتوي هذا الزيت على الفيتامين E الذي يعمل على قتل البكتيريا الموجودة في الفم والتي تسبب صدور رائحة كريهة من الفم و معاناتك من التهاب في اللثة أما من أجل الحصول على النتيجة التي تريدونها، فعليكم دهن زيت الزيتون على أسنانك بعد أن تكون قد انتهيت من تنظيفها بفرشاة الأسنان.لكن تأكد من عدم استخدام هذه الطريقة يوميًا إذ يمكن أن تؤثر سلبًا على الأسنان. هذا ولا يجب أن تضعي زيت الزيتون على الأسنان لأكثر من ثلاث مرات في الأسبوع.في هذا السياق، تتعدد الطرق الأخرى التي يمكنك استخدامها من أجل تبييض أسنانك. فهل تعلمين ما هي؟

التفاح : يعتبر عصير التفاح مفيدًا من أجل تبييض الأسنان إذ يعمل على إخراج البكتيريا من الفم ويحتوي على حمض الماليك الذي يزيل البقع الموجودة على الأسنان. ​

البايكينغ صودا: يحتوي البايكينغ صودا على خصائص تعمل على تبييض الأسنان. لذلك، تلجأ العديد من النساء إلى استخدامه لهذه الغاية. ​