فوائد فاكهة المشمش

يُعد المشمش من الفواكه الصيفية الغنية بمضادات الأكسدة الطبيعية، التي تساعد على حماية خلايا الجسم من الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة.



وهو ما يرتبط بانخفاض خطر الالتهابات المزمنة وبعض أمراض القلب والشيخوخة المبكرة.





أكد الباحثون هذه الحقيقة من خلال عدة دراسات، أكدوا فيها أن المشمش ليس فقط فاكهة موسمية ذات مذاق حلو، بل ثمرة غنية بمركبات نباتية نشطة بيولوجيا قد تسهم في تعزيز الصحة العامة بفضل خصائصها المضادة للأكسدة



ماهي فوائده؟



يدعم صحة العين ويحافظ على النظر



يرتبط تناول المشمش بصحة العين بفضل احتوائه على فيتامين” أ” واللوتين والزياكسانثين، وهي مركبات معروفة بدورها في حماية الشبكية من التلف الناتج عن التقدم في العمر والتعرض الطويل للضوء.



ويشير خبراء التغذية إلى أن الحصول على هذه العناصر من الفاكهة والخضار الملونة قد يساعد في دعم الرؤية الليلية وتقليل الإجهاد البصري والمساهمة في الوقاية من التنكس البقعي المرتبط بالعمر



مفيد للهضم وصحة الأمعاء



يحتوي المشمش الطازج والمجفف على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك ودعم توازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.



وتعمل الألياف أيضا على إبطاء امتصاص السكر والمساهمة في الإحساس بالشبع.



ويُعد المشمش المجفف تحديدا من أشهر الفواكه المستخدمة لتحسين انتظام الهضم، لكن تناوله بكميات معتدلة يبقى الأفضل لتفادي الانتفاخ أو الانزعاج المعوي



قد يدعم القلب وضغط الدم



يحتوي المشمش على البوتاسيوم، وهو معدن مهم لتنظيم ضغط الدم وتوازن السوائل داخل الجسم.



ويساعد البوتاسيوم على معادلة تأثير الصوديوم الزائد، مما قد يساهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.



كما أن الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة فيه تدخل ضمن النمط الغذائي المرتبط بصحة القلب عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضار



المشمش الطازج أم المجفف.. أيهما أفضل؟



المشمش الطازج يحتوي على نسبة عالية من الماء ويمنح إحساسا بالانتعاش مع سعرات حرارية أقل، بينما يكون المشمش المجفف أكثر تركيزا من حيث الألياف والمعادن والطاقة بسبب فقدانه للماء أثناء التجفيف.



لكن هذا التركيز يعني أيضا ارتفاع محتواه من السكريات الطبيعية في كل حبة مقارنة بالطازج.



لذلك ينصح خبراء التغذية باختيار الطازج عند توفره، أو تناول المجفف بكميات معتدلة كوجبة خفيفة أو إضافته إلى الشوفان والسلطات والزبادي،



من هم الأشخاص الذين يُفضّل أن يتجنبوه أو يحدّوا منه؟



رغم فوائده، لا يناسب المشمش الجميع. فقد يحتاج مرضى الكلى المتقدمون إلى تقليل تناوله بسبب محتواه من البوتاسيوم، خصوصا إذا طُلب منهم اتباع حمية منخفضة البوتاسيوم.



كما ينبغي لمن لديهم حساسية تجاه بعض الفواكه ذات النواة مثل الخوخ أو البرقوق الانتباه لاحتمال حدوث تفاعل تحسسي مشابه.



ويُنصح أيضا بالاعتدال في تناول المشمش المجفف لدى مرضى السكري أو من يراقبون مستويات السكر، لأنه أكثر تركيزا بالسكريات مقارنة بالطازج.



أما المشمش المجفف التجاري فقد يحتوي أحيانا على الكبريتيت، وهي مادة حافظة قد تسبب حساسية لدى بعض الأشخاص، خاصة المصابين بالربو