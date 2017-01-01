حكم من نسي كم صلى من الركعات



السؤال :

عندما يكون الشخص يصلي وفجأة وسوس له الشيطان، ونسي كم صلى ربما يزيد ركعة، فكيف يتصرف في هذه الحالة ؟



الإجابة :



إذا وسوس إليه الشيطان ونسي هل صلى ثلاثا أم أربعا يجعلها ثلاثا ثم يأتي بالرابعة، ويسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، وإذا كان في الثانية وشك هل هي الثانية أو الثالثة يجعلها الثانية؛ يعني يبني على الأقل، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :

(إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. إن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان)

أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه



المقصود أنه يبني على اليقين.



إذا شك يبني على الأقل، إذا شك هل صلى ثلاثا فى الظهر أو في العصر أو في العشاء أو أربعا يجعلها ثلاثا، شك هل صلى ثلاثا أو ثنتين يجعلها ثنتين، وهكذا في المغرب إذا شك هل هي ثنتان أو ثلاث يجعلها ثنتين، والفجر شك هل صلى واحدة أو ثنتين يجعلها واحدة، ثم يكمل



ثم يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم.



فتاوى نور علي الدرب للشيخ ابن باز ​