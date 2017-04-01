السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنهم المتحابون في الله، يتزاورون بالأرواح، ويتبادلون المشاعر في الأفراح والأتراح، ويذكرون بعضهم بدعوة صالحة كل صباح. اشتقت الى منتدايا العزيز اشتقت لمن يسكنون هذا المنزل الغالي على قلبي غبت لأيام بسبب ظروف خاصة لكن قلبي كان متعلقا بكم قد تمر ظروف على الانسان يعتقد أن حياته قد اختلطت من وراءه لكن الله سبحانه وتعالى دائما يحدث خيرا بعد ذلك الحمد لله على كل شي ء لكل من نجح في شهادة التعليم المتوسط و البكالوريا أقول ألف مبروووك لكل من تزوج ألف مبروووك لكل من تخرج ألف مبروووك لكل من هو مريض شفاك الله ان شاءالله باذن الله عدنا والعود أحمد