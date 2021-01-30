عدنا والعود أحمد (الكناري السعيد)

ا

الأستاذ مصطفى

:: عضو فعّال ::
إنضم
3 مارس 2009
المشاركات
2,415
النقاط
317
محل الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد غياب طال أكثم من 10 سنوات عدنا والعود أحمد وكلي شوق لملاقتكم من جديد احبتي.
إلى أغلى منتدى إلى أغلى أعضــــــــاء إلى السابقون واللاحقون إلى جميع من وجد مرفأ الأمان هنا إلى كل من ابدع قلمه في صفحات المنتدى.
صباحكم ومساؤكم سعيد
اشتقت إليكم بعد طول غياب
اعذرونـي فاللهفة..تسبق خط قلمي.
فاارجو انتتقبلو عذري الخارج عن إرادتي ....
اسال الله ان يديم التواصل بيننا.
الكناري السعيد
 
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