عدنا والعود أحمد (الكناري السعيد)

الأستاذ مصطفى
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 3 مارس 2009
- المشاركات
- 2,415
- النقاط
- 317
- محل الإقامة
- المملكة العربية السعودية
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبعد غياب طال أكثم من 10 سنوات عدنا والعود أحمد وكلي شوق لملاقتكم من جديد احبتي.
إلى أغلى منتدى إلى أغلى أعضــــــــاء إلى السابقون واللاحقون إلى جميع من وجد مرفأ الأمان هنا إلى كل من ابدع قلمه في صفحات المنتدى.
صباحكم ومساؤكم سعيد
اشتقت إليكم بعد طول غياب
اعذرونـي فاللهفة..تسبق خط قلمي.
فاارجو انتتقبلو عذري الخارج عن إرادتي ....
اسال الله ان يديم التواصل بيننا.
الكناري السعيد
اشتقت إليكم بعد طول غياب
اعذرونـي فاللهفة..تسبق خط قلمي.
فاارجو انتتقبلو عذري الخارج عن إرادتي ....
اسال الله ان يديم التواصل بيننا.
الكناري السعيد