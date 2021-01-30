عدنا والعود أحمد (الكناري السعيد)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ​

بعد غياب طال أكثم من 10 سنوات عدنا والعود أحمد وكلي شوق لملاقتكم من جديد احبتي.

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