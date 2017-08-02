فوائد الكركم وكيفية صنع صابونة الكركم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته إن شاء الله تكونو بخير اليوم غادي نهدر على الكركم وفوائده للبشرة و كيفية صنع صابونة الكركم بالمنزل أولا : البشرة تحتاج للصابون يوميا باش نتخلصو من البكتيريا اليومية يليق نغسلو وجهنا في صباح وفي ليل قبل النوم مع الترطيب و أحسن صابون هو صابون الكركم لأن الكركم له فوائد كثيرة فهو يعمل على تنشيط الجلد و تحفيزه على بناء خلايا جديدة كما يعالج حب الشباب والطفح الجلدي والتشققات و يحفز الدورة الدموية و يعمل كذلك كمرطب طبيعي للبشرة و كمقشر لها و أهم حاجة ولتعاني منها البنات يخفف من نمو الشعر و غيرها من الفوائد ثانيا : كيفية صنع صابون الكركم بالمنزل كاين لتخاف تشري هذو الأنواع من الصابونات ولتقريبا نلقوها تنباع عند العطار ( ليبيع التوابل) وحتى نتجنبو الخوف علاه منصنعوهش في دار مدام كاين المواد. نحتاج ماء ومن الأفضل معدني نضيف ليه المعدنوس ونخليه يغلي بعدها نقلعو ربطة المعدنوس و نضيف ليه ملعقة ماء ورد وملعقة زيت زيت زيتون و نخلطو و بعدها نجيبو صابونة ( لك الاختيار ومن الأفضل تجنبي صابونة لفيها ريحة أنا استعملت صابونة عادية) و نبشرها ونحطها في داك الخليط ونبقى نحرك و بعدها تجيبي قالب ( استعملت قالب سليكون واحد نتاع قلوب ولا خر وردة) وتحطي فيه وتخليها ساعة برا و بعدها حطيهم في الفرجيدار( الثلاجة) مدة 24 سا و بعدها تقلعيهم وديريهم في علبة اذا خفتي يذوبلك تقدري تحطي العلبة في مكان بارد و كل صباح دي قطعة بعد ماتغسلي يديك مليح بلي وجهك بماء فاتر وحطي القطعة في وجهك وبقي تحركي تجنبي فقط العين و بعدها بيدك ابقي تحكي لأن راح يقشرلك وجهك غسلي بيه مرتين في اليوم وبعدها حكمي قطنة بليها في ماء ورد ومسحي مليح دعوة خير تكفي و شكرا على المتابعة على بالي طويل المهم اقرو واستفادو و إن شاء الله تفيدكم التدبيرة