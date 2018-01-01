الرجال و السيدات و البشرة الدهنية

البشرة الدهنية للرجال: البشرة الدهنية للرجال تُعرف البشرة الذكورية بإفراط افرازاتها للمواد الدهنية، وتكون مسامها أوسع من النساء، كما تحتوي على وفرة هرمون التستوستيرون بها، ولذلك فإن البشرة الدهنية للرجال تتطلب درجة من التنظيف وموازنة الدهون المستمر بالعناية بها. تعتبر طبقة البشرة الذكورية الخارجية أكثر سُمكاً من بشرة النساء. يزداد نشاط الدورة الدموية لدى الذكور نتيجة توسع الأوعية الدموية؛ مما يجعل الوجه أكثر عُرضة للإحمرار. عادة ما يكون جلد الرجل أكثر جفافاً من المرأة، تنخفض افازات البشرة الدهنية للرجال بعد سن البلوغ مقارنة بالنساء. كما تعد بشرة الرجل أكثر عرضة لظهور المزيد من بصيلات الشعر والغدد التي تنتج كم أكبر من الدهون، مما يجعلها أكثر عرضة لظهور الحبوب والبثور. اسباب البشرة الدهنية عند الرجال: زيادة هرمون التستوستيرون: زيادة هذا الهرمون قد يؤدي الى زيادة الزيوت التي تُفرز في جميع أنحاء الجسم بشكل عام وبشكل خاص على الوجه . التعرق المفرط: عادة ما يمون من اسباب البشرة الدهنية عند الرجال التعرق المفرط حيث يتسبب في سد مسام الجلد والبشرة عند أصحاب البشرة الدهنية التي تعاني بالفعل من زيادة الإفرازات الدهنية . إهمال معالجة حب الشباب والبثور: اغلب الرجال لا يهتمون بعلاج البشرة الدهنية اذا ظهر حبوب الوجه او البثور فيحدث تزايد في حجم البثور وحب الشباب في الوجه، ثم تتفاقم المشكلة بمرور الوقت أكثر إذا لم يتم استخدام غسول للبشرة الدهنية مخصص والعناية بها وعلاجها. العادات الغذائية الخاطئة: تتسبب العادات مثل كثرة تناول الوجبات السريعة التي يكثر بها الدهون والاملاح الى زيادة افرازات البشرة الدهنية للدهون. نقص الكولاجين: شيخوخة الجلد تكون أكثر في الرجال، حيث ان فقدان الكولاجين من بشرة الرجال يحدث في سن مبكرة أكثر من النساء، مما يسبب في ظهور خطوط دقيقة في سن العشرين والتجاعيد في سن الثلاثين او الاربعين، والتجاعيد أكثر عمقا في سن الخمسين من اكثر اسباب البشرة الدهنية الشائعة يكمُن علاجها في شرب كمية كثيرة من الماء، التغذية السليمة مكتملة العناصر وخاصة الخضراوات والفاكهة وعدم التعرض لاشعة الشمس اوقات طويلة والحرص على وضع واقي الشمس عند الخروج طوال السنة حتي في فصل الشتاء والحرص على تنظيف وتقشير البشرة بشكل روتيني يتناسب مع نوع بشرتك، تعد هذة ابسط حلول علاج البشرة الدهنية للحصول على بشرة صحية، نضرة، خالية من العيوب وجميلة. علاج البشرة الدهنية للرجال: علاج البشرة الدهنية للرجال يعاني الرجال من ظهور مشاكل ببشرتهم ايضا واغلبهم يجهلون كيفية العناية بها رغم عدم اختلافها كثيرا عن طرق العناية و علاج البشرة الدهنية للنساء ولذا تعتبر مشاكل بشرتهم مزمنة وتتزايد بشكل مستمر سأقدم لك طرق علاج البشرة الدهنية للرجال بطرق سهلة وفعالة. – تقليل تكرار غسل الوجه: رغم أن البشرة الدهنية تعاني من الإفرازات الدهنية الزائدة إلا أن تكرار غسل الوجه اكثر من ثلاث مرات يوميا يتسبب في زيادة هذه الإفرازات بدلاً من التخلص منها حيث يحفز كثرة غسل الوجه البشرة الدهنية على انتاج المزيد من الزيوت لتعيد ترطيب نفسها. ابتعد عن الصابون العادي واستخدم لغسل بشرتك صابون وغسول مخصص لاصحاب البشرة الدهنية وعند تجفيف وجهك استخدم منشفة نظيفة وناعمة وجفف بشرتك بلطف دون الضغط بشدة على بشرة وجهك. – الماء الدافئ: استخدام الماء الدافئ لغسل الوجه بدلا من الماء البارد او الساخن في علاج البشرة الدهنية للرجال، حيث يساعد الماء الدافئ على التخلص من الزيوت الزائدة على البشرة، ويقلل من إفراز الدهون على البشرة في حين ان الماء الساخن يسبب جفاف بالبشرة والبارد لا يساعد على التخلص من الزيوت على البشرة الدهنية. – عدم ملامسة البشرة كثيرا: عدم الاعتياد على لاستناد برأسك على راحة اليد كثيراً أو وضع اليدين فوق الوجنتين من اكثر اسباب البشرة الدهنية للرجال لما يتناقل بين اليدين والوجه من الزيوت و العدوى بالبكتيريا المسببة لحب الشباب من منطقة إلى أخرى، كما يفضل عدم ملامسة البثور او الاحتكاك بها نهائيا. عدم ملامسة البشرة الدهنية – ترطيب البشرة: يعتقد الكثير أن علاج البشرة الدهنية للرجال هو الابتعاد عن أي نوع من أنواع الزيوت لان البشرة الدهنية لا تحتاج الى المزيد من الزيوت وانها ترطب نفسها، ولكن على العكس يجب ترطيب البشرة الدهنية بكريم او زيت يكون خفيف على البشرة كي يوقف البشرة الدهنية من انتاج الزيوت والترطيب الذي يفرز بكميات كبيرة فالكريم او الزيت المرطب يمد البشرة بالكمية التي تحتاجها من الترطيب. ومن بين مستحضرات العناية بالبشرة الدهنية الفعالة زيت الجوجوبا الذي يساعد على التخلص الدهون الزائدة على البشرة والمسببة لحب الشباب والرؤوس السوداء والبثور وغيرها. – اتباع نظام غذائي صحي: أغلب الرجال يتجهون الى الوجبات السريعة والاغذية الغنية بالدهون وهذة من اهم اسباب البشرة الدهنية للرجال، حيث تتأثر البشرة سلبيا بالاغذية الغير صحية فلتحقيق نظام صحي غذائي متكامل اتبع الآتي: تقليل تناول الوجبات السريعة والاطعمة الحارة الابتعاد عن الاغذية الغنية بالدهون – القلق والتوتر: الابتعاد عن القلق والتوتر والحفاظ على السلامة والراحة النفسية من اهم عوامل علاج البشرة الدهنية للرجال وتجنب ظهور مشاكل حب الشباب والرؤوس السوداء والبثور بها. – الحليب المعالج بالماغنيسيا لعلاج البشرة الدهنية للرجال: من الطرق الصحية للعناية وعلاج البشرة الدهنية للرجال حيث انه قادر على تقليل نسبة إفراز المسامات للمواد الدهنية، ضعه على البشرة بعد تنظيفها جيدا لمدة من 5 إلى 10 دقائق ثم غسل وجهك جيداً وستلاحظ النتائج الجيدة سريعا. علاج البشرة الدهنية للنساء: علاج البشرة الدهنية تهتم النساء بمظهرها وجمال بشرتها عن الرجال وتبحث عن اي وسيلة او منتج لتحسين صحة ومظهر البشرة لديها في حين ان احتمال يكون اسباب البشرة الدهنية لديه بسبب عادات يومية بسيطة تقوم بها خاطئا وتؤذي بشرتها، اليكي اهم الخطوات التي عليد التأكد من متابعتها صحيحا للحصول على بشرة صحية وصافية. – غسل الوجه: الكثير يعتقدون ان غسل الوجه كثيرا صحيح ولكن على العكس، البشرة الدهنية لا تحتاج الى غسل الوجه كثيرا لان هذا يمحي كل مكونات الترطيب الطبيعي الذي تفرزه البشرة بنفسها، لذلك اغسلي وجهك بالصابون الطبي او غسول البشرة الدهنية مرتين يوميا مرة صباحا وأخرى قبل النوم ويمكن ثالثة في حالة افراز الكثير من العرق او تعرض وجهك لكثير من الاتربة. – غسول البشرة الدهنية: استخدمي غسول البشرة الدهنية يوميا صباحا ومساءا. وابتعدي تماما عن الصابون العادي والعطري او الذي يحتوي على زيوت واستبدليه بصابون طبي مثل صابونة الجلسرين. – جففي بلطف: اثناء غسل وجهك من الصابون او الغسول لا تفركي وجهك لان هذا يحفز افراز المزيد من الدهون والافضل تنظيفه بحركات دائرية ثم يُغسل بلطف بماء فاتر ثم ماء بارد. – تونر البشرة الدهنية: افضل انواع التونر للبشرة الدهنية ماء الورد وجل الصبار او قطعة من الثلج، مرري قطعة مبللة بالتونر على بشرتك بعد غسل وجهك يوميا صباحا وقبل الذهاب الى النوم فالتونر خطوة ضرورية في روتين العناية بالبشرة يوميا وعلاج البشرة الدهنية حيث يساعد على تنظيف مسامات البشرة الدهنية وترطيبها ثم قبض المسامات كي لا يدخل بها مزيد من الشوائب والاتربة، كما يقلل فرصة ظهور حب شباب او بثور او رؤوس سوداء. – ترطيب البشرة: من طرق العناية بالبشرة الترطيب، بعد وضع التونر احرصي على ترطيب البشرة الدهنية كي تتوقف عن زيادة افرازاتها. رطبي بشرتك بالمرطب الخاص بالبشرة الدهنية بشكل منتظم واختاري كريم مرطب للبشرة الدهنية يكون خفيف خالي من الزيوت. لتعرفين كيف تسوين غسول و تونر و كريم مرطب للبشرة الدهنية بنفسك بمكونات طبيعية ونتيجة افضل واضمن من المنتجات الكيميائية – مستحضرات التجميل: اذا كنت تضعين الماكياج، اختاري كريمات ومستحضرات التجميل البودر او السائلة وتحتوي على نسبة ماء وخالية من الزيوت بدلا من الكريمي. – ازالة الماكياج قبل النوم: من اهم خطوات علاج البشرة الدهنية للنساء وشائعه بين كثير من البنات والنساء كسبب من اسباب البشرة الدهنية وهذا صحيح، حيث تقوم البشرة بالتنفس واعادة تجديد خلاياها في وقت النوم لتجد الماكياج عائق وسد امامها وهذا خطأ كبير فإحرصي على ازالة الماكياج جيدا قبل النوم وغسل بشرتك جيدا وترطيبها. اسباب البشرة الدهنية – تقشير البشرة الدهنية: احرصي على تقشير بشرتك مرة اسبوعيا لازالة الشوائب والزيوت من المسام فهي من اهم خطوات العناية بالبشرة الدهنية. لمعرفة كيفية تقشير البشرة الدهنية بنفسك و بخلطات طبيعية بالمنزل – عدم ملامسة بشرتك كثيرا: لا تلمسي الحبوب والبثور كي لا تنتقل العدوى لمكان اخر وتترك آثار وبقع على البشرة. – مساج الوجه: من ابسط طرق علاج البشرة الدهنية تدليك بشرتك يوميا من 10-15 دقيقة، حيث يعمل على تنشيط البشرة الدهنية وتخليص المسامات من الزيوت والشوئب المعلقة بها. مساج لبشرة الوجه – القلق والتوتر: الابتعاد عن القلق والتوتر والحفاظ على السلامة والراحة النفسية من اهم عوامل علاج البشرة الدهنية للنساء وتجنب ظهور مشاكل حب الشباب والرؤوس السوداء والبثور بها. – الخميرة: تناولي يوميا نصف كوب من اللبن مذاب به ملعقة من الخميرة يوميا، فالخميرة فعالة جدا في علاج البشرة الدهنية والتخلص من حب الشباب ومختلف مشاكلها فتصبح صافية ونقية.