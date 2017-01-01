سلسلة فوائد مختصرة 75 (الإحسان)

الإحسان



الإحسان: هو الإتقان والإجادة والإتيان بالعمل على أطيب صورة وأجمل وجه، وهو يكون في عبادة الخالق ، وفي معاملة المخلوق :

والإحسان في عبادة الخالق بيَّنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بقوله: « أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

والإحسان في معاملة المخلوق بيَّنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بقوله: « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»، وقوله : « وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِى يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ».

ومن كان محسِناً في عبادة خالقه كان الله معه وأحبَّه {وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ}[العنكبوت:69] ، {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ }[البقرة:195] .

ومن كان مُحسِنًا في تعامله مع عباده أحسنَ اللهُ إليه في كلِّ إحسانٍ يقدِّمه إليهم جزاءً له من جنس عمله.