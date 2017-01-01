سلسلة فوائد مختصرة 75 (الإحسان)

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏2 أوت 2017 على 21:16.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    الإحسان

    الإحسان: هو الإتقان والإجادة والإتيان بالعمل على أطيب صورة وأجمل وجه، وهو يكون في عبادة الخالق ، وفي معاملة المخلوق :
    والإحسان في عبادة الخالق بيَّنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بقوله: « أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».
    والإحسان في معاملة المخلوق بيَّنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بقوله: « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»، وقوله : « وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِى يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ».
    ومن كان محسِناً في عبادة خالقه كان الله معه وأحبَّه {وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ}[العنكبوت:69] ، {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ }[البقرة:195] .
    ومن كان مُحسِنًا في تعامله مع عباده أحسنَ اللهُ إليه في كلِّ إحسانٍ يقدِّمه إليهم جزاءً له من جنس عمله.
     
    يزيد 05 معجب بهذا.
    ابو ليث, ‏2 أوت 2017 على 21:16
    #1
  2. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُتميز ::

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    بارك الله فيك أخي
     
    يزيد 05, ‏2 أوت 2017 على 21:52
    #2

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