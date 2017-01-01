{ أرض الفراعنة } Part 01

~ يا سادة وسيدات، في أواخر ديسمبر 2014 سافرتُ إلى مصر للقاء شخص ما في إطار اجتماعي/أدبي ( Can I be any vaguer ) المهم، لطبيعة الزيارة وكونها غير سياحية بالدرجة الأولى، لم أهتم بالتصوير كثيرا .. غير أنّني كلما فتحت الفيسبوك وقتها انهمرت عليّ الرسائل : كاش أهرام ؟ وين راهم الأهرامات ؟ ها ورينا الأهرامات ... ويا درا النيل ؟ شربت منه ؟ فكان لا بدّ إذن أن أصوّر. ~ وصلت السّبت 20 ديسمبر 2014 بعد المغرب، وكنت محتاجا لبطارية الهاتف، لأعثر على سكناي. فـ نو بيكتشرز ! وفعلا وصلتُ إلى محطة المترو المقصودة أخيرا، واستقبلني أحدهم، وقد كان 'ناس ملاح' ههههه جاب لي العشا من عنده مسكين. وطبعا، كان العشاءُ دجاجا بالأرز، مع إيه ؟ مع الكُشري ~ كان الوجهة الأولى، يومَ الأحد { القاهرة القديمة } مسجد الحاكم بأمر الله ~ هذي دار نسيت اسمها هههه ثمّ مجسّمٌ للقاهرة القديمة كلّها ~ يوم الإثنين كان يوم جزيرة الرّوضة، وهذه صورة للنيل من هناك ثمّ هذه الصّورة الغريبة من متحف أم كلثوم !! وما تسقسونيش علاه رحت متحف أم كلثوم، ما عنديش جواب ~ يوم الثّلاثاء لم يكن يوما حافلا بالتنقّل، إنستيد، جرّبتُ طبخ إندومي وبعد أن انتهى التّحضير، شمّيت المقلوع هههه ريحته تعيّف حاشا نعمة ربي فتعشّيت تشيكن سترايبس ~ يوم الأربعاء كان يوما تاريخيا، بصح خاطي الموضوع هذا ههههه، المهمّ أنّني زرتُ حديقة الأزهر Al-Azhar Park هذا مسجد الحسين - نظن - من داخل حديقة الأزهر وهذه قلعة صلاح الدين، اللي قالولي روح لها ف الليل تبان شابة، وأنا كسول وهذه الصورة ليست من التقاطي - أوvيسلي - ~ - يُتبع في الردّ الأول -