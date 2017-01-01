{ أرض الفراعنة } Part 01

ثمّ يوم الخميس، اليوم الموعود، يوم الأهرامات D:واضح بلي راني راكب حنطور، ونصيحتي للي رايح اخطيك من الحنطور، ما تدخلش من جيهتهم أصلا. اطلع تمشي، وصوّر روحك،ما تعطيهمش يصوّروك. ياكلوا دراهمك ف الباطل !وهذا اللي جاب بيت الشمس ولا ما نعرف شا كان يخرط اللي يسوق ف الحنطور، هو يهدر وخطرة خطرة يقولييا Brince ، وأنا تاكل في راسي باغي نقوله إذا بغيت ربي قولها Prince ! ما لهيتش بهدرته على بيوت الشمس ذيوهذا أبو الهوليوم الجمعة، صلاة الجمعة في الجامع الأزهر طبعاوهذا مقطع فيديو أثناء خروجي من الصلاةوبعد الصّلاة والغداء، رحت أتمشّى على كوبري النيلعندهم ف الدخلة تاع الكوبري زوج سبوعة كيما تاعنا في وهرانوهذا النيل وبرج القاهرة من الكوبريوهذا ميدان التحرير - نصوّر فيه خفية كي شغل خايف هههه -يوم السّبت كان يوما اجتماعيا، يعني مكانش تصاوير بزاف !!يوم الأحد كان يوم رفاق وتسوّق، مكانش تصاوير ثاني إلاّ فطور الصباح اللي كليتو برّا ذاك النهار، فول وطعميةوهذا مسجد رابعة (مصوره وأنا ف التاكسي)وجابولي ملوخية خلّيتها حتى يوم الإثنين ( وصدّقوني، شكلها مقزّز، لكنّ طعمها يذهب العقل - حاجة مليحة زعما ماشي العكس - )والثّلاثاء كان آخر يوم لي هناك، وعندي حكايةشكون يعرف مدرسة المشاغبين ؟لا، مكانش فيكم اللي يعرفها، من غير واحد صاحبي من الجامعة حافظها كلمة بكلمة، وكي عارفني نهدر مصرية وناوي نروح لمصرجا سقساني : هشام، مدرسة المشاغبين قاع فاهمها، بقات لي كلمة "Groppi" ما فهمتهاش. ف المسرحية مع التاليعادل إمام يقول بلي اديت الأستاذة لـ جروبي هذي.قلت له: أنا ثاني ما نعرفهاش.تدور الأيام، هو راح يفوّت العسكر، وأنا كنت حوّاس في مصر، يوم الثّلاثاء 30 ديسمبر 2014وطلّعت راسي نلقى قهوة سموها Groppi. حتّى رفدت التليفون نعيط له نخبّره، ومن بعد تفكّرت بلي راح يفوّت في لارمي.ههههه نقوله راني حواس ولقيت جروبي وهو يخلّص مع لارمي، يبلوكيني من مخه D:وتوتة توتة، خلصت الحدوتة، حلوة غصبا عن عينيكم !ايه، ف الزيارة هذي كان معايا مصريين، أما في الزيارة الثانية أوت 2015، قعدت شهر، ثلثاه تقريبا وحديفالصّور في الزيارة الثانية أكثر، وهذا teaserفكونوا في الموعد !