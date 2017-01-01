{ أرض الفراعنة } Part 01

الموضوع في 'ركن لـقطات من تصويري [ تصوير خاص ]' نشر بواسطة DMomo, ‏2 أوت 2017 على 23:22.

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  1. DMomo

    DMomo :: عضو مُشارك ::

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    ~

    [​IMG]

    يا سادة وسيدات، في أواخر ديسمبر 2014 سافرتُ إلى مصر للقاء شخص ما في إطار اجتماعي/أدبي

    ( Can I be any vaguer :p )

    المهم، لطبيعة الزيارة وكونها غير سياحية بالدرجة الأولى، لم أهتم بالتصوير كثيرا .. غير أنّني كلما فتحت الفيسبوك وقتها

    انهمرت عليّ الرسائل : كاش أهرام ؟ وين راهم الأهرامات ؟ ها ورينا الأهرامات ... ويا درا النيل ؟ شربت منه ؟

    فكان لا بدّ إذن أن أصوّر.

    ~

    [​IMG]

    وصلت السّبت 20 ديسمبر 2014 بعد المغرب، وكنت محتاجا لبطارية الهاتف، لأعثر على سكناي. فـ نو بيكتشرز !

    وفعلا وصلتُ إلى محطة المترو المقصودة أخيرا، واستقبلني أحدهم، وقد كان 'ناس ملاح' ههههه جاب لي العشا من عنده مسكين.

    وطبعا، كان العشاءُ دجاجا بالأرز، مع إيه ؟

    مع الكُشري

    [​IMG]

    ~

    كان الوجهة الأولى، يومَ الأحد { القاهرة القديمة }

    مسجد الحاكم بأمر الله

    [​IMG]

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    هذي دار نسيت اسمها هههه

    [​IMG]

    [​IMG]

    ثمّ مجسّمٌ للقاهرة القديمة كلّها

    [​IMG]

    ~

    يوم الإثنين كان يوم جزيرة الرّوضة، وهذه صورة للنيل من هناك

    [​IMG]

    ثمّ هذه الصّورة الغريبة من متحف أم كلثوم !! وما تسقسونيش علاه رحت متحف أم كلثوم، ما عنديش جواب :p

    [​IMG]

    ~

    يوم الثّلاثاء لم يكن يوما حافلا بالتنقّل، إنستيد، جرّبتُ طبخ إندومي

    [​IMG]

    [​IMG]

    وبعد أن انتهى التّحضير، شمّيت المقلوع هههه ريحته تعيّف حاشا نعمة ربي

    فتعشّيت تشيكن سترايبس:p

    [​IMG]

    ~

    يوم الأربعاء كان يوما تاريخيا، بصح خاطي الموضوع هذا ههههه، المهمّ أنّني زرتُ حديقة الأزهر

    Al-Azhar Park

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    هذا مسجد الحسين - نظن - من داخل حديقة الأزهر

    [​IMG]

    وهذه قلعة صلاح الدين، اللي قالولي روح لها ف الليل تبان شابة، وأنا كسول :p

    [​IMG]

    وهذه الصورة ليست من التقاطي - أوvيسلي :p -

    [​IMG]

    ~

    - يُتبع في الردّ الأول -
     
    DMomo, ‏2 أوت 2017 على 23:22
    #1
  2. DMomo

    DMomo :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 جانفي 2008
    المشاركات:
    379
    الإعجابات المتلقاة:
    879
    نقاط الجوائز:
    21
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    ~

    ثمّ يوم الخميس، اليوم الموعود، يوم الأهرامات D:

    [​IMG]

    واضح بلي راني راكب حنطور، ونصيحتي للي رايح اخطيك من الحنطور، ما تدخلش من جيهتهم أصلا. اطلع تمشي، وصوّر روحك،

    ما تعطيهمش يصوّروك. ياكلوا دراهمك ف الباطل !

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    وهذا اللي جاب بيت الشمس ولا ما نعرف شا كان يخرط اللي يسوق ف الحنطور، هو يهدر وخطرة خطرة يقولي

    يا Brince ، وأنا تاكل في راسي باغي نقوله إذا بغيت ربي قولها Prince ! ما لهيتش بهدرته على بيوت الشمس ذي

    [​IMG]

    [​IMG]

    وهذا أبو الهول

    [​IMG]

    ~

    يوم الجمعة، صلاة الجمعة في الجامع الأزهر طبعا

    [​IMG]

    [​IMG]

    وهذا مقطع فيديو أثناء خروجي من الصلاة


    وبعد الصّلاة والغداء، رحت أتمشّى على كوبري النيل

    عندهم ف الدخلة تاع الكوبري زوج سبوعة كيما تاعنا في وهران :p

    [​IMG]

    [​IMG]

    وهذا النيل وبرج القاهرة من الكوبري

    [​IMG]

    وهذا ميدان التحرير - نصوّر فيه خفية كي شغل خايف هههه -



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    يوم السّبت كان يوما اجتماعيا، يعني مكانش تصاوير بزاف !!

    ~

    يوم الأحد كان يوم رفاق وتسوّق، مكانش تصاوير ثاني إلاّ فطور الصباح اللي كليتو برّا ذاك النهار، فول وطعمية :p

    [​IMG]

    وهذا مسجد رابعة (مصوره وأنا ف التاكسي)

    [​IMG]

    ~

    وجابولي ملوخية خلّيتها حتى يوم الإثنين ( وصدّقوني، شكلها مقزّز، لكنّ طعمها يذهب العقل - حاجة مليحة زعما ماشي العكس - )

    [​IMG]

    ~

    والثّلاثاء كان آخر يوم لي هناك، وعندي حكاية :p

    شكون يعرف مدرسة المشاغبين ؟

    لا، مكانش فيكم اللي يعرفها، من غير واحد صاحبي من الجامعة حافظها كلمة بكلمة، وكي عارفني نهدر مصرية وناوي نروح لمصر

    جا سقساني : هشام، مدرسة المشاغبين قاع فاهمها، بقات لي كلمة "Groppi" ما فهمتهاش. ف المسرحية مع التالي

    عادل إمام يقول بلي اديت الأستاذة لـ جروبي هذي.

    قلت له: أنا ثاني ما نعرفهاش.

    تدور الأيام، هو راح يفوّت العسكر، وأنا كنت حوّاس في مصر، يوم الثّلاثاء 30 ديسمبر 2014

    وطلّعت راسي نلقى قهوة سموها Groppi. حتّى رفدت التليفون نعيط له نخبّره، ومن بعد تفكّرت بلي راح يفوّت في لارمي.

    ههههه نقوله راني حواس ولقيت جروبي وهو يخلّص مع لارمي، يبلوكيني من مخه D:

    [​IMG]

    ~

    وتوتة توتة، خلصت الحدوتة، حلوة غصبا عن عينيكم !

    ايه، ف الزيارة هذي كان معايا مصريين، أما في الزيارة الثانية أوت 2015، قعدت شهر، ثلثاه تقريبا وحدي

    فالصّور في الزيارة الثانية أكثر، وهذا teaser :p

    [​IMG]

    فكونوا في الموعد !

    و
    [​IMG]
     
    DMomo, ‏2 أوت 2017 على 23:23
    #2

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