{ أرض الفراعنة } Part 01

- يُتبع في الردّ الأول -

يا سادة وسيدات، في أواخر ديسمبر 2014 سافرتُ إلى مصر للقاء شخص ما في إطار اجتماعي/أدبي( Can I be any vaguerالمهم، لطبيعة الزيارة وكونها غير سياحية بالدرجة الأولى، لم أهتم بالتصوير كثيرا .. غير أنّني كلما فتحت الفيسبوك وقتهاانهمرت عليّ الرسائل : كاش أهرام ؟ وين راهم الأهرامات ؟ ها ورينا الأهرامات ... ويا درا النيل ؟ شربت منه ؟فكان لا بدّ إذن أن أصوّر.وصلت السّبت 20 ديسمبر 2014 بعد المغرب، وكنت محتاجا لبطارية الهاتف، لأعثر على سكناي. فـ نو بيكتشرز !وفعلا وصلتُ إلى محطة المترو المقصودة أخيرا، واستقبلني أحدهم، وقد كان 'ناس ملاح' ههههه جاب لي العشا من عنده مسكين.وطبعا، كان العشاءُ دجاجا بالأرز، مع إيه ؟مع الكُشريكان الوجهة الأولى، يومَ الأحد { القاهرة القديمة }مسجد الحاكم بأمر اللههذي دار نسيت اسمها ههههثمّ مجسّمٌ للقاهرة القديمة كلّهايوم الإثنين كان يوم جزيرة الرّوضة، وهذه صورة للنيل من هناكثمّ هذه الصّورة الغريبة من متحف أم كلثوم !! وما تسقسونيش علاه رحت متحف أم كلثوم، ما عنديش جوابيوم الثّلاثاء لم يكن يوما حافلا بالتنقّل، إنستيد، جرّبتُ طبخ إندوميوبعد أن انتهى التّحضير، شمّيت المقلوع هههه ريحته تعيّف حاشا نعمة ربيفتعشّيت تشيكن سترايبسيوم الأربعاء كان يوما تاريخيا، بصح خاطي الموضوع هذا ههههه، المهمّ أنّني زرتُ حديقة الأزهرAl-Azhar Parkهذا مسجد الحسين - نظن - من داخل حديقة الأزهروهذه قلعة صلاح الدين، اللي قالولي روح لها ف الليل تبان شابة، وأنا كسولوهذه الصورة ليست من التقاطي - أوvيسلي