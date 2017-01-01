



أسير الزّمان

(قصيدة عن بيت المقدس –فك الله أسره-)

***

يَا ضِيَاءَ الصُّبْحِ يَا نُورَ الضُّحَى *** يَا شُعَاعَ الشَّمْسِ يَا سَوْطَ اللّهَبْ

إِنْ تَزُرْ شَامًا فَسَائِلْ أَهْلَهَا *** وَاسْأَلِ النُّزَّاعَ مِنْ خَيْرِ العَرَبْ

سَلْ جِبَالَ القُدْسِ وَاسْأَلْ دُورَهَا *** سَلْ تِلاَلَ الحَيِّ وَاسْأَلْ مَنْ رَكبْ

سَائِلِ السَاحَاتِ وَاسْأَلْ مَسْجِدًا *** عَنْ جُرُوحٍ أَثْخَنَتْ سَامِي التُّرَبْ

عَنْ أَسِيرٍ دُونَ أَرْضِ اللهِ مَا *** سَامَهُ الأوْبَاشُ مِنْ شَرِ النَّصَبْ

مَسْجِدُ الرَّحْمَنِ أَمْسَى مَعْبَدًا *** فِيهِ يُتْلَى كُلُّ وِرْدٍ مِنْ كَذِبْ

خَيْرُ بَيْتٍ عِنْدَ شَرِّ الخَلْقِ ذَا *** غَايَةُ الإسْرَافِ إِنْ تُحْصَى الكُرَبْ

جَامِعٌ فِي أَسْرِ نَذْلٍ قَدْ طَغَى *** ذَاكَ جُرْحُ الدَّهْرِ بَلْ ذَاكَ العَطَبْ

تِلْكَ سُمٌّ مُكِّنَتْ فِي الأرْضِ لاَ *** يُرْتَجَى مِنْهَا شِفَاءٌ يُسْتَطَبْ

بُرْؤُهَا بِالكَيِّ أَوْ يُجْتَثُّ مَا *** مَسَّهُ المَحْذُورُ مِنْ ذَاكَ الجَرَبْ

مَنْزِلٌ لِلرُّسْلِ أَضْحَى مَوْطِنًا *** لِلبَغَايَا إِنْ تَرُمْ وَصْفَ العَجَبْ

عَدَّهُ البَارِي حَرَامًا آمِنَا *** وَارْتَضَاهُ القَوْمُ حَرْبًا لِلْقرَبْ

فِيهِ يَلْقَى كُلُّ سُوءٍ مَنْ شَرَى *** بِالخَطَايَا دِينَ كَشَّافِ الحُجُبْ

كَمْ عَجُوزًا فِيهِ يَوْمًا أُعْدِمَتْ *** كَمْ رَضِيعًا دُونَ ذَنْبٍ قَدْ نُدِبْ

كَمْ كَرِيمًا فِي مُصَلاّهُ انْزَوَى *** جَانَبَ الأهْوَاءَ وَاجْتَازَ اللّعِبْ

سَامَهُ الدُّعَّارُ سُوءًا دُونَمَا *** نَاكِرٍ يَنْهَى وَلاَ وَالٍ شَجَبْ

دَارُ وَحْيٍ قُدِّسَتْ أَنْ تُمْتَطَى *** فِي عَظِيمٍ مِنْ ذُنُوبٍ تُرْتَكَبْ

رَامَهَا بِالحِقْدِ عِلْجٌ لَمْ يَزَلْ *** فِي نَفَاذِ الغِلِّ يَخْتَارُ السَّبَبْ

سَائِلِ الزَّيْتُونَ وَاسْأَلْ سُورَهَا *** وَاسْأَلِ الآثَارَ مِنْ كُلِّ الحِقَبْ

أَيْنَ أهْلُ الحَقِ مِنْ بَيْنِ الوَرَى *** أَيْنَ أَهْلُ الدِّينِ أَرْبَابُ الأدَبْ؟

أَيْنَ أَهْلُ الصِّدْقِ عَنْ نَصْرِ الهُدَى *** عَنْ بُيُوتِ اللهِ أَنَّى تُسْتَلَبْ؟

أَيْنَ أهْلُ الحَزْمِ عَنْ سَاحِ الوَغَى *** أَيْنَ أهْلُ البَأْسِ إِنْ تَدْنُ الخُطَبْ؟

قَدْ مَضَى فِينَا أَسَاطِيرُ الدُّنَا *** جَدُّنَا الفَارُوقُ عُنْوَانُ الرَّهَبْ

خَالِدٌ فِيهَا وَمِنْهَا عَامِرٌ *** كُلُّهُمْ يَقْضِي فَيَفْرِي إِنْ ضَرَبْ

مَا صَلاَحُ الدِّينِ إِلاَّ تَمْرَةٌ *** مِنْ سَحُوقٍ أَنْتَجَتْ خَيْرَ الرُّطَبْ

إِنْ يَشَأْ رَبِّي يُسَخِّرْ غَيْرَهُمْ *** ذَاكَ رَبُّ الكَوْنِ يَقْضِي مَا كَتَبْ

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم