أسير الزّمان (قصيدة عن بيت المقدس –فك الله أسره-)

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏5 أوت 2017 على 21:02.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    أسير الزّمان

    (قصيدة عن بيت المقدس –فك الله أسره-)

    ***
    يَا ضِيَاءَ الصُّبْحِ يَا نُورَ الضُّحَى *** يَا شُعَاعَ الشَّمْسِ يَا سَوْطَ اللّهَبْ
    إِنْ تَزُرْ شَامًا فَسَائِلْ أَهْلَهَا *** وَاسْأَلِ النُّزَّاعَ مِنْ خَيْرِ العَرَبْ
    سَلْ جِبَالَ القُدْسِ وَاسْأَلْ دُورَهَا *** سَلْ تِلاَلَ الحَيِّ وَاسْأَلْ مَنْ رَكبْ
    سَائِلِ السَاحَاتِ وَاسْأَلْ مَسْجِدًا *** عَنْ جُرُوحٍ أَثْخَنَتْ سَامِي التُّرَبْ
    عَنْ أَسِيرٍ دُونَ أَرْضِ اللهِ مَا *** سَامَهُ الأوْبَاشُ مِنْ شَرِ النَّصَبْ
    مَسْجِدُ الرَّحْمَنِ أَمْسَى مَعْبَدًا *** فِيهِ يُتْلَى كُلُّ وِرْدٍ مِنْ كَذِبْ
    خَيْرُ بَيْتٍ عِنْدَ شَرِّ الخَلْقِ ذَا *** غَايَةُ الإسْرَافِ إِنْ تُحْصَى الكُرَبْ
    جَامِعٌ فِي أَسْرِ نَذْلٍ قَدْ طَغَى *** ذَاكَ جُرْحُ الدَّهْرِ بَلْ ذَاكَ العَطَبْ
    تِلْكَ سُمٌّ مُكِّنَتْ فِي الأرْضِ لاَ *** يُرْتَجَى مِنْهَا شِفَاءٌ يُسْتَطَبْ
    بُرْؤُهَا بِالكَيِّ أَوْ يُجْتَثُّ مَا *** مَسَّهُ المَحْذُورُ مِنْ ذَاكَ الجَرَبْ
    مَنْزِلٌ لِلرُّسْلِ أَضْحَى مَوْطِنًا *** لِلبَغَايَا إِنْ تَرُمْ وَصْفَ العَجَبْ
    عَدَّهُ البَارِي حَرَامًا آمِنَا *** وَارْتَضَاهُ القَوْمُ حَرْبًا لِلْقرَبْ
    فِيهِ يَلْقَى كُلُّ سُوءٍ مَنْ شَرَى *** بِالخَطَايَا دِينَ كَشَّافِ الحُجُبْ
    كَمْ عَجُوزًا فِيهِ يَوْمًا أُعْدِمَتْ *** كَمْ رَضِيعًا دُونَ ذَنْبٍ قَدْ نُدِبْ
    كَمْ كَرِيمًا فِي مُصَلاّهُ انْزَوَى *** جَانَبَ الأهْوَاءَ وَاجْتَازَ اللّعِبْ
    سَامَهُ الدُّعَّارُ سُوءًا دُونَمَا *** نَاكِرٍ يَنْهَى وَلاَ وَالٍ شَجَبْ
    دَارُ وَحْيٍ قُدِّسَتْ أَنْ تُمْتَطَى *** فِي عَظِيمٍ مِنْ ذُنُوبٍ تُرْتَكَبْ
    رَامَهَا بِالحِقْدِ عِلْجٌ لَمْ يَزَلْ *** فِي نَفَاذِ الغِلِّ يَخْتَارُ السَّبَبْ
    سَائِلِ الزَّيْتُونَ وَاسْأَلْ سُورَهَا *** وَاسْأَلِ الآثَارَ مِنْ كُلِّ الحِقَبْ
    أَيْنَ أهْلُ الحَقِ مِنْ بَيْنِ الوَرَى *** أَيْنَ أَهْلُ الدِّينِ أَرْبَابُ الأدَبْ؟
    أَيْنَ أَهْلُ الصِّدْقِ عَنْ نَصْرِ الهُدَى *** عَنْ بُيُوتِ اللهِ أَنَّى تُسْتَلَبْ؟
    أَيْنَ أهْلُ الحَزْمِ عَنْ سَاحِ الوَغَى *** أَيْنَ أهْلُ البَأْسِ إِنْ تَدْنُ الخُطَبْ؟
    قَدْ مَضَى فِينَا أَسَاطِيرُ الدُّنَا *** جَدُّنَا الفَارُوقُ عُنْوَانُ الرَّهَبْ
    خَالِدٌ فِيهَا وَمِنْهَا عَامِرٌ *** كُلُّهُمْ يَقْضِي فَيَفْرِي إِنْ ضَرَبْ
    مَا صَلاَحُ الدِّينِ إِلاَّ تَمْرَةٌ *** مِنْ سَحُوقٍ أَنْتَجَتْ خَيْرَ الرُّطَبْ
    إِنْ يَشَأْ رَبِّي يُسَخِّرْ غَيْرَهُمْ *** ذَاكَ رَبُّ الكَوْنِ يَقْضِي مَا كَتَبْ
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
    ***

     
    ابو ليث, ‏5 أوت 2017 على 21:02
    #1

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