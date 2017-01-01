أسير الزّمان (قصيدة عن بيت المقدس –فك الله أسره-) *** يَا ضِيَاءَ الصُّبْحِ يَا نُورَ الضُّحَى *** يَا شُعَاعَ الشَّمْسِ يَا سَوْطَ اللّهَبْ إِنْ تَزُرْ شَامًا فَسَائِلْ أَهْلَهَا *** وَاسْأَلِ النُّزَّاعَ مِنْ خَيْرِ العَرَبْ سَلْ جِبَالَ القُدْسِ وَاسْأَلْ دُورَهَا *** سَلْ تِلاَلَ الحَيِّ وَاسْأَلْ مَنْ رَكبْ سَائِلِ السَاحَاتِ وَاسْأَلْ مَسْجِدًا *** عَنْ جُرُوحٍ أَثْخَنَتْ سَامِي التُّرَبْ عَنْ أَسِيرٍ دُونَ أَرْضِ اللهِ مَا *** سَامَهُ الأوْبَاشُ مِنْ شَرِ النَّصَبْ مَسْجِدُ الرَّحْمَنِ أَمْسَى مَعْبَدًا *** فِيهِ يُتْلَى كُلُّ وِرْدٍ مِنْ كَذِبْ خَيْرُ بَيْتٍ عِنْدَ شَرِّ الخَلْقِ ذَا *** غَايَةُ الإسْرَافِ إِنْ تُحْصَى الكُرَبْ جَامِعٌ فِي أَسْرِ نَذْلٍ قَدْ طَغَى *** ذَاكَ جُرْحُ الدَّهْرِ بَلْ ذَاكَ العَطَبْ تِلْكَ سُمٌّ مُكِّنَتْ فِي الأرْضِ لاَ *** يُرْتَجَى مِنْهَا شِفَاءٌ يُسْتَطَبْ بُرْؤُهَا بِالكَيِّ أَوْ يُجْتَثُّ مَا *** مَسَّهُ المَحْذُورُ مِنْ ذَاكَ الجَرَبْ مَنْزِلٌ لِلرُّسْلِ أَضْحَى مَوْطِنًا *** لِلبَغَايَا إِنْ تَرُمْ وَصْفَ العَجَبْ عَدَّهُ البَارِي حَرَامًا آمِنَا *** وَارْتَضَاهُ القَوْمُ حَرْبًا لِلْقرَبْ فِيهِ يَلْقَى كُلُّ سُوءٍ مَنْ شَرَى *** بِالخَطَايَا دِينَ كَشَّافِ الحُجُبْ كَمْ عَجُوزًا فِيهِ يَوْمًا أُعْدِمَتْ *** كَمْ رَضِيعًا دُونَ ذَنْبٍ قَدْ نُدِبْ كَمْ كَرِيمًا فِي مُصَلاّهُ انْزَوَى *** جَانَبَ الأهْوَاءَ وَاجْتَازَ اللّعِبْ سَامَهُ الدُّعَّارُ سُوءًا دُونَمَا *** نَاكِرٍ يَنْهَى وَلاَ وَالٍ شَجَبْ دَارُ وَحْيٍ قُدِّسَتْ أَنْ تُمْتَطَى *** فِي عَظِيمٍ مِنْ ذُنُوبٍ تُرْتَكَبْ رَامَهَا بِالحِقْدِ عِلْجٌ لَمْ يَزَلْ *** فِي نَفَاذِ الغِلِّ يَخْتَارُ السَّبَبْ سَائِلِ الزَّيْتُونَ وَاسْأَلْ سُورَهَا *** وَاسْأَلِ الآثَارَ مِنْ كُلِّ الحِقَبْ أَيْنَ أهْلُ الحَقِ مِنْ بَيْنِ الوَرَى *** أَيْنَ أَهْلُ الدِّينِ أَرْبَابُ الأدَبْ؟ أَيْنَ أَهْلُ الصِّدْقِ عَنْ نَصْرِ الهُدَى *** عَنْ بُيُوتِ اللهِ أَنَّى تُسْتَلَبْ؟ أَيْنَ أهْلُ الحَزْمِ عَنْ سَاحِ الوَغَى *** أَيْنَ أهْلُ البَأْسِ إِنْ تَدْنُ الخُطَبْ؟ قَدْ مَضَى فِينَا أَسَاطِيرُ الدُّنَا *** جَدُّنَا الفَارُوقُ عُنْوَانُ الرَّهَبْ خَالِدٌ فِيهَا وَمِنْهَا عَامِرٌ *** كُلُّهُمْ يَقْضِي فَيَفْرِي إِنْ ضَرَبْ مَا صَلاَحُ الدِّينِ إِلاَّ تَمْرَةٌ *** مِنْ سَحُوقٍ أَنْتَجَتْ خَيْرَ الرُّطَبْ إِنْ يَشَأْ رَبِّي يُسَخِّرْ غَيْرَهُمْ *** ذَاكَ رَبُّ الكَوْنِ يَقْضِي مَا كَتَبْ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ***