{ طِرَادٌ شعري ~

~ السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقترح عليكم - على غرار ثرثرة الواو وما شابه - هذا الموضوع المعتني حصرا بالشّعر في هيئة مطاردة شعرية بشكلها المعروف. أن تأتي ببيتٍ يبدأ بآخر حرف من البيت الّذي سبقه. مثال: إذا بدأتُ بالبيت: طلع البدرُ علينَا × من ثنيّات الوداع فالردّ التالي يكون بيتا يبدأ بحرف 'العين' مثل: عليكِ مني سلام × يا أرض أجدادي وهكذا. ولا بدّ لتنظيم الموضوع من بعض القوانين: 1/ تكون الأبيات -منقولة كانت أو شخصية- موزونة، ومن الشّعر العمودي. 2/ بيتٌ واحد في كلّ ردّ، وإن كان لا بدّ من الزيادة فلا يجوز تجاوز بيتين اثنين. 3/ تعتبر التاء المربوطة في آخر البيت تاءً، والهمزة ألفا، ولا تؤخذ الألف الزائدة بعد التنوين أو الألف الفارقة بعين الاعتبار. ~ ولنبدأ على بركة الله؛ هذا أوّل بيت: إن كنتَ تتبعُ في دنياكَ بعض هوًى ×× قد ضلّ من كانت الأهواءُ تهديهِ ~ بيتًا يبدأ بحرف الهاء إذن. إليكم الخط ! ~