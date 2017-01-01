{ طِرَادٌ شعري ~

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة DMomo, ‏6 أوت 2017 على 18:59.

الكلمات الدلالية:
  1. DMomo

    DMomo :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 جانفي 2008
    المشاركات:
    450
    الإعجابات المتلقاة:
    1,097
    نقاط الجوائز:
    241
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    ~

    السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أقترح عليكم - على غرار ثرثرة الواو وما شابه - هذا الموضوع المعتني حصرا بالشّعر


    في هيئة مطاردة شعرية بشكلها المعروف.


    أن تأتي ببيتٍ يبدأ بآخر حرف من البيت الّذي سبقه.

    مثال:

    إذا بدأتُ بالبيت:

    طلع البدرُ علينَا × من ثنيّات الوداع

    فالردّ التالي يكون بيتا يبدأ بحرف 'العين' مثل:

    عليكِ مني سلام × يا أرض أجدادي

    وهكذا.
    ولا بدّ لتنظيم الموضوع من بعض القوانين:
    1/ تكون الأبيات -منقولة كانت أو شخصية- موزونة، ومن الشّعر العمودي.
    2/ بيتٌ واحد في كلّ ردّ، وإن كان لا بدّ من الزيادة فلا يجوز تجاوز بيتين اثنين.
    3/ تعتبر التاء المربوطة في آخر البيت تاءً، والهمزة ألفا، ولا تؤخذ الألف الزائدة بعد التنوين أو الألف الفارقة بعين الاعتبار.

    ~

    ولنبدأ على بركة الله؛ هذا أوّل بيت:

    إن كنتَ تتبعُ في دنياكَ بعض هوًى ×× قد ضلّ من كانت الأهواءُ تهديهِ

    ~

    بيتًا يبدأ بحرف الهاء إذن. إليكم الخط !

    ~​
     
    اكرام براءة معجب بهذا.
    DMomo, ‏6 أوت 2017 على 18:59
    #1
  2. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,464
    الإعجابات المتلقاة:
    2,153
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    أرض الله الواسعة
    السلام عليكم و رحمة الله

    أعجبني طرحكم أخي
    بوركتم

    ==

    هــي الاخلاقُ تنبتُ كالنبات . . . اذا سقيت بماء المكرماتِ
     
    DMomo معجب بهذا.
    اكرام براءة, ‏6 أوت 2017 على 19:03
    #2

مشاركة هذه الصفحة