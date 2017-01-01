{ طِرَادٌ شعري ~

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السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أقترح عليكم - على غرار ثرثرة الواو وما شابه - هذا الموضوع المعتني حصرا بالشّعر ​

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في هيئة مطاردة شعرية بشكلها المعروف. ​

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أن تأتي ببيتٍ يبدأ بآخر حرف من البيت الّذي سبقه. ​

مثال: ​

إذا بدأتُ بالبيت:



طلع البدرُ علينَا × من ثنيّات الودا ع



فالردّ التالي يكون بيتا يبدأ بحرف ' العين ' مثل:



ع ليكِ مني سلام × يا أرض أجداد ي



وهكذا.

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ولا بدّ لتنظيم الموضوع من بعض القوانين:

1/ تكون الأبيات -منقولة كانت أو شخصية- موزونة، ومن الشّعر العمودي.

2/ بيتٌ واحد في كلّ ردّ، وإن كان لا بدّ من الزيادة فلا يجوز تجاوز بيتين اثنين.

3/ تعتبر التاء المربوطة في آخر البيت تاءً، والهمزة ألفا، ولا تؤخذ الألف الزائدة بعد التنوين أو الألف الفارقة بعين الاعتبار. ​