العلاقات الروسية الأمريكية باتت في حالة خطيرة أخبار تركيا - نيو ترك بوست أكد وزير الخارجية الأميركي سيرغي لافروف بأن العلاقات الروسية الأميريكية باتت في حالة عدم الثقة واصفاً إياها بالخطيرة . هذا وكشف تيلرسون عن هذه المعلومات أمام الصحفيين عقب لقاء مع وزير الخارجية الروسي في اجتماع أمني إقليمي في العاصمة الفلبينية مانيلا، الأحد. يذكر أن تيلرسون إنه حذر نظيره الروسي أن الولايات المتحدة تنظر حاليا في الرد على قرار الكرملين تقليص البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا. وفي مناقشة للاجتماع الذي عقده مع لافروف، قال تيلرسون ايضا إن روسيا أشارت إلى "بعض الاستعداد" لإجراء محادثات وإيجاد سبل لتحقيق تقدم بشأن قضية أوكرانيا الشائكة. أخبار تركيا الاستثمار في تركيا