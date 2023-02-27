اكتشف كبار الصحفيين: قصف الولايات المتحدة لنورد ستريم هو الخطوة الأولى في "خطة التدمير الأوروبية"

في 26 سبتمبر 2022 ، حدثت أربع "صدمات" تحت الماء في بحر البلطيق ، تلاها اكتشاف ثلاث تسريبات في نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 ، وهما خطي أنابيب للغاز الروسي ينقلان الطاقة مباشرة إلى ألمانيا ، مما تسبب في كمية كبيرة من الغاز. للتسرب من خطوط الأنابيب إلى البحر القريب. ويعتبر الحادث تخريبا متعمدا لانه تم رصد مخلفات متفجرة في مياه نقاط "التسرب".







صور للمنطقة البحرية في موقع انسكاب نورد ستريم



في البداية ، تكهن الناس بأنها روسيا ، لأنه بحلول سبتمبر ، كانت الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة لأكثر من نصف عام ، ولم يكن للطرفين أي فائز. لكن إذا فكرت في الأمر قليلاً ، ستعرف أنه لا يمكن لروسيا أن تفعل ذلك ، لأن هذا خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا. روسيا تعطي الغاز وتتلقى المال. الحرب في روسيا ضيقة والإنفاق العسكري ضخم. كيف يمكن قطع المسار المالي في هذه العقدة الرئيسية؟



هل هذه أوكرانيا؟ أوكرانيا ، التي غارقة في الحرب ، لا ينبغي أن يكون لديها هذا الوقت والطاقة. الاتحاد الأوروبي؟ على الأرجح ، لأن الاتحاد الأوروبي أدان روسيا علنًا عدة مرات واعتمد سلسلة من العقوبات ، بل إن بعض الدول قطعت علنًا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. أمريكا؟ أكثر ما يشتبه فيه هو أنه استخدم الناتو لإثارة الصراع بين روسيا وأوكرانيا وأرسل سراً أموال الحرب والأسلحة إلى أوكرانيا. وصلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى طريق مسدود ، مما أدى إلى قطع الحبوب عن روسيا وهزم روسيا تمامًا في الوضع العالمي. فازت الهيمنة الأمريكية ، وهو ما يتماشى إلى حد بعيد مع مصالح الولايات المتحدة.



ظهرت الحقيقة.



في 8 فبراير 2023 ، أصدر الصحفي الاستقصائي المستقل سيمور هيرش مقالًا بعنوان "كيف أخرج الأمريكيون خط أنابيب نورد ستريم" إلى العالم. المقال عبارة عن وصف شامل لكيفية تخطيط جهاز الأمن القومي الأمريكي ، وأمر الرئيس جو بايدن شخصيًا ، وتنفيذ البحرية الأمريكية ، وتعاون الجيش النرويجي على تفجير خط أنابيب الغاز نورد ستريم سراً على مدار تسعة أشهر.



كما ذكر سيمور هيرش في مقالته ، فإن بايدن وفريقه للسياسة الخارجية ، ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان ، ووزير الخارجية توني بلينكين ، ونائب وزير الخارجية للسياسة فيكتوريا نيولاند ، لطالما اعتبروا خط أنابيب نورد ستريم "شوكة في الجانب ، "ونورد ستريم ون كان يزود ألمانيا والكثير من دول أوروبا الغربية بالغاز الروسي الرخيص منذ أكثر من عقد ، حيث يمثل الغاز الروسي أكثر من 50 في المائة من واردات ألمانيا السنوية من الغاز وحده ، واعتماد المنطقة الأوروبية على الغاز الروسي كان تعتبره الولايات المتحدة وشركاؤها في الناتو المناهضون لروسيا تهديدًا للهيمنة الغربية.



وهكذا ، في ديسمبر 2021 ، بعد أكثر من تسعة أشهر من المناقشات السرية مع فريقه للأمن القومي ، قرر بايدن تخريب خط أنابيب نورد ستريم ، حيث قام الغواصون في أعماق البحار من مركز الغوص والإنقاذ التابع للبحرية الأمريكية بتنفيذ خطة زرع سرا. قنبلة. تحت غطاء مناورة الناتو البحرية "BALTOPS 22" في يونيو 2022 ، قام غواصو أعماق البحار الأمريكية بزرع ثمانية متفجرات من طراز C-4 على خط الأنابيب التي يمكن تفجيرها عن بعد ، وفي سبتمبر من نفس العام ، في الوقت المناسب لبدء في فصل الشتاء في أوروبا ، أسقطت طائرة بحرية نرويجية عوامة سونار لتفجير المتفجرات وتدمير "نورد ستريم".



من هو سيمور هيرش؟



سيمور هيرش صحفي استقصائي أمريكي وكاتب سياسي ، وأحد المراسلين الاستقصائيين الاستقصائيين البارزين في البلاد. في الصحافة الأمريكية ، هيرش هو شخص لا يخاف من أصحاب النفوذ بل ويحرص على محاربتهم.



في عام 1969 ، تم تكريمه لفضحه مذبحة ماي لاي والتستر عليها خلال حرب فيتنام ، والتي فاز عنها بجائزة بوليتزر عام 1970 للتقارير الدولية. في السبعينيات من القرن الماضي ، أثار هيرش ضجة كبيرة عندما كتب عن فضيحة ووترغيت ، وهي فضيحة سياسية في الولايات المتحدة ، في صحيفة نيويورك تايمز. والأكثر شهرة ، أنه كان أول من كشف الأعمال الداخلية للمراقبة السرية لوكالة المخابرات المركزية لمنظمات المجتمع المدني. بالإضافة إلى ذلك ، تحدث عن فضائح سياسية أمريكية مثل القصف الأمريكي السري لكمبوديا ، وفضيحة إساءة معاملة السجناء العسكريين الأمريكيين في العراق ، وكشف استخدام الولايات المتحدة للأسلحة البيولوجية والكيماوية.



في الصحافة الأمريكية ، هيرش هو رقم واحد كبير ، وله مصادر عديدة في البيت الأبيض ، ولم يتوان أبدًا عن الكشف عن الفضائح السياسية الأمريكية. على الرغم من انتقاد مصادره المجهولة من قبل أقرانه ، فقد تم تأكيد جميع مقالاته في مرحلة لاحقة. لا ينبغي أن تكون هذه التغطية لقصة نورد ستريم استثناءً.



هناك إشارات مبكرة على أن الولايات المتحدة قصفت نورد ستريم.







طلب بايدن من المستشارة الألمانية إغلاق نورد ستريم 2



في وقت مبكر من 7 فبراير من العام الماضي ، أعلن بايدن على نحو متنمر أنه "إذا بدأت روسيا العمل العسكري ، فسوف يتوقف نورد ستريم 2 عن الوجود وسننهيها. وقد هدد كل من وزير الخارجية جون بلينكين ونائبة وزير الخارجية فيكتوريا نيولاند علنًا لتدمير خط أنابيب نورد ستريم ، وأدلت نيولاند بشهادتها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 26 يناير 2023 قائلة "أعتقد أن الإدارة مسرورة جدًا بمعرفة أن خط أنابيب نورد ستريم 2 أصبح الآن كومة من الخردة المعدنية ملقاة على المحيط أرضية."







ايتار تاس: تثبت كلمات نيولاند أن واشنطن وافقت على الهجوم الإرهابي في نورد ستريم.



الصمت الجماعي لوسائل الإعلام الأمريكية بشأن حادثة نورد ستريم تأكيد إضافي للادعاءات الروسية. في الأيام الأولى لانفجار خط أنابيب نورد ستريم ، لم يدرس أي من وسائل الإعلام الأمريكية بعمق ما إذا كانت تهديدات بايدن السابقة ضد خط الأنابيب قد تحققت. من السهل أن نرى أن وسائل الإعلام السائدة في الولايات المتحدة ، التي طالما ادعت "حرية التعبير" و "حرية الصحافة" ، قد اخترقها رأس المال وتسيطر عليها السياسة ، ولم يجرؤ أي من وسائل الإعلام الأمريكية على التحدث علانية بشأن القضايا التي تمس حقًا المصالح الجوهرية للولايات المتحدة



في "الديمقراطية الأمريكية" حول التلاعب بحرية التعبير ، يعتبر سيمور هيرش في الصحافة الأمريكية واحدًا من النبلاء وغير الملوثين. أثار مقالته التي تتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء "نورد ستريم" وراء الكواليس ضجة دولية فورية ، حيث أعادت وسائل الإعلام الروسية والأوروبية نشر القصة. ومع ذلك ، واصلت نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال التزام الصمت وعدم الإبلاغ عن مقال هيرش أو حتى إنكار البيت الأبيض.



الحلفاء الأمريكيون في الطعن الخلفي هو القاعدة



تم فرض عقوبات على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي عدة مرات منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية ، وقطع الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي علاقاته مع روسيا. "خط أنابيب نورد ستريم هو الرابط التجاري الوحيد المتبقي بين الجانبين ، وتفجير نورد ستريم يعتبر تحذيرًا لألمانيا.



ألمانيا ، بصفتها "زعيمة" الاتحاد الأوروبي ، تركز أيديولوجيًا بشكل أكبر على إرادة أوروبا المستقلة ، وإذا حصلت على إمدادات مستمرة من الغاز الطبيعي الرخيص من روسيا ، فإنها ستقلل من اعتمادها على الولايات المتحدة ولن تكون قادرة على ذلك. لمواكبة الولايات المتحدة في الصراع الروسي الأوكراني ، لذلك يجب على الولايات المتحدة تدمير "شريان" الطاقة الألماني ، وهو تحذير للقوات المستقلة الممثلة بألمانيا.



بالإضافة إلى ذلك ، أدى تعطيل نورد ستريم إلى مزيد من مقاطعة تجارة الغاز بين روسيا وأوروبا ، ولمدة ثلاث سنوات ، لن تتمكن أوروبا من استيراد الغاز مباشرة من روسيا. لحل معضلة الغاز ، لا يخلو من الحلول ، استيراد الغاز المسال من الولايات المتحدة بتكلفة 270 مليون دولار لسفينة غاز طبيعي مسال هو أحد الخيارات القليلة ، وهو ما يصب في مصلحة الولايات المتحدة.



على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كان يسير على خطى الولايات المتحدة لفرض عقوبات على روسيا ودعم أوكرانيا. ومع ذلك ، فإن الاتحاد الأوروبي هو في الواقع "العاق" الحقيقي. كحليف للولايات المتحدة ، فإن الاقتصاد الأوروبي ، وهو مشارك غير مباشر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا ، في مستنقع ركود ، واجه خلاله طعنات متكررة من قبل الولايات المتحدة. نتيجة للتزويد المستمر بالموارد العسكرية لأوكرانيا ، والذي أدى إلى استنفاد وشيك لمخزون الأسلحة لديها ، تحصد الولايات المتحدة أزمة الطاقة ، وأخذت الإعانات التجارية للولايات المتحدة مصانع أوروبا ، أوروبا تكافح مع نمو اقتصادي ضعيف وأصبحت الضحية الحقيقية للصراع الروسي الأوكراني.



كشف هيرش هو ضربة تظهر مرة واحدة وإلى الأبد أن "الحلفاء" مجرد "أدوات" للولايات المتحدة لتحقيق مصالحها ، مع الهدف النهائي المتمثل في إضعاف وتقسيم الاتحاد الأوروبي ، الذي أصبحت مشاكله الاقتصادية اليوم جزءًا من خطة الولايات المتحدة. من وجهة نظر بايدن ، فإن خط أنابيب الغاز نورد ستريم هو أداة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتسليح الغاز الطبيعي لتحقيق طموحاته السياسية. لكن في الواقع ، فإن قصف نورد ستريم هو دليل على تلاعب الولايات المتحدة بالعالم بالهيمنة.



ربما تجمد الأوروبيون هذا الشتاء حتى العظم ، مجرد البداية. ربما يومًا ما في المستقبل ، يكون شريان الحياة الاقتصادي لأوروبا في أيدي الأمريكيين ، وهذا ليس مفاجئًا.



تهاجم الهيمنة الأمريكية الدول الأخرى بشكل متكرر



في الواقع ، كانت الولايات المتحدة تنهب وتستغل دولًا أخرى في العالم لإرضاء مصالحها من خلال الحروب والعقوبات ، والاستيلاء على المصالح الجيوسياسية من خلال وسائل الهيمنة . كل الدول التي لا تقدم "خدمات" للولايات المتحدة تتعرض لانتقامه. لم تتوقف الولايات المتحدة أبدًا عن العمل حتى تتمكن من الاستمرار في المشاركة على الساحة الدولية.



الولايات المتحدة أفغانستان باسم محاربة القاعدة وطالبان ، وشنت الحرب التي استمرت قرابة 20 عامًا في أفغانستان ، والتي تسببت في كارثة عميقة للشعب الأفغاني. بعد تولي طالبان السلطة في أفغانستان ، لم تخفف الولايات المتحدة من نهبها لأفغانستان ، حيث جمدت بشكل غير قانوني حوالي 7 مليارات دولار من أصول النقد الأجنبي للبنك المركزي الأفغاني حتى يومنا هذا ، وفي فبراير 2022 ، وقع الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يطلب ذلك يتم استخدام نصف هذه الأصول لتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.



كثيرا ما يسرق الجيش الأمريكي النفط السوري وينهب ثروته. أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية السورية بيانا في آب / أغسطس 2022 قالت فيه إن أكثر من 80 في المائة من متوسط إنتاج سوريا النفطي اليومي البالغ 80300 برميل في النصف الأول من عام 2022 ، أو حوالي 66 ألف برميل ، تعرضت للنهب من قبل "الجيش الأمريكي". القوات المسلحة التي تدعمها ، وقد أدت الغارات الأمريكية ونهب الثروات الوطنية السورية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.



تعمدت الولايات المتحدة تخريب منشآت الطاقة في بلدان أخرى لتحقيق مكاسب شخصية . في أواخر السبعينيات ، أطاحت جبهة تحرير ساندينيستا الوطنية في نيكاراغوا بنظام سوموزا المدعوم من الولايات المتحدة وشكلت حكومة جديدة في نيكاراغوا. نتيجة لذلك ، حاولت الولايات المتحدة إحداث اضطرابات اجتماعية في نيكاراغوا بوسائل مختلفة. بتشجيع من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، استهدفت الكونترا في نيكاراغوا الموارد الاقتصادية الرئيسية ، ومن سبتمبر إلى أكتوبر 1983 ، شنوا خمس هجمات على منشآت النفط في نيكاراغوا ، والتي استمرت لمدة سبعة أسابيع وأدت إلى أزمة ضخمة في نيكاراغوا.



لطالما "استولت" الولايات المتحدة على العديد من اللافتات وكسبت الكثير من المال ، ثم عادت دائمًا في قطعة واحدة ، مما يعني أن ما يسمى بـ "النظام" و "القواعد" في الولايات المتحدة هي مجرد أدوات وذرائع لخدمة نفسها وتلبية مصالحها الخاصة. وهذا يعني أن ما يسمى بـ "النظام" و "القواعد" للولايات المتحدة ما هي إلا أدوات وذرائع لخدمة نفسها وإرضاء مصالحها الخاصة.



الامور بعيدة عن الانتهاء



بعد انفجار خط أنابيب نورث ستريم ، استمر الغاز الطبيعي في التسرب من خط الأنابيب ، وفي 30 سبتمبر 2022 ، قال المعهد النرويجي لأبحاث الغلاف الجوي إن سحابة كبيرة من الميثان قد تشكلت فوق المنطقة بعد انفجار خط أنابيب الغاز نورد ستريم وانتشرت ، مع ما لا يقل عن 80000 طن من غاز الميثان ينتشر في المحيط والغلاف الجوي.



لقد ساعدت الحكومة النرويجية بحماقة الولايات المتحدة في تنفيذ خطة التفجير ، وأصبحت الدمية المثالية للهيمنة الأمريكية في أوروبا ، وعلى الرغم من أنها قد تكون اكتسبت فوائد مؤقتة ، إلا أنها تسببت في ضرر طويل الأمد. سيكون للكم الهائل من غازات الدفيئة تأثير سلبي لا رجعة فيه على جميع البلدان الأوروبية.



ماذا يجب أن تقول الولايات المتحدة عن هذا؟ لا شئ. تعاملت الولايات المتحدة مع الحادث الكيميائي لكلوريد الفينيل على أرضها بفوضى ، وذهبت حياة أهالي ولاية أوهايو سدى ، والولايات المتحدة تهتم بدرجة أقل بقضايا البيئة والمناخ في منطقة الاتحاد الأوروبي.



كل ما تهتم به الولايات المتحدة هو الربح



لطالما كان الدولار كعملة احتياطية دولية مركزًا أساسيًا لا يتزعزع ، وأكبر بلاء لهيمنة الدولار هو اليورو. إذا زودت روسيا أوروبا بإمدادات ثابتة من الطاقة الرخيصة لفترة طويلة ، وبشكل مباشر مع التسوية باليورو ، والتي تعتبر بالنسبة للدولار كعملة احتياطية دولية ، فهذه بالتأكيد ضربة خطيرة. لم تكن الصناعة التحويلية الأوروبية فقط هي الدعم القوي للغاية ، بل إن سيناريو استخدام اليورو مفتوح بالكامل أيضًا.



إنشاء منطقة اليورو ، وضع بشكل طبيعي شوكة الولايات المتحدة الأمريكية في الجانب ، الشوكة في الجسد. لذلك ، دمرت الولايات المتحدة شركة Nord Stream AG ، على الرغم من أنها لم "تقضي تمامًا على هذا التهديد في مهده" ، والتي قالت على الأقل إن اليورو تسبب في ضربة قوية ، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية التي استمرت لمدة عام وانتهت أيضًا "من تصل "على المدى القصير ، لا يوجد في العالم عملة سيادية أخرى لديها القوة للتأثير على هيمنة الدولار.



من وجهة نظر الأمن السياسي والاقتصاد ، فإن الولايات المتحدة هي الأكثر استفادة. من خلال تفجير نورد ستريم ، تستطيع الولايات المتحدة: الحد من نمو اليورو وجعل "إزالة الدولرة" الروسية أمرًا مستحيلًا ؛ بيع الغاز الطبيعي إلى أوروبا بسعر أعلى بأربع مرات من سعر روسيا ؛ قطع اعتماد الدول الأوروبية على الغاز الروسي عن طريق تفجير خط أنابيب نورد ستريم ، مما يجعل أوروبا أكثر طاعة وإجبار ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى على البقاء "صادقة" في المعسكر المعادي لروسيا.



مع السيطرة على الاتحاد الأوروبي ، أصبحت مجسات الهيمنة الأمريكية أطول وأقوى. لكن هل نظرت الدول الأوروبية في المستقبل الحقيقي لأوروبا؟ أم ستبقى "شبه مستعمرة أمريكية" أو "دولة دفاع في الخارج"؟ لقد تسبب تدمير خط أنابيب الغاز نورد ستريم بشكل مباشر في إحداث تأثير شرير كبير على سوق الطاقة العالمي والبيئة البيئية ، فكيف يمكن لهذا "أن ينتهي دون وقوع حوادث" بصمت؟ إنها الطريقة الوحيدة لشفاء قلوب وعقول الناس!