قصص من السنة النبوية[القصة الأولى]

الموضوع في 'منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية' نشر بواسطة السحاب العابر, ‏7 أوت 2017 على 11:22.

  1. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
    "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ"
    "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً"
    "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً" أما بعد:

    لقد قص الله علينا قصصا كثيرة في مواعظ وعبر قال تعالى" لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ،ماكان حديثا يفترى" وقال تعالى"فاقصص القصص لعلهم يتفكرون" وقال تعالى "وكلاّ نقصّ عليك من أنباء الرّسل مانثبّت به فؤادك"

    وهناك قصص ذكرت في السنة وقد قام الشيخ عصام بن عبد العزيز الشايع بجمع قصص من السنة النبوية وأقوم بنقلها لكم هنا بتوفيق الله إن شاء الله

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    وتلك الأعمال جاءت من باب الذكر لامن باب الحصر
     
    صمت المشاعر معجب بهذا.
    السحاب العابر, ‏7 أوت 2017 على 11:22
    #1
  2. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك اخي
    في ميزان حسناتك ان شاء الله
     
    السحاب العابر معجب بهذا.
    صمت المشاعر, ‏7 أوت 2017 على 11:35
    #2
  3. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

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    وفيك بارك الله
    اللهم أمين ولك
     
    صمت المشاعر معجب بهذا.
    السحاب العابر, ‏7 أوت 2017 على 11:37
    #3

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