قصص من السنة النبوية[القصة الأولى]

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً" "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً" أما بعد: لقد قص الله علينا قصصا كثيرة في مواعظ وعبر قال تعالى" لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ،ماكان حديثا يفترى" وقال تعالى"فاقصص القصص لعلهم يتفكرون" وقال تعالى "وكلاّ نقصّ عليك من أنباء الرّسل مانثبّت به فؤادك" وهناك قصص ذكرت في السنة وقد قام الشيخ عصام بن عبد العزيز الشايع بجمع قصص من السنة النبوية وأقوم بنقلها لكم هنا بتوفيق الله إن شاء الله وتلك الأعمال جاءت من باب الذكر لامن باب الحصر